株式会社インプレイ[画像1: https://prtimes.jp/i/64659/14/resize/d64659-14-0448dc50e7dc9617670b-1.jpg ]●『待ってろゲレンデ、当てるぜリフト券キャンペーン』4つのプレゼント企画 【キャンペーン１】スタンプラリーでリフト券を当てよう！対象施設のうち、スキー場1カ所と、道路休憩施設（以下「SA・PA」）2カ所に立ち寄り、合計3つのスタンプをスマートフォンで集めることで、リフト券が当たる抽選に応募いただけます。【キャンペーン２】Instagramフォトコンテストで豪華賞品を当てよう！Instagramにて、対象のスキー場やSA・PAの写真や動画を、「＃待てゲレ」と「＃施設名」のハッシュタグをつけて投稿することで、旅行カタログギフト5万円コースや前沢牛などが当たる抽選に応募いただけます。【キャンペーン３】推しスポットにメッセージを送ってリフト券を当てよう！対象のスキー場およびSA・PAから「推しスポット」を選び、応援メッセージをお送り頂くことで、リフト券が当たる抽選に応募いただけます。【キャンペーン4】<11月・12月開催>リアルイベントでリフト券を当てよう！先行イベントとして、11月30日（土）に東京湾アクアラインの海ほたるPAにて、リフト優待券が当たる抽選会を実施します。さらに12月21日（土）には関越道・上里SA（下り線）での会場イベントにて、抽選会のほか、ワックス無料塗布サービスやFM NACK5のライブ中継も予定しています。※イベント内容は予告なく変更になる場合があります。キャンペーン期間：2024年12月7日（土）～2025年2月16日（日）各キャンペーンの応募、詳細、注意事項等は特設サイトをご覧ください。 https://surfsnow.jp/page/stc/campaign/ticket/mategele/●フリーペーパー『SURF&SNOW 2024-2025』も配布！当キャンペーンツールの一つとしてフリーペーパー『SURF＆SNOW 2024-2025』を11月30日に発刊します。14シーズン目の発刊となる本誌は、NEXCO東日本が管理するSA・PAや、東日本エリアのスポーツショップ、48の道の駅（長野、新潟、群馬、栃木）など、約500箇所にて計7万部を順次配布いたします。[画像2: https://prtimes.jp/i/64659/14/resize/d64659-14-6e7f188e9e724080aa80-2.jpg ]配布期間 ：・2024年11月30日～2025年2月28日（予定）主な内容・高速道路別スキー場ガイド・道の駅・温泉・観光＆グルメ「冬のお出かけ便利情報」・SA／PAおすすめラーメン9選・43スキー場のお得なクーポン情報 他設置場所：NEXCO東日本が管理するSA・PA、道の駅（長野、新潟、群馬、栃木／一部施設を除く）、東日本エリアのスポーツショップ、スキー場など【設置NEXCO東日本SA/PA】●道央自動車道（輪厚PA）●東北自動車道（蓮田SA・佐野SA・那須高原SA・上河内SA）●関越自動車道 （高坂SA・上里SA・赤城高原SA）●常磐自動車道 （守谷SA・友部SA）●上信越自動車道 （横川SA）●館山自動車道 （市原SA）●東関東自動車道（酒々井PA）他 ※当社では、フリーペーパーの設置先・配布先を随時募集しています。 ご検討の方は下記の問い合わせ合わせ先までお気軽にご連絡下さい。『待ってろゲレンデ、当てるぜリフト券キャンペーン特設サイトhttps://surfsnow.jp/page/stc/campaign/ticket/mategele/【SURF&SNOW】国内最大級のスキー場・積雪情報サイト「SURF&SNOW」は、全国のスキー場およびレジャー施設等の支援を行なっています。多彩な切り口のコンテンツで、スキー・スノーボード・雪遊びの魅力を発信し、スキー場の最新且つ正確な情報を発信できる仕組みと、スノーリゾートを取り巻く環境の情報を皆様へご提供しております。[画像3: https://prtimes.jp/i/64659/14/resize/d64659-14-2867e36082ceb3adde09-0.jpg ]＜関連ページ＞SURF&SNOW：https://surfsnow.jp/アウトドアガイド：https://surfsnow.jp/green/リフト券早割：https://surfsnow.jp/shop/ticket/JAPAN SKI GUIDE：https://japan-skiguide.com/スキースクール予約：https://steach.jp/snow/※SURF&SNOWは、株式会社インプレイは運営しておりSG グループ株式会社のグループ会社です。グループ会社：株式会社サウンズグッド、株式会社グレフ、株式会社ドライブトライブ、株式会社ジャストファイン、株式会社プラス・ピボット、一般社団法人日本料飲外国人雇用協会