“Fの遺伝子”を引き継ぐ、16名の漫画家による響宴！『藤子・F・不二雄トリビュート＆アンソロジー F THE TRIBUTE』発売！
藤子・F・不二雄に影響を受けた人気漫画家陣によるトリビュート作品が楽しめる豪華な1冊『藤子・F・不二雄トリビュート＆原作アンソロジー F THE TRIBUTE』が、本日［2024年11月22日］発売されました。
好評発売中 :
https://www.shogakukan.co.jp/books/09149857
『藤子・F・不二雄トリビュート＆原作アンソロジー F THE TRIBUTE』定価:2,980円（税込）／A5判ソフトカバー
本書では、“Fの遺伝子”を受け継いだ16名が描いたトリビュート作品と、各作家が選んだお気に入りの藤子・F・不二雄作品、また想いのこもったインタビューをお楽しみいただけます。生誕90周年を越え、今も数多くの読者に愛され続ける藤子・F・不二雄ワールドの魅力をたっぷりお楽しみください。
※藤子・F・不二雄生誕80周年記念MOOK『Ｆライフ』3号（2014年）に掲載された8作品に、新たに描きおろされた8作品を加えた計16作品を収録いたします。
★豪華16作家によるトリビュート作品の一部をご紹介★
『ドラえもん』トリビュート作品：浅野いにお『D』
『エスパー魔美』トリビュート作品：石黒正数『音速の箱』
『ドラえもん』トリビュート作品：今井哲也『FはフューチャーのF』
『ドラえもん』トリビュート作品：大童澄瞳『ねがい星の災難』
『パーマン』トリビュート作品：奥浩哉『Another Perman』
『T・P（タイムパトロール）ぼん』トリビュート作品：木村風太『運命のT・P』
『キテレツ大百科』トリビュート作品：小玉ユキ『キテレツな彼のこと』
『ドラえもん』トリビュート作品：真造圭伍『スネオボーイ』
SF短編「イヤなイヤなイヤな奴」トリビュート作品：高橋聖一『今日が地球の最終回』
『チンプイ』トリビュート作品：高松美咲『エリさま、お料理する』
『ポコニャン』トリビュート作品：とよ田みのる『にゃんポコ』
『パーマン』トリビュート作品：モリタイシ『ラーマン』
SF短編『流血鬼』トリビュート作品：山口つばさ『もう一人の流血鬼』
『ドラえもん』トリビュート作品：山本さほ『大人になりたくない』
『ドラえもん』トリビュート作品：吉崎観音『時空の島にて』
『ドラえもん』トリビュート作品：渡辺航『のび太のさがしもの』
（著者名五十音順）
『藤子・F・不二雄トリビュート＆原作アンソロジー F THE TRIBUTE』
2024年11月22日(金)発売
※発売日が異なる地域がございます。
https://www.shogakukan.co.jp/books/09149857
定価:2,980円（税込）
A5判ソフトカバー
小学館
▼ドラえもん公式サイト「ドラえもんチャンネル」
https://dora-world.com/
▼ドラえもんチャンネル公式X
https://x.com/doraemonChannel
▼小学館ドラえもんルーム公式X
https://x.com/100nen_doraemon
▼川崎市 藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム
https://fujiko-museum.com/