令和トラベル、「Startup CTO of the Year 2024」で最優秀賞を受賞

株式会社令和トラベル[画像1: https://prtimes.jp/i/77082/149/resize/d77082-149-91ca72826ff720f6e1c2-0.png ]Startup CTO of the Yearは、未来を創る技術者(CTO)によるピッチコンテストで、PreシリーズA~シリーズB相当の未上場企業で活躍するCTO及びCTO職に準ずる方がエントリー対象となります。2024年開催では、公募より書類・面談を経て7名のファイナリストが選出されました。経営インパクトや組織開発力、CTOとしてのリーダーシップの3つの観点から評価をされ、最優秀賞・オーディエンス賞の2名が表彰されます。麻柄は、令和トラベル・NEWTにおけるプロダクト開発の変遷や事業成長、また100人規模の組織という未来を見据えた組織づくりなどについて、6分間のピッチを行いました。「地に足のついた事業づくりや、未来を見据えた組織づくり」という観点で高く評価され、最優秀賞をいただくことができました。[画像2: https://prtimes.jp/i/77082/149/resize/d77082-149-1ceb70f06a3b358b6149-1.png ]弊社が運営する海外旅行予約アプリ『NEWT』は、令和時代のあたらしい旅行体験を生み出す海外旅行予約アプリです。今までなかった「かんたん」に予約ができる仕組みを作り、「おトク」な価格を実現し、ひとりひとりのニーズに合った「えらべる」旅をつくり、NEWTで行ってよかったと思える「あんしん」を提供しています。◆海外旅行予約アプリ『NEWT』web版 海外ツアー https://newt.net/ 海外ホテル https://newt.net/hotelアプリ https://newt.net/app◆公式LINEhttps://lin.ee/ZKchfbF■「Startup CTO of the Year 2024」開催概要本イベントは、CTOの役割の重要性を広めるため2014年に開始され、2022年から現在の形にリニューアルされました。今年は7名のファイナリストが選出され、6分間のピッチコンテストを実施。審査員による「最優秀賞」と、会場・オンライン視聴者の投票による「オーディエンス賞」の2部門が表彰されました。主催:NewsPicks Brand Design協賛:Amazon Web Services審査基準:経営インパクト、組織開発力、リーダーシップ■VPoE麻柄より受賞コメントまさか受賞できると思っていなかったのでとても嬉しいです。地に足をつけて泥臭く事業成長のための開発をしていることや、そのための組織づくりを評価していただいたことが自信になりました。これからもチームで最高のプロダクトをつくっていきたいです![画像3: https://prtimes.jp/i/77082/149/resize/d77082-149-f1b74ad9a13940811ebd-2.png ]当日の様子は、公式noteで速報をお伝えしています。https://note.com/reiwatravel/n/na636a357e340 今後、Engineering Blogでは、今回のピッチやプレゼンテーションの詳細を発信してまいります。https://engineering.reiwatravel.co.jp/ ◆エンジニア採用ページはこちらhttps://www.reiwatravel.co.jp/engineers ■令和トラベル 会社概要令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、海外旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、海外旅行予約アプリ『NEWT』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、これまでになかった“かんたん・おトク・えらべる・あんしん”なパッケージツアー等を提供していきます。海外旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。名称 :株式会社令和トラベル所在地 :東京都渋谷区桜丘町16-13 桜丘フロントIIビル 6F代表者 :代表取締役社長 篠塚 孝哉創業日 :2021年4月5日事業内容:旅行代理店業 登録免許:第一種旅行業(観光庁長官登録旅行業:第2123号)所属協会:JATA(一般社団法人日本旅行業協会)正会員、IATA(国際航空運送協会)公認代理店会社HP:https://newt.net/company『NEWT』ブランドページ:https://newt.net/brand 公式SNS・LINE:https://lin.ee/ZKchfbF・X:https://twitter.com/newt_travel・Instagram:https://www.instagram.com/newt_guide/・TikTok:https://www.tiktok.com/@newt_travel・YouTube:http://www.youtube.com/@newt5093