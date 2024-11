株式会社温故知新、株式会社ホテルシーズン日南の全株式を取得

株式会社温故知新

旅の目的地(=デスティネーション)となる宿をプロデュース・運営する株式会社温故知新(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役:松山 知樹 (以下、温故知新)は、宮崎県日南市にて「ホテルシーズン日南」を運営する株式会社ホテルシーズン日南(所在地:宮崎県日南市、代表取締役:秋元 邦夫)の全株式を2024年11月22日付で取得したことをお知らせいたします。

「ホテルシーズン日南」は宮崎県南部に位置し、全室太平洋を望むオーシャンビューを誇り、春秋のキャンプシーズンには広島東洋カープの選手が常宿として利用されるなど、観光からビジネスまで幅広い目的で活用されています。

日南市は、年間平均気温18.7度と温暖な気候に恵まれ、スポーツキャンプ地として知られるほか、豊かな地域資源も魅力です。南国宮崎を象徴する日南海岸は、延べ約100kmにもおよぶ風光明媚な海岸線で、青い空ときらめく日向灘に沿道に立ち並ぶフェニックスの木々といった、南国ムードあふれるドライブが楽しめます。また風情ある町並みが広がる「九州の小京都」こと飫肥(おび)の城下町、大正時代には東洋一のマグロ水揚げ基地として栄えた港町の油津地区など、自然をはじめ、豊かな文化や食、歴史といった魅力にあふれています。こうした他に類例のない個性を持つ日南市の「地域のショーケース」となるようなホテル運営を目指してまいります。

なお、「ホテルシーズン日南」は「礼文観光ホテル 咲涼(旧:三井観光ホテル)」に続き、2軒目の建物を所有したホテル運営となります。施設の運営方針につきましては協議段階であり、施設名称などが決まり次第、再度お知らせいたします。

■「ホテルシーズン日南」概要

・所在地:宮崎県日南市園田3-11-1

・客室数:57室

・付帯施設:広島東洋カープ展示室、レストラン る・菜、無料駐車場、会議室・宴会場(有料)など

・公式サイト:https://hpdsp.jp/seasons-n/(https://hpdsp.jp/seasons-n/)

・アクセス:東九州自動車道東郷ICより車で10分、宮崎空港より車で50分、JR油津駅より車で5分

■株式会社温故知新について

ホテル、旅館の運営・プロデュース・コンサルティング企業として2011年2月に創業。スモールラグジュアリーホテルを中心に老舗旅館のほか、スタジアム一体型ホテルをプロデュースするなど、「旅の目的地(=ディスティネーション)」になるほかに類例のない個性的な施設を運営しています。 2023年1月には「株主コミュニティ」を組成。 2024年1月には世界初のオフィシャル・シャンパンホテル「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新」を大阪・心斎橋に開業し、4月には東京・虎ノ門の「菊池寛実記念 智美術館」併設の「カフェダイニング 茶楓 by 温故知新」、岡山県・玉野市の「道の駅 みやま公園」内にカフェ「Miyama cafe PUUT」をオープンしたほか、長崎県・雲仙市の旅館「旅亭 半水廬」の運営を開始。さらに5月より、静岡県・東伊豆町の温泉宿「伊豆・熱川温泉 粋光」 の運営を開始しました。12月には長野県・白馬村に当社初となるラグジュアリーホテルコンドミニアム「ホテル ラ ヴィーニュ白馬 by 温故知新」をオープンするほか、今後も複数施設の開業を予定しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=T0W22LDQGpc ]

<会社概要>

社名:株式会社温故知新

代表取締役:松山 知樹

本社所在地:東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年:2011年2月1日

資本金:1,000万円

事業内容:ホテル・旅館の運営及びコンサルティング

公式サイト:https://by-onko-chishin.com(https://by-onko-chishin.com)

企業情報:https://by-onko-chishin.com/company(https://by-onko-chishin.com/company)

X(Twitter) :https://twitter.com/okcs_official(https://twitter.com/okcs_official)

Instagram :https://www.instagram.com/okcs.official(https://www.instagram.com/okcs.official)

Youtube:https://www.youtube.com/@okcs-jp(https://www.youtube.com/@okcs-jp)