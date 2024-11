全身全霊全てを出し切った新たな挑戦……女優・グラビアモデルの奈月セナ、最新写真集『SILK of the MOON』が2024年12月20日（金）に緊急発売決定!!

株式会社イマジカインフォス

『奈月セナ写真集 SILK of the MOON』表紙

女優・グラビアモデルとして活躍する奈月セナさんの最新写真集が2024年12月20日(金)に発売されることが決定。本作は奈月さんが写真家のTim Galloと共に制作。これまで以上にアーティスティックな写真集となりました。

奈月さん自身が「さまざまな顔を持つ女性を表現すべく全身全霊で挑戦しました」というように、水着やランジェリーカットはもちろん、ウィッグも活用したさまざまなヘアスタイル、多種多様なメイクなど、10パターン以上の全く異なるシチュエーションの写真が詰まっている本作。初めてのヌードカットにも初挑戦し、グラビア会随一とも評されるそのスタイルを存分に感じることができる一冊となっています。

また、本作に収録し切れなかったカットを2025年4月スタートのカレンダーにして制作することも決定。

発行元のイマジカインフォスのオンラインショップ・インフォスクエアでの完全受注販売となります為、お見逃しなく。

さらに、発売記念イベントも実施決定。

続報は奈月セナさんの公式Instagram<https://www.instagram.com/natsuki_sena>などで随時更新されますので、ぜひともチェックしてください。

『奈月セナ写真集 SILK of the MOON』先行カット『奈月セナ写真集 SILK of the MOON』先行カット『奈月セナ写真集 SILK of the MOON』先行カット

- 奈月セナさんコメント

『SILK of the MOON』

2024年が明けて早々、写真家のTimさんと話し合って、

このタイトルを元に作品制作が始まりました。

月の満ち欠けと女性の神秘は、

深遠で密接な関係があります。

欲望さえも包み込むように優しくなれる時もある。

本能に身を委ねたくなる時もある。

日に日に形を変える月のように

さまざまな顔を持つ女性を表現すべく

全身全霊で挑戦しました。

今までの私と、その裏側にいた私。

絶対的かつ相対的な私という存在を感じて頂けたら幸いです。

温かく優しい光で照らし輝かせ続けてくれたチームメンバー。私にとっての太陽に感謝を込めて。

- 奈月セナさんプロフィール

1996年5月30日岐阜県生まれ。A型。女優やグラビアモデルとして活躍。2023年度「ベストボディージャパン」ガールズクラス・日本優勝。映画『痴人の愛』が11月29日(金)より順次公開。

- 写真集発売記念イベント

【会場】

1.書泉グランデ

日程:2024年12月21日(土) 開始13:00

会場:書泉グランデ 6Fイベントスペース



2.芳林堂書店高田馬場店

日程:2025年1月11日(日) 開始13:00

会場:芳林堂書店高田馬場店 8Fイベントスペース



【内容】

☆1冊券

・サイン入り写真集1冊 ご本人よりお渡し(事前記入済み)+握手

☆3冊券

・サイン入り写真集1冊 ご本人よりお渡し(事前記入済み)+握手+ツーショットチェキ1枚

・サインなし写真集2冊 スタッフよりお渡し

☆5冊券

・サイン入り写真集1冊 ご本人よりお渡し(事前記入済み)+プリントサイン&コメント入りポストカード+握手+ツーショットチェキ1枚+お客様持参スマートフォン等携帯電話によるツーショット又はワンショット撮影1枚

・サインなし写真集4冊 スタッフよりお渡し

※使用できる撮影機器はお客様ご自身のスマートフォン等携帯電話に限らせていただきます。

※スマートフォン等本体の標準カメラ機能での撮影に限ります。

※ライブモードやアプリを使用しての撮影は禁止させていただきます。

※原則再撮影はできません。お客様ご自身で、会場内で画像をご確認のうえご退出ください。

※お客様のスマートフォン等の故障、紛失、バッテリー不足等により写真撮影が出来なかった場合や、容量オーバー等により写真画像データが保存出来なかった場合等、いかなる理由によっても振替写真撮影は行いません。

※撮影時のポーズはご指定いただけません。

※状況により出演者がマスク等を着用する場合がございます。

※特典会参加時、お客様はマスクの着用を推奨いたします。(状況によってはマスクの着用をお願いする場合がございますので必ずご持参ください。)

※撮影中の出演者への声がけは「なし」とさせていただきます。

※その他の注意事項に関しては各法人の受付時にご確認ください

【受付方式】

先着制

【受付期間】

●書泉グランデ

2024年11月22日(金)18:00 ~ 2024年12月17日(火)23:59

※受付は先着制となります。上記受付期間内でも、規定枚数に達し次第、受付は終了させていただきます。

※イベント詳細・販売開始は2024年11月22日(金)18:00から開始となります。



●芳林堂書店高田馬場店

2024年11月22日(金)18:00 ~ 2024年12月17日(火)23:59

※配券は先着制となります。上記受付期間内でも、規定枚数に達し次第、受付は終了させていただきます。

※イベント詳細・販売開始は2024年11月22日(金)18:00から開始となります。

【受付方法】

下記URLをご確認下さい。

<書泉グランデ>

https://www.shosen.co.jp/event/26341/

<芳林堂書店高田馬場店>

http://www.horindo.co.jp/t20250111/

- インフォスクエア限定特典

下記で『奈月セナ写真集 SILK of the MOON』を予約・購入すると、プリントサイン&コメント入りポストカードが特典としてついてきます。

【インフォスクエア】

https://infosquare.shop/?pid=183616757

- スクールカレンダー概要

書名:奈月セナ2025スクールカレンダー

価格:3,300円(税込)

購入方法:インフォスクエア<https://infosquare.shop/?pid=183622234>

受注締切:2025年1月12日(日)23:59

発送時期:2月上旬を予定

直筆サイン入りの写真集とカレンダーのセットも販売実施決定!!

・【直筆サイン入り】『奈月セナ写真集 SILK of the MOON』&『奈月セナ2025スクールカレンダー』 セット

価格:7,700円(税込)

書籍特典:プリントサイン&コメント入りポストカード

購入方法:インフォスクエア<https://infosquare.shop/?pid=183617506>

受注締切:2025年1月12日(日)23:59

発送時期:2月上旬を予定

※『奈月セナ写真集 SILK of the MOON』『奈月セナ2025スクールカレンダー』それぞれに奈月セナさんの直筆サインをお入れいたします。

※本セット販売以外ではサインのお入れはありません。

※本商品は書籍の準備数に達しますと、受注期間内でも販売終了となります。ご注文キャンセルがあり次第カートが上がることがございます。

インフォスクエア取扱い商品一覧はこちら

https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3034599

写真集概要

書名:奈月セナ写真集 SILK of the MOON

発売日:2024年12月20日(金)

価格:4,400円(税込)

発行:イマジカインフォス

発売:主婦の友社