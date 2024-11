最大65％OFF！バンダイナムコエンターテインメント『ダウンロード版セール』開催中！「転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ」などの最新タイトルも！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントが『ダウンロード版セール』を開催したことをお知らせいたします。

本セールでは、『転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ』や、Nintendo Switch(TM)版『ONE PIECE ODYSSEY デラックスエディション』がお得な価格となり初セール開催中!この機会をお見逃しなく!

【PlayStation Store】

■セール期間:2024年11月22日(金)~ 2024年12月2日(月)

【セール対象:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4】

『転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ』

販売価格:7,920円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:5,940円(税込)

『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition』

販売価格:7,480円(税込)⇒【35%OFF】セール販売価格:4,862円(税込)

⇒PlayStation(R)Plus加入者【40%OFF】セール販売価格:4,488円(税込)

『SCARLET NEXUS Ultimate Edition』

販売価格:12,540円(税込)⇒【65%OFF】セール販売価格:4,389円(税込)

⇒PlayStation(R)Plus加入者【70%OFF】セール販売価格:3,762円(税込)

など

【セール対象:PlayStation(R)4】

『スーパーロボット大戦30 デジタルデラックスエディション』

販売価格:14,850円(税込)⇒【50%OFF】セール販売価格:7,425円(税込)

『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition』

販売価格:11,000円(税込)⇒【50%OFF】セール販売価格:5,500円(税込)

⇒PlayStation(R)Plus加入者【55%OFF】セール販売価格:4,950円(税込)

『ONE PIECE 海賊無双4』

販売価格:4,400円(税込)⇒【32%OFF】セール販売価格:2,992円(税込)

『スーパーロボット大戦V デラックスエディション』

販売価格:8,360円(税込)⇒【41%OFF】セール販売価格:4,932円(税込)

『スーパーロボット大戦X デラックスエディション』

販売価格:8,360円(税込)⇒【53%OFF】セール販売価格:3,929円(税込)

『SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス&クロスレイズ ダブルパック』

販売価格:8,910円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:6,682円(税込)

など

【ニンテンドーeショップ】

■セール期間 :2024年11月22日(金)~ 2024年12月6日(金)

■セール特設ページ:https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_4

【セール対象:Nintendo Switch(TM)】

『ONE PIECE ODYSSEY デラックスエディション』

販売価格:7,480円(税込)⇒【20%OFF】セール販売価格:5,980円(税込)

■セール期間 :2024年11月22日(金)~ 2024年12月2日(月)

■セール特設ページ:https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_5

【セール対象:Nintendo Switch(TM)】

『転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ』

販売価格:7,920円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:5,940円(税込)

『転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ デジタルデラックスエディション』

販売価格:10,450円(税込)⇒【24%OFF】セール販売価格:7,942円(税込)

『転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ デジタルアルティメットエディション』

販売価格:14,300円(税込)⇒【24%OFF】セール販売価格:10,868円(税込)

■セール期間 :2024年11月22日(金)~ 2024年12月17日(火)

■セール特設ページ:https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_6

【セール対象:Nintendo Switch(TM)】

『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』

販売価格:2,178円(税込)⇒【54%OFF】セール販売価格:990円(税込)

『ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション』

販売価格:6,578円(税込)⇒【39%OFF】セール販売価格:3,980円(税込)

『ドラゴンボール ファイターズ』

販売価格:2,970円(税込)⇒【50%OFF】セール販売価格:1,480円(税込)

『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-1&2セット』

販売価格:5,940円(税込)⇒【50%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)

『スーパーロボット大戦30』

販売価格:9,460円(税込)⇒【52%OFF】セール販売価格:4,490円(税込)

『ネコ・トモ~スマイルましまし~』

販売価格:5,280円(税込)⇒【62%OFF】セール販売価格:1,980円(税込)

など

その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。

■権利表記:

『転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ』

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会

(C)柴・伏瀬・講談社/転スラ日記製作委員会

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『スーパーロボット大戦30』

(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S/PLG CD (C)CLAMP・ST (C)SEGA (C)ST・SR

(C)S・F/MJPP (C)DP (C)TPC (C)E.S,T.S (C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC (C)T

(C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M (C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY

(C) AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS/Dyn (C)2016 S・F/MJPP

『リトルナイトメア2』

Little Nightmares(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition』

ACE COMBAT(TM)7:SKIES UNKNOWN &(C) Bandai Namco Entertainment Inc.

TM & (C) 2022 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

『転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ』

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会

(C)柴・伏瀬・講談社/転スラ日記製作委員会

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ONE PIECE ODYSSEY』

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ドラゴンボールZ KAKAROT』

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ドラゴンボール ファイターズ』

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

