実況者グループ「女子研究大学」のオリジナルプライズ商品、全国のナムコ店舗・ナムコオンラインクレーンにて2024年11月29日(金)より順次展開！
株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）は2024年11月29日（金）より、人気実況者グループ「女子研究大学（おなごけんきゅうだいがく）」のオリジナルプライズ商品を、株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する全国の直営アミューズメント施設「ナムコ」とナムコオンラインクレーンにて順次展開いたします。
■ラインナップ
・女子研究大学 フェイスポーチ（全5種）
メンバー5人の可愛いフェイスポーチが登場！小物をまとめて収納でき、裏面には便利なカードポケット付き！
サイズ：約13cm
素材：ポリエステル
種類：ニキ、しろせんせー、りぃちょ、18号、キャメロン
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
・女子研究大学 マスコットキーホルダー（全5種）
カバンにつけても、そのまま飾っても可愛いキーホルダーです。
サイズ：約11cm
素材： ポリエステル、真鍮（ボールチェーン）等
種類：ニキ、しろせんせー、りぃちょ、18号、キャメロン
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
・女子研究大学 ブランケット（全1種）
膝かけにも使える、大判サイズの便利なブランケットです。
サイズ：約70cm×約100cm
素材：ポリエステル
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
・取り扱い元：株式会社サイバーエージェント
・コピーライト表記：(C)onaken
■取り扱い店舗
株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する全国の直営アミューズメント施設「ナムコ」と、ナムコオンラインクレーンにて展開いたします。取り扱い店舗一覧につきましては以下よりご覧いただけます。
https://prtimes.jp/a/?f=d85936-183-8a13be8d33bccb030f363daf623dfa0f.pdf
ナムコオンラインクレーン： https://app.online-crane.namco.co.jp/landing
※商品のお取り扱いに関しては、お近くの施設へお問い合わせください。
■女子研究大学（おなごけんきゅうだいがく）とは
ニキ、しろせんせー、りぃちょ、18号、キャメロンの5人で構成される実況者グループで、“女研（おなけん）”の愛称で親しまれています。ゲーム実況はもちろん、ゲーム動画を背景に様々な企画もおこなっています。
■サイバーエージェント 会社概要
社名 ：株式会社サイバーエージェント
所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers
設立 ：1998年3月18日
資本金 ：7,369百万円（2023年9月末現在）
代表者 ：代表取締役 藤田晋
事業内容：メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社サイバーエージェント 広報担当 三橋
E-mail：support@caanime.co.jp