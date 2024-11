株式会社バンダイ[画像1: https://prtimes.jp/i/122810/395/resize/d122810-395-7ff4e5635a8391ee7845-4.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/122810/395/resize/d122810-395-1d1a8d3508f0492cf020-4.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/122810/395/resize/d122810-395-dc7fd8c7ed60c51b0d83-4.jpg ]■商品特徴本商品は、「トムとジェリー」のイラストがデザインされたレトロなTV型フィギュアで、スイッチをONにすると実際にTV画面が光る仕様です。サイズは全高約3.8cmで、レトロで可愛い形状とカラーバリエーションも豊富にブラウン・ブルー・レッド・グリーンの全4種をラインアップしています。並べて飾ると更に可愛い仕様となっておりますので、是非お手元でお楽しみください。■ラインアップ[画像4: https://prtimes.jp/i/122810/395/resize/d122810-395-363b81f88209e6319085-8.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/122810/395/resize/d122810-395-8b8800fe73186f73b853-8.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/122810/395/resize/d122810-395-ef300362bc2292c80f35-8.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/122810/395/resize/d122810-395-e0eaf94a5f3e35e19bd7-8.jpg ]■商品概要・商品名 :トムとジェリー レトロTV・発売日 : 2024年11月第4週から順次発売・価格 : 1回400円(税10%込)・対象年齢 : 15才以上・種類数 : 全4種 1.ブラウン、2.ブルー、3.レッド、4.グリーン・商品素材 :本体:ABS・PET・サイズ :全高約3.8cm・生産エリア :中国・販売ルート :全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに 設置されたガシャポン自販機シリーズ・発売元 :株式会社バンダイ商品詳細ページ:https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769720208000[画像8: https://prtimes.jp/i/122810/395/resize/d122810-395-7642bca3746a50fdf756-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/122810/395/resize/d122810-395-23759e259e372f18e4c1-0.jpg ]※店頭での商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なる場合がございます。 ※画像は実際の商品とは多少異なる場合がございます。 ※掲載情報はページ公開時点のものです。予告なく変更になる場合がございます。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co.■「トムとジェリー」公式SNSX(旧Twitter):@TomAndJerry_JP https://twitter.com/TomAndJerry_JPInstagram:tomandjerry_jp https://www.instagram.com/tomandjerry_jp/Facebook:@tomandjerryjp https://ja-jp.facebook.com/tomandjerryjp/[画像10: https://prtimes.jp/i/122810/395/resize/d122810-395-b97e02154f3a59385582-0.jpg ]■「ガシャどこ?PLUS」で気になるアイテムや取り扱い店舗をチェック!「ガシャどこ?PLUS」を使えば、商品名や店舗名で販売状況を確認することが可能です。気になるアイテムを売っているお店や近くのお店の販売状況を簡単検索!ぜひご活用ください。ガシャどこ?PLUS:https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php[画像11: https://prtimes.jp/i/122810/395/resize/d122810-395-56e8151dcf92613fc73f-0.jpg ]■ガシャポンバンダイオフィシャルショップとは「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」とは、バンダイのガシャポン(R)新商品をすべて取り揃えている専門店です。ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式ページ:https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/■バンダイのカプセルトイ事業「ガシャポン(R)」について1977 年、バンダイは、当時20円の自販機が主流だったカプセルトイ市場に、異例の100円機で参入しました。ハンドルを「ガシャ」っと回すと玩具が入ったカプセルが「ポン」と出ることから自社のカプセルトイを「ガシャポン(R)」と名付けました。多彩なキャラクターと時代のトレンドに合わせた豊富なラインアップを商品化し、発売以来、幅広いお客さまのニーズに「答え」続けています。現在では、電子マネー対応自販機「スマートガシャポン」やインターネットでの商品購入が可能な「ガシャポンオンライン」も展開。これからもバンダイ「ガシャポン(R)」は、カプセルトイ市場をリードしていきます。[画像12: https://prtimes.jp/i/122810/395/resize/d122810-395-0217a59648f8958249c5-0.jpg ]※本資料に記載されている情報は 2024年11月22日現在のものです。「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。