TVアニメ「Dr.STONE」より、″デニムスタイル″がテーマの描き下ろしイラストを使用した新作グッズが「ジャンプフェスタ2025」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！

中外鉱業株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/59072/587/resize/d59072-587-9f3231a66b8630a6ae31-13.jpg ]TVアニメ「Dr.STONE」より、新作グッズが「ジャンプフェスタ2025」で販売決定！"デニムスタイル"をテーマにドリンクを片手に、リラックスしたひとときを楽しむ千空たち6人の新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」のほか、通販商品として普段使いもしやすい「デニムトート」など様々なアイテムが販売決定！イベント会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！[画像2: https://prtimes.jp/i/59072/587/resize/d59072-587-dee276b82088897277ee-3.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/59072/587/resize/d59072-587-c84776f5d1466912c438-6.jpg ]イベント情報「ジャンプフェスタ2025」・開催日時 2024年12月21日(土)～12月22日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)・開催場所 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9・出展メーカー名 中外鉱業株式会社（展示ホール9）・ジャンプフェスタ公式WEBサイト https://www.jumpfesta.com/・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。特典情報[画像4: https://prtimes.jp/i/59072/587/resize/d59072-587-5c5dd285e7c002398a25-13.jpg ]中外鉱業ブースにてTVアニメ「Dr.STONE」JF2025関連商品を１会計2,000円(税込)ご購入毎に、特典スリムラメイラストカード(全6種)をランダムで1枚プレゼントします。※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります。※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページ（https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/）をご確認ください。Web販売Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/予約期間：2024年12月18日(水)12:00～12月22日(日)17:00発送日：2025年3月以降順次発送予定※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。会場販売商品[画像5: https://prtimes.jp/i/59072/587/resize/d59072-587-dee276b82088897277ee-3.jpg ]■アクリルスタンド デニムver.（全6種）販売価格：1,650円(税込)ラインナップ：石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、西園寺羽京、獅子王司、氷月（全6種）[画像6: https://prtimes.jp/i/59072/587/resize/d59072-587-891f07aac5714ed8191d-3.jpg ]■トレーディンググリッター缶バッジ デニムver.（全6種）販売価格：1個 550円(税込)／1SET[6個入] 3,300円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像7: https://prtimes.jp/i/59072/587/resize/d59072-587-14a4402e970d4d3cb159-13.jpg ]■トレーディンググリッター缶バッジ ミニキャラ デニムver.（全9種）販売価格：1個 550円(税込)／1SET[9個入] 4,950円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像8: https://prtimes.jp/i/59072/587/resize/d59072-587-090a1359499bfd246b7f-14.jpg ]■ポラショットコレクション デニムver.（全15種）販売価格：1個 330円(税込)／1SET[15個入] 4,950円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像9: https://prtimes.jp/i/59072/587/resize/d59072-587-e8e9db262a5460a8807d-15.jpg ]■トレーディングアクリルスタンド デニムver.（全9種）販売価格：1個 770円(税込)／1SET[9個入] 6,930円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）[画像10: https://prtimes.jp/i/59072/587/resize/d59072-587-c84776f5d1466912c438-6.jpg ]■デニムトート デニムver.販売価格：3,300円(税込)[画像11: https://prtimes.jp/i/59072/587/resize/d59072-587-925d91495c77236cac72-9.jpg ]■紅茶(スクエアイラストカード付) デニムver.販売価格：1,080円(税込)※特典スクエアイラストカード（全6種）がランダムで1枚封入されています。[画像12: https://prtimes.jp/i/59072/587/resize/d59072-587-c50741f2c2832b5587f3-13.jpg ]■トレーディングハードカードケース デニムver.（全6種）販売価格：1個 660円(税込)／1SET[6個入] 3,960円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像13: https://prtimes.jp/i/59072/587/resize/d59072-587-bef62cd9f6933f7e5771-9.jpg ]■ダイカットステッカー デニムver.（全6種）販売価格：440円(税込)[画像14: https://prtimes.jp/i/59072/587/resize/d59072-587-b7032078a75c5ba5806c-16.jpg ]■ダイカットステッカー ミニキャラ デニムver.（全9種）販売価格：330円(税込)[画像15: https://prtimes.jp/i/59072/587/resize/d59072-587-c7b525b9adfb36344019-12.jpg ]■BIGアクリルスタンド デニムver.（全6種）販売価格：3,520円(税込)※通販商品は会場での販売はございません。※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。権利表記・関連サイト【権利表記】(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会【関連サイト】TVアニメ「Dr．STONE(ドクターストーン)」公式HPhttps://dr-stone.jp/TVアニメ「Dr．STONE(ドクターストーン)」公式アカウントhttps://twitter.com/STONE_anime_offChugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)https://twitter.com/chugaionline