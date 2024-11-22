横須賀市LINE公式アカウント×横須賀商工会議所ヨコスカイチバン加盟店

横須賀市[画像1: https://prtimes.jp/i/128894/247/resize/d128894-247-cba9ab780ff20af62fcf-0.png ]横須賀市と横須賀商工会議所が共同し、LINE登録キャンペーンを実施します。横須賀市LINE公式アカウントと「友だち」の方は、横須賀商工会議所が運営する「ヨコスカイチバン」に加盟する飲食店など、市内約70店舗（別紙）にて、割引や1品サービスなど、店舗独自の特典が受けられます。この機会に、ぜひ横須賀市と「友だち」になり、市内店舗でお得にご飲食やお買い物を楽しみませんか。１ キャンペーン概要横須賀市LINE公式アカウントを友だち登録後、トーク画面を対象店舗で提示いただくだけで、特典を受けることができます。店内に掲示された専用ポップ（下）が目印です。[画像2: https://prtimes.jp/i/128894/247/resize/d128894-247-032860f741b3251a99d0-0.png ]２ キャンペーン期間2024年11月１日（金）～2025年３月31日（月）３ 対象店舗や特典内容の詳細「ヨコスカイチバン」キャンペーン特設サイトhttps://www.sukaichi.com/yokosukaline.php[画像3: https://prtimes.jp/i/128894/247/resize/d128894-247-672a2f7009f7e68f1379-0.png ]４ 横須賀市LINE公式アカウント情報ID @yokosuka_official５ 問い合わせ横須賀市経営企画部広報課 046-822-9813横須賀商工会議所情報企画課 046-823-0421