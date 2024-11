株式会社オルトプラス[画像1: https://prtimes.jp/i/53906/235/resize/d53906-235-75d6c75767f24a58a520-0.jpg ]■新イベント「タイム・フォー・ショーダウン!~袖から覗くは真か嘘か~」開催!――カブキ町には、流行りの「違法賭場」がある。青天井で賭けられる反面、イカサマも横行しているという――。担当しているお客様がそこに出入りしていると聞いた一二三は、心配になり自らもその賭場へ向かうことに。一方、新作の取材のため違法賭場へ行きたい幻太郎は帝統の力を借り、カブキ町の違法賭場へと足を踏み入れる。中をうろうろしていると、奥に大勢の客が集まっていることに気がつく。その輪の真ん中に居たのは、お客様を助けるべくギャンブルに挑む一二三の姿だった――!【「タイム・フォー・ショーダウン!~袖から覗くは真か嘘か~」概要】▼イベント開催期間2024年11月22日(金)17時00分~2024年12月2日(月)10時59分イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーや「SSR【子猫ちゃんのためなら】伊弉冉一二三」をはじめとした豪華報酬を獲得することができます。SSR【子猫ちゃんのためなら】伊弉冉一二三は、イベントチケット(緑)を手に入れ「タイム・フォー・ショーダウン!~袖から覗くは真か嘘か~ 報酬BOX Gコレクト」を回すことでも手に入れることが可能です。「タイム・フォー・ショーダウン!~袖から覗くは真か嘘か~ Gコレクト」開催!イベント期間中に同時開催されている「タイム・フォー・ショーダウン!~袖から覗くは真か嘘か~ Gコレクト」では、「SSR【取材先は違法賭場】夢野幻太郎」「SSR【賭け事だけは名探偵】有栖川帝統」の2点がイベントの特効カードとして登場します。[画像2: https://prtimes.jp/i/53906/235/resize/d53906-235-6277f909a290fc6ecabf-0.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/53906/235/resize/d53906-235-d9f3499d958dc3fb8b06-0.jpg ]その他、イベント限定報酬カード「SSR【子猫ちゃんのためなら】伊弉冉一二三」や「夢野幻太郎」「有栖川帝統」「伊弉冉一二三」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。【「タイム・フォー・ショーダウン!~袖から覗くは真か嘘か~ Gコレクト」概要】▼開催期間2024年11月22日(金)17時00分~2024年12月2日(月)10時59分◆ログインボーナスの実施イベント開催にあわせて、「タイム・フォー・ショーダウン!~袖から覗くは真か嘘か~ ログインボーナス」を開催します。期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。▼ログインボーナス実施期間2024年11月22日(金)17時00分~2024年12月2日(月)10時59分「November ナゴヤ Gコレクト」開催!「SSR【NOW ON SALE】波羅夷空却」「SSR【NOW ON SALE】四十物十四」「SSR【NOW ON SALE】天国獄」を獲得することができるGコレクトを開催しています。【「November ナゴヤ Gコレクト」概要】▼開催期間2024年11月1日(金)00時00分~2024年11月30日(土)23時59分[画像4: https://prtimes.jp/i/53906/235/resize/d53906-235-2a20dfcd43a111a49ce8-0.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/53906/235/resize/d53906-235-9eb6e5cfc61da2ff3317-0.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/53906/235/resize/d53906-235-27df94102d8c2415337c-0.jpg ]■その他のキャンペーン◆SUDDEN SCRATCH!!~ヨコハマ:スペード~イベント期間中、KILLER SCRATCH!!をプレイするとライズ消費量に応じた確率でSUDDEN SCRATCH!!が発生します。SUDDEN SCRATCH!!をプレイすると、通常の報酬アイテムの他、限定アイテム「SUDDENコイン」を獲得することができます。「SUDDENコイン」を集めることで、レイズキーやヨコハマ・ディビジョンのデコステッカーに使えるブースターなどと交換することが可能です。他にも、ストーリーカードの【Live it up】シリーズ、「A.R.B remix」楽曲などがラインナップされています。[画像7: https://prtimes.jp/i/53906/235/resize/d53906-235-4ba19d5b5961a42774f4-0.png ]▼開催期間2024年11月21日(木)00時00分~2024年11月27日(水)23時59分◆ストーリーイベント復刻キャンペーン過去に開催されたストーリーイベントの報酬に登場したSSRカードがトレードチケット交換に追加されました。ログインやミッションクリアで、最大20枚のトレードチケットを獲得できるキャンペーンを実施しています。詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。▼対象イベントシークレット・コードの行く先は~Yellow or Blue?~秘宝は神秘の森に眠るか?~Where are the treasures?~逆襲のクレイジーベジタブル 前編逆襲のクレイジーベジタブル 後編群游活魚~釣果上げる魔境編~群游活魚~釣った魚全部握る編~[画像8: https://prtimes.jp/i/53906/235/resize/d53906-235-29a5cd0cf4086b78625c-0.png ]▼開催期間2024年11月15日(金)00時00分~2024年11月23日(土)23時59分【タイトル概要】[画像9: https://prtimes.jp/i/53906/235/resize/d53906-235-056bfc6cc9f079d74e1f-0.png ]【タイトル】ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-(オルタナティブラップバトル)【対応プラットフォーム】iOS / Android / Amazon Appstore【サービス開始】2020年3月26日(木)【価格】基本プレイ無料(アイテム課金型)【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb【Amazon アプリストア】https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK【公式サイト】https://hypnosismicarb.com/【公式SNS】https://x.com/hypnosismic_arb【配信元/開発運営】株式会社アイディアファクトリープラス【共同開発】アイディアファクトリー株式会社【権利表記】(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会株式会社オルトプラス 会社概要【会社名】株式会社オルトプラス 東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード:3672)【代表】代表取締役CEO 石井 武【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F【設立】2010年5月6日【URL】https://www.altplus.co.jp/株式会社アイディアファクトリープラス 会社概要【会社名】株式会社アイディアファクトリープラス【代表】代表取締役 佐藤 嘉晃【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F【設立】2020年1月10日【URL】http://ideafplus.co.jp/※ 本リリース情報は発表後予告なしに内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。