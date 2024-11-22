KEF HOLIDAY CAMPAIGN 2024

株式会社KEF JAPAN

＜KEF（ケーイーエフ）＞は、2024年11月22日(金)～2025年1月8日(水)の期間、HOLIDAY CAMPAIGN 2024 を開催します。

キャンペーン期間中に対象のスピーカーをご購入後、2024年2月9日(日)までにmyKEF登録をしていただいた全員を対象に、最大20,000円分をVisa eギフトにてキャッシュバックします。

KEFのハイ・フィデリティ・サウンドで華やかなホリデーシーズンを贅沢に楽しみましょう。

HOLIDAY CAMPAIGN詳細

■キャンペーン特設サイト： https://jp.kef.com/pages/latest-offer

■応募：myKEFご登録(https://jp.kef.com/pages/mykef-product-registration)後、製品登録をされた方が対象

■対象商品：

HiFiスピーカー: R3 Meta、LS50 Meta

ワイヤレスHiFiスピーカー: LS50 Wireless II、LSX II

サブウーファー: KC92、KC62

■購入期間： 2024年11月22日(金)～2025年1月8日(水)

■応募期間： 2024年11月22日(金)～2025年2月9日(日)

■対象店舗： 直営店：KEF Music Gallery(https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery)

公式オンラインストア(https://jp.kef.com/)

KEF正規販売店(https://jp.kef.com/pages/authorised-distributors)

■キャッシュバック内容：Visa eギフトにて以下の金額

R3 Metaに関して

希望小売価格 363,000円（税込・1セット）

パフォーマンスを再定義。The Referenceから生まれたHiFiスピーカー

R3 Metaの詳細は下記URLをご確認ください

https://jp.kef.com/products/r3-meta

LS50 Meta に関して

希望小売価格 187,000円（税込・1セット）

世界初、Metamaterial Absorption Technology 搭載のパッシブHiFiスピーカー

LS50 Meta の詳細は下記URLをご確認ください

https://jp.kef.com/products/ls50-meta

LS50 Wireless IIに関して

希望小売価格 346,500円（税込・1セット）

オールインワン スピーカーシステムのワイヤレスHiFiスピーカー

LS50 Wireless IIの詳細は下記URLをご確認ください

https://jp.kef.com/products/ls50-wireless-2

LSX IIに関して

希望小売価格 198,000円（税込・1セット）

コンパクトワイヤレスHiFiの決定版

LSX IIの詳細は下記URLをご確認ください

https://jp.kef.com/products/lsx-2

KC92に関して

希望小売価格 352,000円（税込・1ピース）

ツイン9インチドライバー・フォースキャンセリング・サブウーファー

KC92の詳細は下記URLをご確認ください

https://jp.kef.com/products/kc92-subwoofer



KC62に関して

希望小売価格 242,000円（税込・1ピース）

ディープで正確な低音を提供する、信じられないほどコンパクトなサブウーファー

KC62の詳細は下記URLをご確認ください

https://jp.kef.com/products/kc62-subwoofer

www.KEF.com

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#KEF #KEFListenandbelieve

KEF JAPAN直営のショールーム

KEF Music Gallery Tokyo

〒107-0062 東京都港区南青山 ５丁目５番６号

東京メトロ表参道駅A5出口徒歩3分

サウンド体験のご予約はこちら(https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery)

KEFオンラインストアお問合せフォーム(https://jp.kef.com/pages/contact-us)

KEF について

1961年以来、KEFはオーディオ界の最前線で確固たる地位を築いてまいりました。初期の合成素材の採用から、現在では業界標準となっている先駆的なリファレンス・シリーズまで、技術革新、デザイン、そしてクラフトマンシップの基盤により、スピーカー設計の基準となる製品を生み出してまいりました。

BBCのエンジニアであるレイモンド・クックによって設立されたKEFは、設立当初の拠点であるKent Engineering and Foundryにちなんで名付けられ、現在も英国ケント州メイドストーンで代表的な製品の製造・開発を行っています。

オーディオファンに優れたリスニング体験を提供することを使命とし、革新的なスピーカー及びサブウーファーのコレクションは、ワイヤレス・スピーカー、ポータブル・スピーカー、ヘッドフォンを含むコレクションへと進化し、KEFはご自宅そして移動中のより多くの人々にハイフィデリティ・サウンドを提供しています。

本リリース及びマーケティングに関するお問い合わせ

KEF Japan PR

pr.jp@kef.com