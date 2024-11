ジェイコブ・コリアー、クリスマスEP『Three Christmas Songs』　11月22日（金）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、ジェイコブ・コリアーのクリスマスEP『Three Christmas Songs』を11月22日(金)に発売します。

グラミー賞ノミネート12回、受賞6回。ニューヨーク・タイムズ誌に「Z世代のカラフルなモーツァルト」と絶賛されるなど各所で話題を集めているジェイコブ・コリアー。11月8日には第67回グラミー賞のノミネートが発表され、最新作『ジェシー Vol. 4』がアルバム・オブ・ザ・イヤー賞を含む3部門にノミネートされています。

今作は、今年前半に限られた観客を集めてアビイ・ロード・スタジオで行われたセッションをレコーディングしたものです。本人によるギターとピアノの弾き語りにオーディエンス・クワイアを交えつつ、先行シングル「Winter Wonderland」を含む3曲を収録。編集やオーヴァー・ダビングは一切施しておらず、当日披露されたパフォーマンスをそのまま捉えた内容となっています。数量限定のアナログ盤もリリースされます。

Winter Wonderland

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-kTF3_GF2Wg ]

ジェイコブ・コリアー EP『Three Christmas Songs』

Jacob Collier / Three Christmas Songs - An Abbey Road Live To Vinyl Cut

2024年11月22日(金)リリース

https://jacob-collier.lnk.to/TCS

