【東京初出店】歴代将軍にも愛された干し柿「蜂屋柿」を使用した、柿スイーツ“美濃蜂屋”が大丸東京店に初登場です！干し柿と洋菓子の新感覚なスイーツをご堪能ください。
若尾製菓株式会社
柿スイーツブランド【美濃蜂屋】
【美濃蜂屋】ブランドページ :
https://store.wakaoseika.co.jp/pages/minohachiya
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蜂屋柿くりーむさんど
商品詳細 :
https://store.wakaoseika.co.jp/products/minohachiya_creamsand5
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/83389/table/61_3_4af319928d691fc5b082b9c951ce5b63.jpg ]
蜂屋柿ふぃなんしぇ
商品詳細 :
https://store.wakaoseika.co.jp/products/minohachiya_finance6
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/83389/table/61_4_6fc57c553a2fb47fb63707a8f616aee9.jpg ]
蜂屋柿詰合せセット10個入
商品詳細 :
https://store.wakaoseika.co.jp/products/minohachiya_set10
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[表6: https://prtimes.jp/data/corp/83389/table/61_6_ca7bbda1eff358e2586b9b1de6df6723.jpg ]
コーポレートサイト :
https://wakaoseika.co.jp/
オンラインストア :
https://store.wakaoseika.co.jp/pages/minohachiya
【美濃蜂屋】ブランドページ :
https://store.wakaoseika.co.jp/pages/minohachiya
柿スイーツブランド【美濃蜂屋】
【美濃蜂屋】ブランドページ :
https://store.wakaoseika.co.jp/pages/minohachiya
■出店情報
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/83389/table/61_1_54ba055c8c6bd59fb65f5eb94322cee9.jpg ]
■【東京初出店記念】オリジナルトートバッグセット販売
東京初出店を記念してオリジナルトートバッグセットを販売します。※無くなり次第終了
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■幻の干し柿「堂上蜂屋柿」
歴代将軍にも愛された幻の干し柿「堂上蜂屋柿」は、蜂蜜のように甘い干し柿といわれています。この「堂上蜂屋柿」は、岐阜県美濃加茂市蜂屋の地で受け継がれてきた伝統的な製法でつくられ、一つひとつが手作りのため数が少なく、とても希少で高級な干し柿です。
「堂上蜂屋柿」の中には味は変わらないのに、見た目や大きさが条件に満たないだけで世に出回らない「蜂屋柿」があり、食品ロスが発生する年もあります。
■柿スイーツブランド“美濃蜂屋”誕生！
私たちは「蜂屋柿」のおいしさを伝え、さらには食品ロスの削減のため、「蜂屋柿」を使用した新しい柿スイーツブランド“美濃蜂屋”をつくりました。
「蜂屋柿」の認知度向上、地元農家の活性化、そして私たちも新たな柿スイーツを開発することができます。循環型のみんなにやさしい商品開発を目指しています。
■商品ラインナップ
蜂屋柿くりーむさんど
ホワイトチョコと細かく刻んだ干し柿を練り込んだコクのあるバタークリームを、しっとりと焼き上げたクッキーでサンドしました。口当たりの良いクリームに果肉の食感をしっかりと味わえるサイズの蜂屋柿をトッピングしています。
商品詳細 :
https://store.wakaoseika.co.jp/products/minohachiya_creamsand5
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/83389/table/61_3_4af319928d691fc5b082b9c951ce5b63.jpg ]
蜂屋柿ふぃなんしぇ
バターの濃厚な風味と香ばしいアーモンドプードルの香りが広がるふぃなんしぇ。生地の食感をより良くするため改良しました。カットした蜂屋柿の果肉をトッピングした、贅沢で特別感のあるお菓子に仕上げました。
商品詳細 :
https://store.wakaoseika.co.jp/products/minohachiya_finance6
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蜂屋柿詰合せセット10個入
蜂屋柿くりーむさんど4個、蜂屋柿ふぃなんしぇ4個の詰合せ商品は贈答用におすすめです。
商品詳細 :
https://store.wakaoseika.co.jp/products/minohachiya_set10
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/83389/table/61_5_0f1accf27001ab93ca6516e5c1f2554b.jpg ]
■会社概要
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/83389/table/61_6_ca7bbda1eff358e2586b9b1de6df6723.jpg ]
■公式サイト
コーポレートサイト :
https://wakaoseika.co.jp/
オンラインストア :
https://store.wakaoseika.co.jp/pages/minohachiya
【美濃蜂屋】ブランドページ :
https://store.wakaoseika.co.jp/pages/minohachiya