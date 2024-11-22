INTERNATIONAL STREET FESTIVAL KAWASAKI 2024開催

川崎市[画像1: https://prtimes.jp/i/124454/120/resize/d124454-120-3701511423c8531747e6-1.jpg ]イベント名INTERNATIONAL STREET FESTIVAL KAWASAKI 2024日程・場所2024(令和6)年11月23日（土・祝） ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広場、クラブチッタなど24日（日） クラブチッタ、チネチッタ通り、川崎ブレイブサンダースコート内容ブレイキン、ダブルダッチなどのストリートカルチャー系アーバンスポーツフェス（詳細は別紙参照）主催INTERNATIONAL STREET FESTIVAL KAWASAKI 実行委員会共催川崎市後援公益社団法人日本ダンススポーツ連盟一般財団法人日本ジャンプロープ連合川崎商工会議所一般社団法人川崎市観光協会川崎駅広域商店街連合会料金入場・観戦無料（当日受付、一部体験会事前申込）[表: https://prtimes.jp/data/corp/124454/table/120_1_7a6a21e9e966d751b3bbeb4a6d5228e2.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/124454/120/resize/d124454-120-952259478f15fd8af12b-0.png ]【11月23日】 ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広場 ※雨天時は川崎ブレイブサンダースコート 無料体験会 11:00～12:00、13:00～14:00、15:00～16:00[画像3: https://prtimes.jp/i/124454/120/resize/d124454-120-18605dbddb0523af0815-2.jpg ]ダブルダッチ、スケートボード＆BMXブレイキンワークショップ11:00～11:45 未経験者 ※要申込(申込は終了)13:00～13:45 未経験者(当日受付)15:15～16:00 経験者 ※要申込(申込は終了) パリ五輪2024日本代表選手トークショー 14:00～15:00Shigekix選手、AMI選手[画像4: https://prtimes.jp/i/124454/120/resize/d124454-120-c0457598c6da75e241d2-3.jpg ]ラゾーナ川崎プラザ ５階 La zoonGraffiti Live Paint 10：00～16：00世界で活躍するグラフィティアーティストによるライブペイント、一緒にグラフィティ体験も。クラブチッタBREAK DANCE DREAM CUP 12:00～19：00日本最大級の小中学生のブレイクダンス大会。【11月24日】[画像5: https://prtimes.jp/i/124454/120/resize/d124454-120-f3291d727e13aad95994-4.jpg ]クラブチッタSUPER BREAK 11：30～20：30日本唯一、オリジナルのブレイキン国際大会。3on3のチームバトル。 川崎ブレイブサンダースコートCROSS RUMBLE（バトルコンテンツ） 11：00～17：00ダブルダッチ1on1、フリースタイルバスケットボール、ブレイキン(ソロ)種目ごとのバトル。※決勝はクラブチッタ 18:30～19：30パルオニ（パルクール鬼ごっこ）体験会 11：00～16：00 チネチッタ通りROCK‘S CUP 11：00～17：00未就学児によるランニングバイク(ペダルなし自転車) レース。(当日受付)Graffiti Live Paint 10：00～16：00◆詳細プレスリリースはこちらからダウンロード可能です。 https://prtimes.jp/a/?f=d124454-120-6d0b40deebd9a5dfdd87d89a8794510e.pdf◆川崎市オンラインプレスルームhttps://www.pr-today.net/a00547