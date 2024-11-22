最大65％OFF！バンダイナムコエンターテインメント『ダウンロード版セール』開催中！「転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ」などの最新タイトルも！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントが『ダウンロード版セール』を開催したことをお知らせいたします。
本セールでは、『転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ』や、Nintendo Switch(TM)版『ONE PIECE ODYSSEY デラックスエディション』がお得な価格となり初セール開催中！この機会をお見逃しなく！
詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://dl-scp.bn-ent.net/
【PlayStation Store】
■セール期間：2024年11月22日（金）～ 2024年12月2日（月）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ』
販売価格：7,920円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：5,940円（税込）
『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition』
販売価格：7,480円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：4,862円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【40％OFF】セール販売価格：4,488円（税込）
『SCARLET NEXUS Ultimate Edition』
販売価格：12,540円（税込）⇒【65％OFF】セール販売価格：4,389円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【70％OFF】セール販売価格：3,762円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)4】
『スーパーロボット大戦30 デジタルデラックスエディション』
販売価格：14,850円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：7,425円（税込）
『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition』
販売価格：11,000円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：5,500円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【55％OFF】セール販売価格：4,950円（税込）
『ONE PIECE 海賊無双4』
販売価格：4,400円（税込）⇒【32％OFF】セール販売価格：2,992円（税込）
『スーパーロボット大戦V デラックスエディション』
販売価格：8,360円（税込）⇒【41％OFF】セール販売価格：4,932円（税込）
『スーパーロボット大戦X デラックスエディション』
販売価格：8,360円（税込）⇒【53％OFF】セール販売価格：3,929円（税込）
『ＳＤガンダム ジージェネレーション ジェネシス＆クロスレイズ ダブルパック』
販売価格：8,910円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：6,682円（税込）
など
【ニンテンドーeショップ】
■セール期間 ：2024年11月22日（金）～ 2024年12月6日（金）
■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_4
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『ONE PIECE ODYSSEY デラックスエディション』
販売価格：7,480円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：5,980円（税込）
■セール期間 ：2024年11月22日（金）～ 2024年12月2日（月）
■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_5
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ』
販売価格：7,920円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：5,940円（税込）
『転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ デジタルデラックスエディション』
販売価格：10,450円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：7,942円（税込）
『転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ デジタルアルティメットエディション』
販売価格：14,300円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：10,868円（税込）
■セール期間 ：2024年11月22日（金）～ 2024年12月17日（火）
■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_6
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』
販売価格：2,178円（税込）⇒【54％OFF】セール販売価格：990円（税込）
『ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション』
販売価格：6,578円（税込）⇒【39％OFF】セール販売価格：3,980円（税込）
『ドラゴンボール ファイターズ』
販売価格：2,970円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：1,480円（税込）
『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』
販売価格：5,940円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
『スーパーロボット大戦30』
販売価格：9,460円（税込）⇒【52％OFF】セール販売価格：4,490円（税込）
『ネコ・トモ～スマイルましまし～』
販売価格：5,280円（税込）⇒【62％OFF】セール販売価格：1,980円（税込）
など
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。
セール情報公式HP :
https://dl-scp.bn-ent.net/
家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をお届け！
LINE公式アカウントがオープン
家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をメッセージでお届けします。 お買い得情報をお見逃しなく！
ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M
■権利表記：
『転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ』
(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会
(C)柴・伏瀬・講談社／転スラ日記製作委員会
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『スーパーロボット大戦30』
(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S/PLG CD (C)CLAMP・ST (C)SEGA (C)ST・SR
(C)S・F/MJPP (C)DP (C)TPC (C)E.S,T.S (C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC (C)T
(C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M (C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY
(C) AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS／Dyn (C)2016 S・F/MJPP
『リトルナイトメア2』
Little Nightmares(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition』
ACE COMBAT(TM)7:SKIES UNKNOWN ＆(C) Bandai Namco Entertainment Inc.
TM & (C) 2022 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
『転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ』
(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会
(C)柴・伏瀬・講談社／転スラ日記製作委員会
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ONE PIECE ODYSSEY』
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』
(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ドラゴンボールZ KAKAROT』
(C)バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ドラゴンボール ファイターズ』
(C)バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.
“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。