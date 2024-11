【UNTITLED】モデル岡本あずささんを起用したコンテンツ『ON↔OFF使える 今年のウールコート５選！』を11月22日(金)よりオフィシャルサイトで公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開する、品の良い大人の着こなしが叶うレディースブランド「UNTITLED(アンタイトル)」が、モデル岡本あずささんを起用したコンテンツ『ON↔OFF使える 今年のウールコート5選!』を11月22日(金)よりオフィシャルサイト(https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/)で公開いたします。

UNTITLED(アンタイトル)は、常に変化する時代の中で前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズを提案するブランドとして、百貨店を中心に展開するキャリアブランドです。

11月22日(金)より公開するコンテンツ『ON↔OFF使える 今年のウールコート5選!』では、

冬のスタイルの顔となるお勧めのコートをご紹介します。毎日出番の多いアイテムだからこそ、ONにもOFFにも着回しが効く上質なウール素材の一枚を選びたい。アンタイトルなら、今年の冬を託したい頼れるウールコートが見つかります。モデル岡本あずささんとスタイリスト徳原文子さんによる洗練されたスタイリングも必見です。

また、ウールコートの素材の魅力や、信頼できるウール製品を見つけるときに目印にしたいウールマークについてもご紹介しています。ぜひスタイルに合った一枚を選んでみて。

特集ページはこちら https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/feature/woolknit2/

【ウールマークとは】

信頼できるウール製品を探すときにぜひ参照したいのが、ウールマーク。メリノウールの最大生産国であるオーストラリアの非営利組織、ザ・ウールマーク・カンパニーが定めた厳格な品質基準を満たしたウール(混)製品にのみ使用が許可されているマークです。牧羊業者を代表してメリノウールの啓発活動やマーケティング、研究開発を行い、世界各国のファッション業界のパートナーと共に、天然でサステナブル、再生可能で土に還るウールの特徴を発信しています。

【コンテンツより一部掲載コートのご紹介】

2WAYショートコート \50,600(https://store.world.co.jp/brand/untitled/item/BR15324F0033?areaid=sp153_untitled&wid=15399503) ※1

ミドル丈ノーカラーコート \55,000(https://store.world.co.jp/brand/untitled/item/BR15399A0251?areaid=sp153_untitled&wid=15391004)

スタンドカラーコート \55,000(https://store.world.co.jp/brand/untitled/item/BR15324F0004?areaid=sp153_untitled&wid=15399600)

※1=ウールマーク認証アイテムです。

※商品の価格はすべて消費税込みの表示です。

【 UNTITLED 2024 A/W Season Theme&Concept 】

CURRENT MOOD

CURRENT BASIC

シンプルな色彩で描かれる花々や

単色の背景に浮かび上がる 大胆な構図でクローズアップされた横顔

ファッショナブルで自由奔放

洗練されたアップタウンの淑女やカップル達

95歳を超えてもなお精力的に新作を発表し続けている

アメリカン・ポップアートの巨匠

アレックス・カッツの描くポートレートから着想を得たコレクション

奇をてらわず、基本に忠実なトラディショナル・アイテムをベースに

コントラストのあるバランスと、思いがけない色の組み合わせで

着たい服を、期待場所で、着たい時間に

私らしく自由に愉しむ

「今の気分」とシンクロする新しいベーシックの形

【 UNTITLED Brand Concept 】

The Body Is Your Canvas

~自分を自由に描く服~

常に変化する時代の中で前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズ。 上質でシンプルでいつでも心地よく、からだをきれいに見せてくれる。そんな洋服を飾らず気取らず、

自分の感性で自由に着こなしていただきたい、「そのひとらしい美しさ」を感じていただきたい。

[上質を日常で着るよろこびを、すべての女性にー]

【 Brand Information 】

■ オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/

■ 全国店舗 https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153)

■ 公式Instagram @untitled_official.jp

■ 公式LINE @UNTITLED/アンタイトル

<会社概要>

・名称:株式会社フィールズインターナショナル(株式会社ワールド100% 子会社)

・代表者:丸山 紀之

・所在地:〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト:https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト:https://store.world.co.jp/