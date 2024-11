ANARCHY、ニューアルバム『LAST』ジャケット解禁！各CDショップでの予約開始！対象となるお店で購入してくれた方には、それぞれのお店で異なる特典をプレゼント！

株式会社LANDANARCHY『LAST』

ANARCHY、ニューアルバム『LAST』ジャケット解禁!各CDショップでの予約開始!対象となるお店で購入してくれた方には、それぞれのお店で異なる特典をプレゼント致します。

TOWER RECORDS ONLINE *4つ折りポスター付き

TOWER RECORDS ONLINE *4つ折りポスター付き

4つ折りポスター

HMV&BOOKS online *ステッカーシート付き

ステッカーシート

楽天ブックス *A4クリアファイル付き

楽天ブックス *A4クリアファイル付き

A4クリアファイル

amazon.co.jp *メガジャケ付き

amazon.co.jp *メガジャケ付き

メガジャケ

Spotify Pre-save

Spotify Pre-save

Apple Music Pre-add / iTunes Download / Amazon Music Buy

https://orcd.co/anarchy

【ANARCHY『LAST』収録曲】

1. 9街区1棟

Produced by NUTOИ

2. 緑のモンテカルロ

Produce by DJ JAM

3. VANS

Produced by Chaki Zulu

4. 夜景

Produced by Ryosuke "Dr.R" Sakai

5. SKATERS

Produced by Ryosuke "Dr.R" Sakai

6. 1mm

Produced by ZOT on the WAVE & dubby bunny

7. タイトルなし

Produced by Tez Toy

8. あいつの事

Produced by ZOT on the WAVE & Nova

9. September 2nd

Produced by KREVA

ANARCHY 『LAST』詳細

アルバムタイトル:LAST

発売日 :2024年11月27日(水)

価格 :2750円(税込)

品番 :LAND-0007

公式サイト :https://land.inc

■ANARCHYについて

京都・向島団地出身。1995年ラッパーとして活動をスタートさせる。

2000年JC, NAUGHTY, YOUNG BERY, DJ AKIOと共にRUFF NECKを結成。

2006年1stアルバム『Rob The World』をリリースし、「ミュージック・マガジン」「Riddim」誌などで年間ベスト・アルバムに選出される。ヒップホップ誌「Blast」最終号企画“The Future 10 Of Japanese HipHop”において将来を期待できる5人に選出され、表紙を飾る。

2008年には2ndアルバム『Dream and Drama』をリリースし、リード曲『Fate』はMVはスペースシャワーTV MVA2008のベストヒップホップビデオを受賞。

同年、ラッパーとしては異例の自伝『痛みの作文(ポプラ社)』を出版。

2014年、avexからのメジャーデビューを発表。

メジャー・デビューシングル『Right Here』を発表。史上初めてユネスコ世界遺産・清水寺でミュージックビデオ撮影を行い話題となった。

2019年、野村周平が主演をし、ANARCHYが初監督を務める映画『WALKING MAN』が公開される。

2021年、8枚目となるアルバム『NOISE CANCEL』、またANARCHYプロデュースのコンピレーションアルバム『THE NEVER SURRENDERS』をリリース。

THE NEVER SURRENDERS主宰。

2023年10月にソロ作品としては初となるEPをLAND MUSICよりリリース。ネオ・ブームバップ・シーンを牽引するスーパー・プロデューサーSTATIK SELEKTAHによる全曲プロデュースとなっており、フィーチャリングにはC.O.S.A.が参加している。

■「LAND」について

2020年4月、クリエィティブディレクターNaoki Wadaにより設立。国内外のアーティストのクリエィティブディレクションを行う一方、2023年にはグローバルミュージックレーベルLAND MUSICを設立。Aloe Blacc、MINAMI、川後陽菜 & YONAKA Band、ANARCHY、MADEINなどリリース。また2024年4月には"Z世代のドキュメンタリーブック"としてLAND独自の視点で、Z世代が注目するアーティストにフォーカスするTGC公式マガジン『TOKYO RESDIENT』を発行。現在は東京、ロサンゼルス、ジャカルタを拠点にアジアのカルチャーのグローバリゼーションをコンセプトに活動している。

