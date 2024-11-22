大谷翔平選手 ワールドシリーズ優勝、ナショナル・リーグ MVP 受賞、「50-50」達成記念　SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」

株式会社今与

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」2024 EDITION

株式会社 今与（本社：京都市中京区、代表取締役社長：今西信隆）は、ロサンゼルス・ドジャース 大谷翔平選手のワールドシリーズ優勝、ナショナル・リーグ MVP 受賞、MLB史上初のシーズン54本塁打・59盗塁の「50-50」達成を記念したSHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」を、IMAYO 公式オンラインブティック 他 にて、2024年11月28日（木）午前11時より540個の数量限定で受注発売いたします。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」のオフィシャルコラボレーションジュエリー

2024シーズンも唯一無二の活躍で前人未踏の記録を打ち立てた大谷翔平選手。世界最高峰の舞台MLBにおいても、一途に野球に打ち込み新境地を開拓し続ける姿は観る者をも輝かせます。江戸末期より160年、「今に、未来に、輝きを与える」を理念に一貫して本物の装飾品にこだわり続けるIMAYO。「SHOHEI OHTANI × IMAYO」は、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン・IMAYOが大谷翔平選手の歴史的な偉業を記念し、その功績を後世まで形に残そうと企画・制作しているコラボレーションジュエリーです。

ロサンゼルス・ドジャース 2020年以来8度目のワールドシリーズ制覇！ ナショナル・リーグ MVP 受賞、MLB(TM)史上初のシーズン54本塁打・59盗塁の「50-50」を達成！！

ベースボール史上唯一無⼆、類稀な存在感で快進撃を続ける大谷翔平選手。2024シーズンの幕開けは、名門ロサンゼルス・ドジャースとの歴史的契約から始まりました。移籍後も圧倒的な打力を見せつけ、これまで誰も成し遂げられなかったシーズン54本塁打・59盗塁の「50-50」を達成。昨年のアメリカン・リーグに続き、今年はナショナル・リーグでもホームラン王を獲得。アジア人初のナショナル・リーグ 打点王との2冠を獲得しました。

そして迎えた自身初のMLBポストシーズン。名門ニューヨーク・ヤンキースとの43年ぶりの “頂上決戦” など数々の激闘を制し、メジャー 7年目、30歳の節目でのワールドシリーズ制覇。さらには、ナショナル・リーグの MVP にも選出。指名打者（DH）としては史上初、⼆⼑流で獲得した過去2回に続き3回目の受賞となりました。

大谷選手の歴史的快挙を記念して、本人直筆の打者イメージイラスト＆サインを刻んだ正規MLB(TM)︎認定商品を日本国内540個限定発売

もはや指標を超越した活躍を見せた2024シーズン。大谷選手のマイルストーンとして、純金製コインにその偉業を刻む IMAYOだけのオフィシャルコラボレーションジュエリーが誕生しました。

純金製コインの表面は大谷選手がデザインした直筆のオリジナル打者イメージイラスト、裏面には大谷選手のサインが刻まれます。コイン枠には約0.64カラットの天然ダイヤモンドをあしらい、繊細ながらも凛とした煌（きら）めきを放ちます。正規MLB認定商品で、MLB認証ホログラムシール付き。日本国内限定で、シリアルナンバー刻印入り。大谷翔平選手2024シーズンのホームラン数〈54本〉にちなんだ、540個の数量限定でのお届けになります。

また、近日発表予定の「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーション商品にも

ご期待ください。

飾って楽しみ、身に着けて楽しめる特別なデザインを、いつもあなたのそばに。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 商品概要

大谷翔平選手 2024シーズン ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝

ナショナル・リーグ MVP受賞 / MLB(TM)︎史上初「50-50」達成

ナショナル・リーグ ホームラン王 ＆ 打点王の2冠獲得記念

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」

大谷翔平選手 ＆ MLB(TM)︎公認の本物の輝き

●製品はMLB正規公認。MLBの認証ホログラムシール付き。

●国内数量540個限定発売、シリアルナンバー刻印入り。

●専用ケース、天然ダイヤモンド鑑別カード、オリジナルギャランティーカード、ショッパー付き。

＜商品情報＞

素材 ：ダイヤモンド 約0.64ct

K24/K18

※コイン枠とチェーンはK18製になります。

コインサイズ ：直径 約21mm 重さ 約14g（K24 約7g / K18 約7g *チェーン含む）

トータルサイズ：直径 約28mm

チェーン ：約50cm（スライド付き）

価格 ：税込み 2,420,000円

商品サイトはこちら：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2024-COIN-K24-K18/

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー

特設サイトはこちら：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

※デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※価格は予告なく変更される可能性がございますので、ご注文時にご確認ください。

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」取扱店舗 詳細

IMAYO 公式オンラインブティック

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2024-COIN-K24-K18/

2024年11月28日（木） 午前11時より受注発売予定

販売期間：2024年11月28日（木） 11時00分 ～ 2025年9月30日（火） 23時59分

※数量限定生産につき、先着順にて注文を承ります。限定数を超えたご注文は承れませんので、

ご了承ください。

※お一人様一点限りのご購入でお願いします。複数注文はキャンセルさせていただきます。

その他、全国主要百貨店および小売店にて受注発売予定

※取扱店舗の詳細は、特設サイトのSHOP LISTをご確認ください。

株式会社 今与について https://imayo-boutique.jp

1861年（文久元年）京都の五条堺町にて、初代今西與兵衛（よへい）が簪（かんざし）・櫛（くし）等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。