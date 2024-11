Path of Exile 2 サポーターパック本日発売！GGG Liveで早期アクセスコンテンツ公開

Proxima Beta Pte. Ltd.- 6種類のキャラクタークラス、モンク、ウォーリアー、レンジャー、マーセナリー、ウィッチ、ソーサレスが登場し、それぞれ2つの異なるアセンションクラスが用意されています。- 30ドル(アメリカ合衆国ドル)から、プレイヤーはまったく新しいアクションRPGの冒険に乗り出すことができ、刷新された戦闘システムとスリリングなボス戦が楽しめます。- 近日開始予定の早期アクセスでは、広大なエンドゲームキャンペーンを体験できます。早期アクセスは日本時間12月7日(土)午前4時に開始されます。

Grinding Gear Gamesは、本日配信した生配信イベント「GGG Live」にて、『Path of Exile 2』の早期アクセスで体験できるコンテンツを公開しました。早期アクセスでは、広範囲にわたるエンドゲームシステム、6種類のキャラクタークラスとそれぞれのアセンション、そして象徴的なパッシブスキルツリーを含む綿密な進行システムが楽しめます。プレイヤーは『Path of Exile 2』 のサポーターパックを購入することで、日本時間12月7日(土)午前4時から、Steam(https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/?l=japanese)、Xbox(https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/path-of-exile-2/9nd8n4rw5ghx)、PlayStation(https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010602/)、およびEpic Gamesストア(https://store.epicgames.com/en-US/p/path-of-exile-2)で、最も期待されているアクションRPGタイトルのひとつにアクセスすることができます。サポーターパックは、最低価格30ドル(アメリカ合衆国ドル)からです。

オリジナルの『Path of Exile』の20年後が舞台となり、プレイヤーは腐敗の種を見つけ出し、オガム伯爵の計画を阻止しなければなりません。オガム伯爵は、この種のパワーを利用して反抗者を処刑しようとしています。冒険の途中でプレイヤーは恐ろしい敵と遭遇し、奇妙な存在に出会い、レイクラストを襲う荒廃を止めるために予想外の絆を結ぶことになります。オガムの鬱蒼とした森を探索しましょう。ヴァスティリ砂漠の不毛の平原を横断し、古代ヴァールの都市であるウトザァールのジャングル遺跡に潜入しましょう。

『Path of Exile 2』の早期アクセスサポーターパックの詳細はこちら(https://www.pathofexile.com/purchase)

大冒険へ乗り出そう

日本時間12月7日(土)午前4時にゲームへの早期アクセスを可能にするサポーターパックから、ゲーム内コスチュームやアイテムの埋蔵物をアンロックしよう。

オリジナルの『Path of Exile』からライフタイムサポーターの称号を得たベテランプレイヤーは、12月7日午前4時までに早期アクセスキーを受け取ることができます。

特定のサポーターパックを購入すると、『Path of Exile 2』の Tシャツ、パーカー、アートブックなどの限定グッズがもらえます。『Thaumaturge of the Vaal』のサポーターパックを購入したアカウントホルダーには、早期アクセスキーを2つ以上差し上げます。友人や他のプレイヤーに追加キーをプレゼントして、一緒にホリデーシーズンをスタートしましょう!

サポーターパックとティアの詳細については、以下の表をご確認ください。

※現状英語版のみの記載となっている部分がありますが、該当部分は日本語訳ができ次第、公開させて頂きます。大変恐れ入りますが、ご理解頂けますと幸いです。

サポーターパックティア

長続きするキャラクター作りを目指す人のための綿密なキャラクター・プログレッション

早期アクセス版では6つの使用できるキャラクタークラスが用意されており、プレイヤーはゲーム終了後に2つのアセンダントクラスも利用可能になります。

1.モンク

高速で、激しく、そして危険。モンクはクォータースタッフを振り回し、素早く戦闘に入り込んだり抜け出したりします。モンクは、戦闘中の勢いを維持するために、力を蓄える多くのメカニズムを持っています。これはボス戦で役立ちます。

- インヴォーカー: インヴォーカーは、エレメントを自由自在に操り、その力を利用してエレメンタルアバターとなることができます。インヴォーカーはスピリットの達人でもあり、指一本触れずに多くの能力を使うことができます。- チャユラの信奉者: ダメージを吸収し与えるための資源を利用して戦います。ブリーチから力を召喚し、エレメントの親和性をカオスオーブと交換します。2.ウォーリアー

スローペースですが、より強打の近接戦がお好みでしょうか?タフなウォーリア―は、小柄な敵に大きな攻撃を与え、他の敵のアーマーを破壊することができる、典型的なスラムキャラクターです。

- 巨人: 巨人は気絶させたり叩きつけたり強靭な守りを築くことに重点を置いています。先祖の力を借りてスラムを強化しましょう。敵を地面に押し倒し、あらゆる攻撃をはねのけましょう。- 戦を呼ぶ者: この恐るべき最前線のファイターは、敵を打ちのめすために祖先の霊を呼び起こし、倒れた敵を爆発させることができるほど強力な声を持っています。レンジャー

