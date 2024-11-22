燃えよ！ 乙女道士 ～華遊恋語～より、コレクションカード、フォトフレームキーホルダー他、新商品が登場！
燃えよ！ 乙女道士 ～華遊恋語～ より新商品が販売中！
この機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3840
【注文受付期間】
・2024年11月22日(金)18:00～2025年1月9日(木)23:59
・2025年2月中旬～3月上旬以降順次発送
【製品情報】
コレクションカード(ブラインド)
価格 : 440円（税込）
種類数：全16種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ミニアクリルアート
価格 :2,530円（税込）
種類数：全6種
ホログラムキーホルダー
価格 : 770円（税込）
種類数：全7種
フォトフレームキーホルダー
価格 : 1,980円（税込）
種類数：全7種
※コレクションカードは別売りとなります。
ミーミ巾着
価格 :1,320円（税込）
種類数：全1種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3840
【注文受付期間】
・2024年11月22日(金)18:00～2025年1月9日(木)23:59
【発送予定日】
・2025年2月中旬～3月上旬以降順次発送
【権利表記】
(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売