『黒子のバスケ』より“黒スーツ”衣装の描き下ろしイラストを使用した新作アイテムが「ジャンプフェスタ2025」で多数登場！中外鉱業ブースにて販売決定！

中外鉱業株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-20840d663dfb0fd9486f-0.jpg ]『黒子のバスケ』より、“黒スーツ”衣装の描き下ろしイラストの新作アイテムが「ジャンプフェスタ2025」で販売決定！「アクリルフィギュアスタンド」のほか、通販商品として「アクリルブロック」も登場します！イベント会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！[画像2: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-2339181c105838c3f5ee-2.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-96425afbb835515b3c8c-13.jpg ]イベント情報「ジャンプフェスタ2025」・開催日時 2024年12月21日(土)～12月22日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)・開催場所 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9・出展メーカー名 中外鉱業株式会社（展示ホール9）・ジャンプフェスタ公式WEBサイト https://www.jumpfesta.com/・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。特典情報[画像4: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-e73209c24055c03a734c-1.jpg ]中外鉱業ブースにて『黒子のバスケ』JF2025関連商品を１会計2,000円(税込)ご購入毎に、特典イラストシートをA(全11種)・B(全9種)どちらかお好きなグループからランダムで1枚プレゼントします。※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります。※『アクリルフィギュアスタンド カフェ2024ver.』は、会場販売時にはJF2025購入特典の対象となります。 通販では『黒子のバスケ×Chugai Grace Cafe』購入特典の対象商品であるためJF2025購入特典の対象外です。※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページ（https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/）をご確認ください。Web販売Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/予約期間：2024年12月18日(水)12:00～12月22日(日)17:00発送日：2025年3月以降順次発送予定※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。会場販売商品[画像5: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-2339181c105838c3f5ee-2.jpg ]■アクリルフィギュアスタンド JF2025黒スーツver.（全10種）販売価格：1,870円(税込)ラインナップ：黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、笠松幸男、緑間真太郎、青峰大輝、桜井 良、紫原 敦、赤司征十郎、黛 千尋（全10種）[画像6: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-1bb0e30cd12a5df81f9b-14.jpg ]■アクリルフィギュアスタンド カフェ2024ver.（全10種）販売価格：1,870円(税込)ラインナップ：伊月 俊、小金井慎二、降旗光樹、森山由孝、高尾和成、宮地清志、今吉翔一、氷室辰也、実渕玲央、花宮 真（全10種）※本品は10/18より開催の「黒子のバスケ×Chugai Grace Cafe」販売商品です。[画像7: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-cf9bbb09dd8eb083a2f8-2.jpg ]■トレーディング箔押し風マット75mm缶バッジTypeA JF2025黒スーツver.（全11種）販売価格：1個 660円(税込)／1SET[11個入] 7,260円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません[画像8: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-cdf612b8f0ac52f8d6e4-2.jpg ]■トレーディング箔押し風マット75mm缶バッジTypeB JF2025黒スーツver.（全9種）販売価格：1個 660円(税込)／1SET[9個入] 5,940円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません[画像9: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-e059a4a41a07a11390d6-5.jpg ]■ポラショットコレクションTypeA JF2025黒スーツver.（全11種）販売価格：1個 330円(税込)／1SET[11個入] 3,630円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません[画像10: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-0909155e7e855b1eebfb-5.jpg ]■ポラショットコレクションTypeB JF2025黒スーツver.（全9種）販売価格：1個 330円(税込)／1SET[9個入] 2,970円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません[画像11: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-6949677ea7b446e0a062-5.jpg ]■トレーディング箔押しプライラストシートTypeA JF2025黒スーツver.（全11種）販売価格：1個 440円(税込)／1SET[11個入] 4,840円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません[画像12: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-f8f12937f88e49708818-5.jpg ]■トレーディング箔押しプライラストシートTypeB JF2025黒スーツver.（全9種）販売価格：1個 440円(税込)／1SET[9個入] 3,960円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません[画像13: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-679479de19b59a3059ad-9.jpg ]■ミニキャラトレーディングマット缶バッジTypeA JF2025黒スーツver.（全11種）販売価格：1個 440円(税込)／1SET[11個入] 4,840円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません[画像14: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-c24d9774ff92230a3881-9.jpg ]■ミニキャラトレーディングマット缶バッジTypeB JF2025黒スーツver.（全9種）販売価格：1個 440円(税込)／1SET[9個入] 3,960円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません[画像15: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-e83b06d49fe148ab695b-9.jpg ]■トレーディングミニアクリルスタンドTypeA JF2025黒スーツver.（全11種）販売価格：1個 770円(税込)／1SET[11個入] 8,470円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません[画像16: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-978c16a7162cfc186bd2-9.jpg ]■トレーディングミニアクリルスタンドTypeB JF2025黒スーツver.（全9種）販売価格：1個 770円(税込)／1SET[9個入] 6,930円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）[画像17: https://prtimes.jp/i/59072/580/resize/d59072-580-96425afbb835515b3c8c-13.jpg ]■アクリルブロック JF2025黒スーツver.（全20種）販売価格：3,850円(税込)※通販商品は会場での販売はございません。※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。権利表記・関連サイト【権利表記】(C)藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会【関連サイト】アニメ『黒子のバスケ』公式サイトhttp://www.kurobas.comChugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)https://twitter.com/chugaionline