レンジャーはいくつかのトリックを持っており、移動しながら射撃することができます。数々の脱出スキルを持つレンジャーと一緒に、素早く機動力のある戦闘を体験しましょう。

- デッドアイ: この射撃の達人は、スタイリッシュに敵を倒すことができます。彼女は、風のように速く動き、弓を引くたびに矢をつがえることができます。- パスファインダー: パスファインダーはフラスコと毒の達人です。彼女は、マナポーションを化学兵器に変え、心ゆくまで毒を積み重ねることができます。4.マーセナリー

マーセナリーは、様々な種類の弾薬を装填できる凶器のクロスボウを装備しており、汎用性、パワー、機動性を持っています。

- ウィッチハンター: ウィッチハンターは、手強い敵を倒すことに特化しています。魔法に対する特別な防御力と、敵の集中力を削ぐ能力を持つ彼は魔法使いを打ち倒すことに長けています。- ジェムリング・リージョネア: 自分の肉体に直接宝石を埋め込むことで能力を強化できます。ジェムリング・リージョネアは、他のどのクラスよりも多くのスキルを使用でき、使用するスキルが多ければ多いほど強くなります。5.ウィッチ

死者の軍勢を従えし、暗黒の魔法使い。混沌の力を操り、敵を蝕む呪いをかけることができます。このキャラクターのファンは、より多くの亡者を従えることができるようになるでしょう。

- ブラッドメイジ: 生命エネルギーの達人となれ。ブラッドメイジは、自身の生命を資源とし、敵に破壊をもたらします。- インファーナリスト: インファーナリストは、マナを必要とせず、代わりに呪文を唱えることで熱を蓄積します。地獄の番犬を従え、彼女は悪魔に変身することもできます。6.ソーサレス

エレメントを自在に操るソーサレス。彼女の強力な魔法は、敵に壊滅的な打撃を与えます。遠距離から様々なエレメントの力を織りなす古典的な魔法使いです。

- ストームウィーバー: エレメントを自在に操り、より早く、より強く、敵を凍らせ、感電させることができます。また、さらに破壊的なエレメンタルストームを召喚することができます。- クロノマンサー: 時を司る魔術師、クロノマンサー。彼女は、時間の流れを操り、敵の動きを遅らせ、時を止める力を持ちます。

新たな英雄たちが『Path of Exile 2』の世界に舞い降ります。彼らもまた、早期アクセスに登場するキャラクタークラスと同じく、無数のスキルと可能性を秘めています。

スキルジェムは、数えきれないほど存在し、それぞれが破壊的な力を秘めたアクティブスキルを授けます。そして、それらに力を与えるサポートジェムもまた、無数に存在します。

プレイヤーは、ジェム加工を通じて、新たなスキルを刻み、既存のスキルを強化することができます。一つのスキルに、最大5つのサポートジェムを嵌め込むことで、その効果は劇的に変化します。組み合わせ、融合、そして調和させ、自分だけのプレイスタイルを構築しましょう。

パッシブスキルの制限はありません。すべてのスキルは、その前提条件を満たす限り、どのクラスでも使用可能です。

7つの広大なエンドゲームシステムを楽しもう

キャンペーンをクリアするのは、始まりに過ぎません。『Path of Exile 2』のエンドゲームには、無数のエリア、強力なクラフトシステム、挑戦的なボス、ユニークな遭遇戦、そしてその他多くの要素が含まれています。新たな道を切り開き、レイクラスト(Wraeclast)の世界を深く探検しましょう。

エンドゲームを進めるにつれ、特別なパッシブスキルツリーへのアクセスが得られます。これにより、マップの報酬が強化され、様々なエンドゲームメカニズムが変化します。ただし、報酬が増える一方で難易度も上がります。

キャンペーンをクリアすると、より困難な難易度「残酷」が解放されます。モンスターはより強力になり、倒すとより良いアイテムを得ることができます。しかし、このモードには多くの罠が潜んでいます。フルアクセスが開始されると、クルーエルディフィカルティモードはなくなり、新たなアクトが追加されます。

鍵となるハイライト

セケマの試練

『Path of Exile 2』でのアセンションには、キャンペーンを進める中で遭遇する偉大な試練をクリアする必要があります。セケマの試練は、プレイヤーの力、意志、狡猾さ、忍耐力を試す、過酷なローグライクな挑戦です。各部屋には、乗り越えるべき困難と獲得すべき報酬があります。各階層で、プレイヤーは自身の限界を試す強力なボスと戦わなければなりません。

Sekhemasの試練は、エンドゲームまで続くものであり、新たなコンテンツ、進行メカニズム、ユニークな報酬、そして試練でのみ獲得可能なプレイヤーの力を手に入れることができます。

混沌の神の試練

ヴァールジャングルを探索していると、混沌(Chaos)の神殿を発見するでしょう。これは『Path of Exile2』における新たなアセンションの手段となります。試練への入場には、謎の存在である試練の主から得られるトークンが必要です。試練の各部屋に入ると、試練の主はあなたの決意を試すために様々な危険を仕掛けます。各部屋をクリアした後、プレイヤーは選択を迫られます。これまでの報酬を受け取るか、倍額の報酬を目指してさらなるリスクを背負うかの究極の選択です。

