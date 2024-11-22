アニメ『怪獣8号』より、誕生花を片手にジャケットスタイルに着替えたカフカたち5人の描き下ろしイラストの新作グッズが「ジャンプフェスタ2025」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！

中外鉱業株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/59072/582/resize/d59072-582-efa4daff95e1391c08d6-7.jpg ]アニメ『怪獣8号』より、新作アイテムが「ジャンプフェスタ2025」で販売決定！各々の誕生花を片手にジャケットスタイルに着替えたカフカたち5人の描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」や、ミニキャライラストを使用した「ポラショットコレクション」など、様々な新作アイテムが登場！イベント会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！[画像2: https://prtimes.jp/i/59072/582/resize/d59072-582-cca6abfa93f4362d3ae5-0.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/59072/582/resize/d59072-582-f3c0065d21713d09f64d-0.jpg ]イベント情報「ジャンプフェスタ2025」・開催日時 2024年12月21日(土)～12月22日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)・開催場所 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9・出展メーカー名 中外鉱業株式会社（展示ホール9）・ジャンプフェスタ公式WEBサイト https://www.jumpfesta.com/・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。特典情報[画像4: https://prtimes.jp/i/59072/582/resize/d59072-582-c54c5cb9d1c1e279ebc4-6.jpg ]中外鉱業ブースにてアニメ『怪獣8号』JF2025関連商品を１会計2,000円(税込)ご購入毎に、特典ポストカード(全13種)をランダムで1枚プレゼントします。※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページ（https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/）をご確認くださいWeb販売Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/予約期間：2024年12月18日(水)12:00～12月22日(日)17:00発送日：2025年2月以降順次発送予定※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。会場販売商品[画像5: https://prtimes.jp/i/59072/582/resize/d59072-582-cca6abfa93f4362d3ae5-0.jpg ]■アクリルスタンド JF2025ver.（全5種）販売価格：1,650円(税込)ラインナップ：日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎（全5種）[画像6: https://prtimes.jp/i/59072/582/resize/d59072-582-969ec7c89ae8544ec202-0.jpg ]■トレーディング缶バッジ（ランダムホロ入り）JF2025ver.（全13種）販売価格：1個 440円(税込)／1SET[14個入] 6,160円(税込) ※1SET14個入（ノーマル缶バッジ13個 + ホロ入りバッジ1個）※トレーディングタイプですので種類は選べません。※1SETにつきホロ加工仕様のレア缶バッジ(全13種)がランダムで1個封入されています。[画像7: https://prtimes.jp/i/59072/582/resize/d59072-582-47380f98d55b14c90f39-0.jpg ]■トレーディングアクリルスタンド JF2025ver.（全8種）販売価格：1個 770円(税込)／1SET[8個入] 6,160円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像8: https://prtimes.jp/i/59072/582/resize/d59072-582-f3c0065d21713d09f64d-0.jpg ]■ポラショットコレクション JF2025ver.（全13種）販売価格：1個 330円(税込)／1SET[13個入] 4,290円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）[画像9: https://prtimes.jp/i/59072/582/resize/d59072-582-bed7f31fb3b179a0f5dc-7.jpg ]■B2布ポスター JF2025ver.販売価格：3,300円(税込)※通販商品は会場での販売はございません。※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。権利表記・関連サイト【権利表記】(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社【関連サイト】アニメ『怪獣8号』公式サイトhttps://kaiju-no8.net/Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)https://twitter.com/chugaionline