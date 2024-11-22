実況者グループ「女子研究大学」のオリジナルプライズ商品、全国のナムコ店舗・ナムコオンラインクレーンにて2024年11月29日(金)より順次展開！

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）は2024年11月29日（金）より、人気実況者グループ「女子研究大学（おなごけんきゅうだいがく）」のオリジナルプライズ商品を、株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する全国の直営アミューズメント施設「ナムコ」とナムコオンラインクレーンにて順次展開いたします。

■ラインナップ

・女子研究大学 フェイスポーチ（全5種）

メンバー5人の可愛いフェイスポーチが登場！小物をまとめて収納でき、裏面には便利なカードポケット付き！

サイズ：約13cm

素材：ポリエステル

種類：ニキ、しろせんせー、りぃちょ、18号、キャメロン

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

・女子研究大学 マスコットキーホルダー（全5種）

カバンにつけても、そのまま飾っても可愛いキーホルダーです。

サイズ：約11cm

素材： ポリエステル、真鍮（ボールチェーン）等

種類：ニキ、しろせんせー、りぃちょ、18号、キャメロン

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

・女子研究大学 ブランケット（全1種）

膝かけにも使える、大判サイズの便利なブランケットです。

サイズ：約70cm×約100cm

素材：ポリエステル

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

・取り扱い元：株式会社サイバーエージェント

・コピーライト表記：(C)onaken

■取り扱い店舗

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する全国の直営アミューズメント施設「ナムコ」と、ナムコオンラインクレーンにて展開いたします。取り扱い店舗一覧につきましては以下よりご覧いただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d85936-183-8a13be8d33bccb030f363daf623dfa0f.pdf

ナムコオンラインクレーン： https://app.online-crane.namco.co.jp/landing

※商品のお取り扱いに関しては、お近くの施設へお問い合わせください。

■女子研究大学（おなごけんきゅうだいがく）とは

ニキ、しろせんせー、りぃちょ、18号、キャメロンの5人で構成される実況者グループで、“女研（おなけん）”の愛称で親しまれています。ゲーム実況はもちろん、ゲーム動画を背景に様々な企画もおこなっています。

■サイバーエージェント 会社概要

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,369百万円（2023年9月末現在）

代表者 ：代表取締役 藤田晋

事業内容：メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 広報担当 三橋

E-mail：support@caanime.co.jp