遠征

カルグーラの入植者たちは、古代の埋葬地で失われたベリシウムの遺物を発見しました。彼らはあなたに、爆薬を使ってそれらを掘り出す手伝いを頼みます。

カルグール人は、遺物が発見される場所をマークしています。できるだけ多くの遺物を掘り出すために、爆薬を配置しましょう。ただし、腐敗の影響で先祖の亡骸が蘇っているので、遺物を回収する前に少し片付けが必要かもしれません。また、遺跡も見つかります。遺跡を破壊すると、眠っている死者がさらに怒り狂います。破壊する遺跡が増えるほど、次のモンスターはより強力になりますが、より多くの報酬も獲得できます。

儀式

儀式祭壇は、謎の霧の王によって建てられた犠牲の場所です。儀式祭壇は貢物を要求します。円の中ですべてのモンスターを倒すと、祭壇に捧げられます。犠牲の後、祭壇に触れると儀式が始まります。あなたが倒したモンスターは、霧の王の暗黒魔法によって復活し、あなたは生き残るために戦わなければなりません。

祭壇に捧げた貢物は、強力なアイテムを購入するために使用することができます。

狂気

一部のマップは狂気に侵されています。謎の存在があなたに特別な関心を寄せています。鏡を通り抜けると、あなたの悪夢が現実となります。

鏡に触れると、狂気の霧がエリアに広がり、あなたの心を蝕みます。悪夢を維持するためには、霧の中に留まる必要があります。これは、恐ろしいほど利益のあることです。倒した敵が増えるほど、ドロップする報酬も増えます。しかし、霧の奥深くに入るほど、モンスターは強くなります。あまり長く滞在しないように気をつけましょう。

頂点

マップを探索していると、地下から出現した炎と灰の柱がそびえ立つ巨大なとりでに出くわすかもしれません。そのとりでは危険に満ちた巨大な迷路に囲まれています。

エンドゲームのエリアには多くのメカニズムが登場します。プレイヤーがゲームを進めるにつれて、スキルツリーを強化するためのポイントを獲得できます。これにより、プレイヤーはエンドゲーム体験をカスタマイズすることができます。ストーリーキャンペーンをクリアした後も、まだまだ多くの謎が解き明かされるでしょう。

『Path of Exile 2』は、 Steam(https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/?l=japanese)、 PlayStation(https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010602/)、Xbox(https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/path-of-exile-2/9nd8n4rw5ghx)、Epic Games Store(https://store.epicgames.com/en-US/p/path-of-exile-2)でウィッシュリストに追加できます。早期アクセスは、日本時間12月7日(土)午前4時にすべてのプラットフォームで同時に開始されます。『Path of Exile 2』の詳細については、以下公式ウェブサイトでご確認いただけます。

公式ウェブサイト:https://pathofexile2.com/

また、アーリーアクセスのFAQにつきましては、以下からご確認いただけます。

https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/3587981

早期アクセスのメディアキットは以下ドライブでご確認いただけます。

早期アクセスメディアキット:https://drive.google.com/drive/folders/1Vy77FaUWAbNBQgbM7aFXG55FTQmNuw1a?usp=drive_link

Grinding Gear Games(グラインディング・ギア・ゲームズ)について

Grinding Gear Gamesは2006年に設立され、ニュージーランドのウェスト・オークランドを拠点としています。GGGのチームメンバーは様々な国の出身で、人工知能やソフトウェアセキュリティから工業デザインやプロトーナメントゲーミングまで、多様な経歴を持っています。リリース後、高い評価を得た主力タイトル『Path of Exile』において、GGGは継続的な拡張と新コンテンツのリリースに尽力してきました。テンセントは2018年にGGGの株式を過半数取得しました。

PC/ハードウェアスペック

最低限:

OS: Windows 10

Processor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 or AMD(TM) Ryzen 5 2500x

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA(R) GeForce(R) GTX 960 (3GB), Intel(R) Arc(TM) A380, or ATI Radeon(TM) RX 470

DirectX: Version 12

Network: Broadband Internet connection

Storage: 100 GB available space

Additional Notes: A GPU with at least 3GB of VRAM is required

推奨:

OS: Windows 10

Processor: Intel(R) Core(TM) i5-10500 or AMD(TM) Ryzen 5 3700X

Memory: 16 GB RAM

Graphics: NVIDIA(R) GeForce(R) RTX 2060, Intel(R) Arc(TM) A770, or ATI Radeon(TM) RX 5600XT

DirectX: Version 12

Network: Broadband Internet connection

Storage: 100 GB available space

Additional Notes: Solid State Storage is recommended

サポーターパック詳細

※現状英語版の記載となっている部分がありますが、該当部分は日本語訳ができ次第、公開させて頂きます。大変恐れ入りますが、ご理解頂けますと幸いです。