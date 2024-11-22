ジェイコブ・コリアー、クリスマスEP『Three Christmas Songs』 11月22日（金）発売！
ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、ジェイコブ・コリアーのクリスマスEP『Three Christmas Songs』を11月22日（金）に発売します。
グラミー賞ノミネート12回、受賞6回。ニューヨーク・タイムズ誌に「Z世代のカラフルなモーツァルト」と絶賛されるなど各所で話題を集めているジェイコブ・コリアー。11月8日には第67回グラミー賞のノミネートが発表され、最新作『ジェシー Vol. 4』がアルバム・オブ・ザ・イヤー賞を含む3部門にノミネートされています。
今作は、今年前半に限られた観客を集めてアビイ・ロード・スタジオで行われたセッションをレコーディングしたものです。本人によるギターとピアノの弾き語りにオーディエンス・クワイアを交えつつ、先行シングル「Winter Wonderland」を含む3曲を収録。編集やオーヴァー・ダビングは一切施しておらず、当日披露されたパフォーマンスをそのまま捉えた内容となっています。数量限定のアナログ盤もリリースされます。
Winter Wonderland
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-kTF3_GF2Wg ]
ジェイコブ・コリアー EP『Three Christmas Songs』
Jacob Collier / Three Christmas Songs - An Abbey Road Live To Vinyl Cut
2024年11月22日（金）リリース
https://jacob-collier.lnk.to/TCS
■ジェイコブ・コリアー各種リンク
ユニバーサル・ミュージック：https://www.universal-music.co.jp/jacob-collier/
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