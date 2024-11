seven x seven 石垣で世界的DJアラン・ウォーカー（Alan Walker）の特別公演が2024年12月9日（月）に開催。

霞ヶ関キャピタル株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/48076/262/resize/d48076-262-f2fb5b723b0a3ca8f160-0.png ]霞ヶ関キャピタル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:河本幸士郎)の連結子会社であるfav hospitality group株式会社が、9月に開業したseven x seven 石垣で、欧米のみならずアジア各国でも人気を博すアラン・ウォーカーの宿泊者限定特別公演「seven x seven ISHIGAKI feat. Alan Walker 」を12月9日(月)に開催いたします。YouTube動画総再生回数は数十億回を誇り、日本でも爆発的ロング・ヒットを打ち立てた「フェイデッド」を筆頭に、数々のヒット曲を輩出、世界的K-POPグループとのコラボなど、欧米のみならずアジア各国でも人気を博すアラン・ウォーカーのプレミアムパーティーが、9月に石垣島にオープンしたホテル「seven x seven 石垣」で開催。全館貸切り”77室分の宿泊者限定”で一夜限りの特別なクラブショーとして行われます。チケット販売ページ:https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?tourno=e4b113d73ec943e692763642アラン・ウォーカー コメント[画像2: https://prtimes.jp/i/48076/262/resize/d48076-262-0a99b4aef25b9f3c8fb5-1.jpg ]ついにWalkerworldツアーを日本に持って来ることができ、とてもワクワクしています! 素晴らしいオーディエンスの皆様と共に、素晴らしい夜になることを確信しています。 日本でのパフォーマンスはいつも楽しくて、日本、そしてアジアの全てのファンの皆さん、私の音楽や活動を応援してくださっている「Walkers」の皆さんに再会できることを、心待ちにしています!seven x seven 石垣[画像3: https://prtimes.jp/i/48076/262/resize/d48076-262-29956348ed523c018a6d-2.jpg ]「seven x seven 石垣」は、「ラグジュアリーを遊べ。」をタグラインに、「今の時代のラグジュアリー」をご提案。石垣の美しいロケーションに加え、カバナを備えたファミリープール、太平洋を一望できるインフィニティプールをご用意、利用シーンに合わせて選択いただけます。さらに、プロサウナー集団「TTNE」監修の本格的なサウナ、ラテンイタリアンレストランや、ナイトクラブ&バーなど、まさにラグジュアリーステイを叶える空間です。特別ツアーパッケージ公演名:seven x seven ISHIGAKI feat. Alan Walkerツアー日程:2024年12月7日(土)~12/10(火) クラブショー:2024年12月9日(月) OPEN 15:00 / START 16:00※ディナーブッフェ(飲み放題付き)も含まれます会場:seven x seven 石垣 ファミリープールエリア出演:アラン・ウォーカーリリースはこちらhttps://prtimes.jp/a/?f=d48076-262-aee8a3bdbc29b71c42240260925a9b24.pdf