KEF HOLIDAY CAMPAIGN 2024
＜KEF（ケーイーエフ）＞は、2024年11月22日(金)～2025年1月8日(水)の期間、HOLIDAY CAMPAIGN 2024 を開催します。
キャンペーン期間中に対象のスピーカーをご購入後、2024年2月9日(日)までにmyKEF登録をしていただいた全員を対象に、最大20,000円分をVisa eギフトにてキャッシュバックします。
KEFのハイ・フィデリティ・サウンドで華やかなホリデーシーズンを贅沢に楽しみましょう。
HOLIDAY CAMPAIGN詳細
■キャンペーン特設サイト： https://jp.kef.com/pages/latest-offer
■応募：myKEFご登録(https://jp.kef.com/pages/mykef-product-registration)後、製品登録をされた方が対象
■対象商品：
HiFiスピーカー: R3 Meta、LS50 Meta
ワイヤレスHiFiスピーカー: LS50 Wireless II、LSX II
サブウーファー: KC92、KC62
■購入期間： 2024年11月22日(金)～2025年1月8日(水)
■応募期間： 2024年11月22日(金)～2025年2月9日(日)
■対象店舗： 直営店：KEF Music Gallery(https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery)
公式オンラインストア(https://jp.kef.com/)
KEF正規販売店(https://jp.kef.com/pages/authorised-distributors)
■キャッシュバック内容：Visa eギフトにて以下の金額
R3 Metaに関して
希望小売価格 363,000円（税込・1セット）
パフォーマンスを再定義。The Referenceから生まれたHiFiスピーカー
R3 Metaの詳細は下記URLをご確認ください
https://jp.kef.com/products/r3-meta
LS50 Meta に関して
希望小売価格 187,000円（税込・1セット）
世界初、Metamaterial Absorption Technology 搭載のパッシブHiFiスピーカー
LS50 Meta の詳細は下記URLをご確認ください
https://jp.kef.com/products/ls50-meta
LS50 Wireless IIに関して
希望小売価格 346,500円（税込・1セット）
オールインワン スピーカーシステムのワイヤレスHiFiスピーカー
LS50 Wireless IIの詳細は下記URLをご確認ください
https://jp.kef.com/products/ls50-wireless-2
LSX IIに関して
希望小売価格 198,000円（税込・1セット）
コンパクトワイヤレスHiFiの決定版
LSX IIの詳細は下記URLをご確認ください
https://jp.kef.com/products/lsx-2
KC92に関して
希望小売価格 352,000円（税込・1ピース）
ツイン9インチドライバー・フォースキャンセリング・サブウーファー
KC92の詳細は下記URLをご確認ください
https://jp.kef.com/products/kc92-subwoofer
KC62に関して
希望小売価格 242,000円（税込・1ピース）
ディープで正確な低音を提供する、信じられないほどコンパクトなサブウーファー
KC62の詳細は下記URLをご確認ください
https://jp.kef.com/products/kc62-subwoofer
www.KEF.com
Instagram | Twitter | Facebook | YouTube | LinkedIn| LINE
#KEF #KEFListenandbelieve
KEF JAPAN直営のショールーム
KEF Music Gallery Tokyo
〒107-0062 東京都港区南青山 ５丁目５番６号
東京メトロ表参道駅A5出口徒歩3分
サウンド体験のご予約はこちら(https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery)
KEFオンラインストアお問合せフォーム(https://jp.kef.com/pages/contact-us)
KEF について
1961年以来、KEFはオーディオ界の最前線で確固たる地位を築いてまいりました。初期の合成素材の採用から、現在では業界標準となっている先駆的なリファレンス・シリーズまで、技術革新、デザイン、そしてクラフトマンシップの基盤により、スピーカー設計の基準となる製品を生み出してまいりました。
BBCのエンジニアであるレイモンド・クックによって設立されたKEFは、設立当初の拠点であるKent Engineering and Foundryにちなんで名付けられ、現在も英国ケント州メイドストーンで代表的な製品の製造・開発を行っています。
オーディオファンに優れたリスニング体験を提供することを使命とし、革新的なスピーカー及びサブウーファーのコレクションは、ワイヤレス・スピーカー、ポータブル・スピーカー、ヘッドフォンを含むコレクションへと進化し、KEFはご自宅そして移動中のより多くの人々にハイフィデリティ・サウンドを提供しています。
本リリース及びマーケティングに関するお問い合わせ
KEF Japan PR
pr.jp@kef.com