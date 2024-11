″狩″の名を持つ狩野英孝さんが『モンスターハンターワイルズ』マルチプレイを初体験！　カプコンTV!!11月25日(月)よる8時

株式会社カプコン

◆当日の視聴はコチラから

https://youtube.com/live/XZPZv7O7Tq0

■出演予定

・狩野英孝さん(メインパーソナリティ)

・池田ショコラさん(番組ナビゲーター)

・ササさん(天の声)

※出演者・企画内容・配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。予めご了承ください。

◆『モンスターハンターワイルズ』(PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Steam 2025年2月28日 (金) 世界同日発売予定)

オープンベータテストを終え、ますます期待が高まる本作を、自らに"狩"の名を持つメインパーソナリティの狩野英孝さんとゲストでマルチプレイ!

キャラクター作成も体験予定!

★『モンスターハンターワイルズ』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/

★『モンスターハンターワイルズ』公式 X アカウント( @MH_Wilds(https://x.com/MH_Wilds) )

https://x.com/MH_Wilds

※本放送では『モンスターハンターワイルズ』に関する新情報はございません。

◆『モンスターハンターワイルズ』の非売品グッズが抽選で当たるキャンペーンを実施!

「ジェマ愛用イャンクックぬいぐるみ」「サーモボトル」などオリジナルアイテムが当たるチャンス!

参加方法などは番組当日をチェックしよう!

★カプコンTV!!公式X(@CAPCOM_TV)

https://twitter.com/CAPCOM_TV

番組開始までにフォローしておけば安心です。

◆『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』(Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/ PC(Steam):好評発売中/Xbox One:2025年発売予定※デジタル版のみ)

MARVELとCAPCOMのタッグ作から選りすぐりの7タイトルを収録した

『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』の

パッケージ版がついに登場!

前回に引き続き『THE PUNISHER』と、今回は『MARVEL SUPER HEROES』をプレイ予定

★『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』公式サイト

https://www.capcom-games.com/marvel-vs-capcom-fc/ja-jp/

(C) 2024 MARVEL

◆iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード RE:2』(2024年12月10日(火)発売予定)

“最高峰のリメイク作品”の呼び声も高いサバイバルホラーの傑作がiPhone/iPad/Macに登場

どこでもサバイバルホラー体験が可能となる本作を、『バイオハザード RE:2』経験者である狩野英孝さんがiPad Pro版でプレイ予定です。

★Apple端末「バイオハザードシリーズ」ラインナップ公式ページ

https://www.capcom-games.com/apple/ja-jp/

★バイオハザード(カプコン)公式X(@BIO_OFFICIAL(https://x.com/BIO_OFFICIAL))

https://x.com/BIO_OFFICIAL

iPhone、Mac、iPad Pro、iPad Airは、Apple Inc.の商標です。

(C) 2024 Apple Inc. All rights reserved.

◆【見逃し配信】前回10月25日(金)放送のカプコンTV!!はこちらからご覧になれます。▲第一部は狩野英孝さんが『モンスターハンターワイルズ』を初体験!

第一部ご視聴はこちら

https://www.youtube.com/live/sk89k9UGHlA?t=0s

▲第二部では『デッドライジング デラックスリマスター』のストーリー部分を中心に紹介

第二部ご視聴はこちら

https://www.youtube.com/live/ayVR7anCW9Y?si=KYbrqFQgCKqfh5XY

※第二部を視聴するにはYouTubeのログインが必要となります。あらかじめご了承ください。

※また、18歳未満の方はご視聴いただけませんので、あらかじめご了承ください。