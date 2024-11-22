コメリの2025年 “先取り福袋”を販売します！家の中を手軽にリフォーム“先取りリフォーム福袋”も同時開催

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧雄一郎）は、2024年12月1日（日）より、お得な「2025先取り福袋」「2025先取りリフォーム福袋」の予約受付を「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」「コメリPRO」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて開始いたします。

コメリの「2025先取り福袋」の予約販売を開催いたします。コメリが自信をもってご提供する工具、家電、インテリア、自転車、農業資材など、約50種類をご用意。大変お得な価格でご購入いただけます。また、同期間で「2025先取りリフォーム福袋」の予約受付も開始いたします。キッチンやバスルーム、トイレなどお得なリフォームプランをご用意しております。ぜひご覧ください。

（1）2025先取り福袋

【セール概要】

注文方法：「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」「コメリPRO」店舗、または特設サイトにてご予約。

受付期間：2024年12月1日（日）～12月31日（火）

お引き渡し：2025年1月16日（木）～1月31日（金）

特設サイトURL：https://www.komeri.com/contents/event/fukubukuro/?aaprid=241222

（2）2025先取り リフォーム福袋

注文方法：「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」店舗、または特設サイトにてご予約。

受付期間：2024年12月1日（日）～2025年1月31日（金）

お引き渡し：2025年2月以降工事施工～引き渡し完了まで（工事状況により日数は異なります）

特設サイトURL： https://www.komeri.com/contents/event/fukubukuro_reform/?aaprid=241222

※リフォーム福袋の特設サイトは12月1日より開設いたします。

売り出し商品を一部ご紹介

HiKOKI 18Vインパクトドライバー＜WH18DC（XCBZ）＞＋お掃除セット

【実施店舗合計先着100セット】

・インパクトドライバー

最大締付トルク：180N・ｍ

ヘッド長：114mm

・コードレスブロア

風量：0～3.5立方ｍ/分

HONDA インバーター発電機＜EG25i＞

【実施店舗合計先着200台】

定格出力2,500W

連続運転可能時間：約5.1～12.1時間

Husqvana エンジンチェーンソー＜120eMark2＞

【実施店舗合計先着300台】

排気量：38.2cc

バーサイズ：35cm

予約特典：チェーンソーオイル1L

HONDA 車軸ローター式耕運機 プチな＜FG201(JT)＞

【実施店舗合計先着200台】

連続運転時間：最大1時間

最大耕幅：45cm

耕運爪直径：25cm

SHARP AQUOS 50V型液晶スマートテレビ＜4T-C50DL1＞

【実施店舗合計先着50台】

配送無料（設置は別途承ります）

無線LAN対応

チューナー：BS4K・110度CS4K×2、地上デジタル×3、

BS/110度CSデジタル×3

SHARP どっちもドア 冷蔵庫 350L＜SJ-W358K-S＞

【実施店舗合計先着60台】

配送設置無料

容量：350L

左右どちらにも開閉できる「どっちもドア」

SANEI ウルトラファインバブル ミストシャワーmitos＋洗濯機用アダプター

ウルトラファインバブルでカラダも洋服もキレイに

セット内容

・ウルトラファインバブル ミストシャワーヘッドmitos

・ウルトラファインバブル洗濯機用アダプター

予約特典：コメリ・アクアカード1,500ポイントプレゼント

商品名：寝心地が選べる電動ベッド

【実施店舗合計先着 200台】

高反発／硬質／低反発マットレスの電動ベッドを取り揃えております。

マットレス厚：約10cm

カラー：ネイビー、花柄

リクライニング角度：0～56°

使用時サイズ：（約）幅99×奥行196×高さ45～63cm

その他にもたくさんの福袋をご用意しています。詳しくは特設サイトよりご確認ください。

2025先取り福袋

特設サイトURL： https://www.komeri.com/contents/event/fukubukuro/?aaprid=241222

※商品のご予約は12月1日より承ります。

2025先取り リフォーム福袋

特設サイトURL： https://www.komeri.com/contents/event/fukubukuro_reform/?aaprid=241222

※リフォーム福袋の特設サイトは12月1日より開設いたします。

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1223舗(2024月10月31日時点)

北海道25、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県39、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県41、埼玉県33、千葉県52、東京都10、神奈川県7、新潟県80、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県56、岐阜県39、静岡県22、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府7、兵庫県30、奈良県15、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県21、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県10、高知県12、福岡県27、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26