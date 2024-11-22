エバース、エルフ、9番街レトロ、ナイチンゲールダンス率いる4チーム対抗戦！2024年を締めくくる優勝チームは……！？「ジンゲキ大晦日2024」開催のお知らせ

吉本興業株式会社

この度、東京若手芸人が出演する劇場「神保町よしもと漫才劇場」は、12月31日(火)に大晦日イベント「ジンゲキ大晦日2024」を開催いたします。今年も所属芸人全組が大集合！エバース、エルフ、9番街レトロ、ナイチンゲールダンスの4組をリーダーとした4チーム対抗で、「ユニットコントバトル」「新世代コーナーバトル」「シャッフル漫才バトル」「炎の最終決戦」の全4公演を開催いたします。

リーダーはチームメンバーをドラフト形式で選出。チーム一丸となって優勝を目指します。チームメンバーのドラフトならびに各公演のサブリーダーと「シャッフル漫才バトル」の出演者決定を、11月24日(日)21:00より劇場公式YouTubeチャンネルの生配信で実施いたします。今年はどのような組み合わせで熱い戦いを見せるのか。当日の決戦に向けて動き出す模様をお見逃しなく。

1公演目は昨年も大好評だった「ユニットコントバトル」。チームメンバーが書き下ろした台本で、各チーム5組によるユニットコントを披露し、一番面白かったチームをお客様投票で決定いたします。各チーム6年目以下のメンバーを中心として行う2公演目の「新世代コーナーバトル」では、お笑い界の未来を担う新世代の活躍にぜひご注目ください。3公演目の「シャッフル漫才バトル」では、チームリーダーが11月24日のYouTube生配信で選んだ相方と、一夜限りのコンビを結成。一番面白かったチームをお客様投票で決定いたします。4公演目の「炎の最終決戦」では、一年の締めくくりとしてゲームコーナーでガチンコバトルを行い、「ジンゲキ大晦日2024」の総合優勝チームを決定します。

11月26日(火)11:00より、FANYチケットにて先行受付を開始、12月7日(土)11:00よりFANYオンラインチケットにてオンライン配信チケットの発売を開始いたします。なお、オンライン配信チケットはセット券のご用意もございます。公演情報等の詳細は、随時劇場公式HPやSNSをご確認ください。ジンゲキ今年最後の大イベント！ぜひ会場や配信で一緒に楽しみましょう！

「ジンゲキ大晦日2024」イベント概要

【日程】2024年12月31日(火)

【場所】神保町よしもと漫才劇場（東京都千代田区神田神保町1-23 神保町シアタービル2F）

【出演】神保町よしもと漫才劇場所属芸人

【公演数】4公演

「ジンゲキ大晦日2024～4チーム対抗・ユニットコントバトル～」

（開場10:45／開演11:00／終演12:30）

「ジンゲキ大晦日2024～4チーム対抗・新世代コーナーバトル～」

（開場13:45／開演14:00／終演15:30）

「ジンゲキ大晦日2024～4チーム対抗・シャッフル漫才バトル～」

（開場16:45／開演17:00／終演18:30）

「ジンゲキ大晦日2024～4チーム対抗・炎の最終決戦～」

（開場19:45／開演20:00／終演21:30）

【チケット券売スケジュール】

FANY先行※電子チケット：11月26日(火)11:00～11月27日(水)11:00

オンライン配信：12月7日(土)11:00～ ※配信はセット券販売あり

FANYチケット︓https://yoshimoto.funity.jp/

FANYオンラインチケット︓https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/

11月24日(日)21:00からの生配信視聴はこちら：

https://www.youtube.com/@jimbocho_mngk

「ジンゲキ大晦日2024」チームリーダーコメント

【エバース】

最後に笑えば、いい1年だったと思えるよ！！

【エルフ】

神保町での大晦日MCキタァアアアアアアアアア！！！！！（笑）

イベント大好き！！！！とことんはしゃがせてもらいます！！！

みんな今年一年お疲れ様！！！！！！

最後に特大の思い出一緒に作ろなあ！

【9番街レトロ】

大晦日公演に多めに出ます！

2024年を完全に無かったことにします！僕たちに任せてください。

【ナイチンゲールダンス】

俺が中野なかるてぃんだ

お前中野なかるてぃんになる準備は出来てるか？

大晦日、お前に言ってんだよ

「ジンゲキ大晦日2024」公演情報

1公演目「ジンゲキ大晦日2024～4チーム対抗・ユニットコントバトル～」

開場10:45／開演11:00／終演12:30

料金：前売3,000円／当日3,500円／配信1,800円

出演：エバース／エルフ／9番街レトロ／ナイチンゲールダンス 他

2公演目「ジンゲキ大晦日2024～4チーム対抗・新世代コーナーバトル～」

開場13:45／開演14:00／終演15:30

料金：前売3,000円／当日3,500円／配信1,800円

出演：エバース／エルフ／9番街レトロ／ナイチンゲールダンス 他

3公演目「ジンゲキ大晦日2024～4チーム対抗・シャッフル漫才バトル～」

開場16:45／開演17:00／終演18:30

料金：前売3,000円／当日3,500円／配信1,800円

出演：エバース／エルフ／9番街レトロ／ナイチンゲールダンス 他

4公演目「ジンゲキ大晦日2024～4チーム対抗・炎の最終決戦～」

開場19:45／開演20:00／終演21:30

料金：前売3,000円／当日3,500円／配信1,800円

出演：エバース／エルフ／9番街レトロ／ナイチンゲールダンス 他

※配信チケットはセット販売がございます。

（料金：5,000円 ※詳細はFANYオンラインチケットをご確認ください。）

チームメンバーのドラフトならびに各公演のサブリーダーと「シャッフル漫才バトル」の出演者決定を、11月24日(日)21:00より劇場公式YouTubeチャンネルの生配信で実施いたします。

視聴はこちら：https://www.youtube.com/@jimbocho_mngk

神保町よしもと漫才劇場

東京吉本で最も若手の芸人が所属する神保町の常設劇場。

よしもと漫才劇場の姉妹劇場として2020年1月オープン。

寄席公演や所属芸人による企画公演などを開催。

若手らしいフレッシュなお笑いをお届けしています。

神保町よしもと漫才劇場HP：https://jimbocho-manzaigekijyo.yoshimoto.co.jp/