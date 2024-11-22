「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」開催中！　PlayStation(TM)Store、ニンテンドーeショップにラインアップを追加してアップデート！

株式会社カプコン[画像1: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-ba0379f3d838d7b43a20-0.jpg ]現在、各デジタルストアで「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」開催中！注目は、「バイオハザード」のリメイクタイトル３作品と追加コンテンツがまとめて体験できるお得パック『バイオハザード リメイクトリロジー』がPlayStation(TM)Storeセールに初登場！ また『逆転裁判456 王泥喜セレクション』『逆転裁判123+456コレクション』がPlayStation(TM)Storeとニンテンドーeショップで40%OFF！ほかにも「モンスターハンター」「ストリートファイター」「ロックマン」「ドラゴンズドグマ」「デッドライジング」シリーズ、対戦格闘やアクションのゲーム本編、追加コンテンツがお求めやすい価格でセール中！各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」特設ページでチェックしよう！セール名称：CAPCOM BLACK FRIDAYSALE特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale10-mf3xp/ja-jp/※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。PlayStation(TM)Storeセール期間：2024年12月2日（月）23:59までPS5 / PS4『バイオハザードRE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）[画像2: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-5fa4181f6044e22e93ab-1.jpg ]通常価格：5,990円（税込）セール価格【40%OFF!!】：3,594円（税込）PS5 / PS4『バイオハザード リメイクトリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）[画像3: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-80b547b75e081542a386-2.jpg ]通常価格：9,990円（税込）セール価格【45%OFF!!】：5,494円（税込）＜収録内容＞- BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション- BIOHAZARD RE:3 Z Version- BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック- BIOHAZARD RESISTANCE- BIOHAZARD RE:4 Gold Edition- BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIESPS5 / PS4『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）[画像4: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-344348ec6686728d3366-3.jpg ]通常価格：3,990円（税込）セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）PS5 / PS4『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）[画像5: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-4597ee1d59c2c9895833-4.jpg ]通常価格：3,990円（税込）セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）PS5 / PS4『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』（ゲーム本編+トラウマパック+ウィンターズ エクスパンション）[画像6: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-c9924bddbe1c97e9ce42-5.jpg ]通常価格：5,991円（税込）セール価格【60%OFF!!】：2,396円（税込）PS4『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）[画像7: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-e39629e8d01d3f1e0c72-6.jpg ]通常価格：5,990円（税込）セール価格【40%OFF!!】：3,594円（税込）PS4『逆転裁判123+456コレクション』（ゲーム本編：逆転123＋逆転456）[画像8: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-797ab06b2a1b05880196-7.jpg ]通常価格：6,990円（税込）セール価格【40%OFF!!】：4,194円（税込）PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）[画像9: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-268baf758283aa03e5f0-8.jpg ]通常価格：3,990円（税込）セール価格【60%OFF!!】：1,596円（税込）PS5 / PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）[画像10: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-bf0654b73204a9e37214-9.jpg ]通常価格：5,990円（税込）セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）PS4『モンスターハンター ストーリーズ』（ゲーム本編）[画像11: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-649e9691bd4202071fbe-10.jpg ]通常価格：2,990円（税込）セール価格【20%OFF!!】：2,392円（税込）PS4『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）[画像12: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-87cbd04d35e01cbd87e1-11.jpg ]通常価格：3,990円（税込）セール価格【25%OFF!!】：2,992円（税込）PS5 / PS4『ストリートファイター6』（ゲーム本編）[画像13: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-17bdb53e4cb3f27b23c3-12.jpg ]通常価格：7,990円（税込）セール価格【50%OFF!!】：3,995円（税込）PS5 / PS4『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）[画像14: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-083df97b55cca1aed070-13.jpg ]通常価格：8,990円（税込）セール価格【43%OFF!!】：5,124円（税込）PS4『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）[画像15: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-aa12a25ee326978f3550-14.jpg ]通常価格：5,990円（税込）セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）ニンテンドーeショップセール期間：2024年12月5日（木）23:59までhttps://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsaleNintendo Switch『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）[画像16: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-e39629e8d01d3f1e0c72-6.jpg ]通常価格：5,990円（税込）セール価格【40%OFF!!】：3,594円（税込）Nintendo Switch『逆転裁判123+456コレクション』（ゲーム本編：逆転123＋逆転456）[画像17: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-797ab06b2a1b05880196-7.jpg ]通常価格：6,990円（税込）セール価格【40%OFF!!】：4,194円（税込）Nintendo Switch『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）[画像18: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-2ec4efc68471127d3f35-15.jpg ]通常価格：2,990円（税込）セール価格【66%OFF!!】：990円（税込）Nintendo Switch『ストリートファイター30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』（ゲーム本編）[画像19: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-c0238c6e177a72aff76f-16.jpg ]通常価格：2,990円（税込）セール価格【66%OFF!!】：990円（税込）Nintendo Switch『カプコン ベルトアクション コレクション』（ゲーム本編）[画像20: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-0f1aa9c50e6a5dee1a0e-17.jpg ]通常価格：3,362円（税込）セール価格【70%OFF!!】：990円（税込）Nintendo Switch『カプコン ファイティング コレクション』（ゲーム本編）[画像21: https://prtimes.jp/i/13450/4731/resize/d13450-4731-0d026db7b13e2a775f02-18.jpg ]通常価格：4,990円（税込）セール価格【60%OFF!!】：1,990円（税込）(C)CAPCOM本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。