この冬をサンリオキャラクターズともっと楽しく！ アダストリア公式WEBストア and ST × サンリオキャラクターズ第4弾

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：木村 治）が展開するグループ公式WEBストア「and ST（アンドエスティ）」は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：辻 朋邦、以下サンリオ）のキャラクターとのコラボレーションアイテムを11月29日（金）より発売いたします。（Me%コラボアイテムは、店舗12月13日（金）、WEB12月16日（月）10時発売）リアルアイテムは、and ST、and STストア、各ブランド店舗にて販売し、メタバースアイテムはStyMoreおよびBOOTHにて展開します。さらに、株式会社サンリオエンターテイメント（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：小巻 亜矢）が運営する「サンリオピューロランド」内のand STコーナーも冬仕様にリニューアル！ 第4弾コラボレーションアイテムの中から厳選したラインナップを展開します。

サンリオキャラクターズとのコラボレーション第4弾は、and STの人気6ブランドが展開。ハローキティ、シナモロール、クロミ、ハンギョドン、リトルツインスターズの5キャラクターをそれぞれのブランドカラーに落とし込んだスペシャルなアイテムが登場します。

毎回ご好評をいただいている、リアルアイテムと連動したメタバースファッションも同時発売。リアルとメタバースのどちらでも、お気に入りのキャラクターのファッションをお楽しみいただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2412_1_5cbfd485c2b43d0af4d5247a831e88b7.jpg ]

■ハローキティ×「Heather」・「Me%」

・「Heather」

ハローキティの世界観を詰め込んだとびきり可愛い全7型が登場。

左から

商品名 ：【HELLO KITTY】アソート裏毛スウェット 全3種

価格 ：7,190円（税込）

サイズ展開：FREE

商品名 ：【HELLO KITTY】ジャガードニット 全3種

価格 ：7,700円（税込）

サイズ展開：FREE

商品名 ：【HELLO KITTY】マスコットチャーム 全2種

価格 ：2,200円（税込）

・「Me%」

※店舗12月13日（金）、WEB12月16日（月）10時より発売

冬の装いを纏った人気のトイキーホルダーをはじめ、全11型の展開。

左から

【HELLO KITTY】ブランケット付きクッション 全2種

価格：7,700円（税込）

【HELLO KITTY】トイキーホルダー３ 全9種

価格：2,490円（税込）

【HELLO KITTY】カラビナ付きポーチ 全3種

価格：2,790円（税込）

■クロミ×「Forever21」・「10C REPIPI」

・「Forever21」

大きなクロミのプリントをあしらったアパレルアイテムと、ミラーやキーホルダーなどデイリーに使いやすい雑賀アイテムの全

9型。

左から

商品名 ：【クロミ】ルームウェア 全2種

価格 ：8,990円（税込）

サイズ展開：FREE

商品名 ：【クロミ】ビッグパーカー 全2種

価格 ：6,690円（税込）

サイズ展開：FREE

商品名 ：【クロミ】リボンロングTシャツ 全2種

価格 ：4,490円（税込）

サイズ展開：FREE

・「10C REPIPI」

クロミをイメージしたカラーリングのパーカー・スカートのセットアップ、ニーハイの全

3型でフルコーディネートも◎

商品名 ：【10C REPIPI】【クロミ】ドルマンZIPパーカー【裏起毛】 全2種

価格 ：4,990円（税込）

サイズ展開：110cm、120cm、130cm

商品名 ：【10C REPIPI】【クロミ】スウェットスカート【裏起毛】 全2種

価格 ：3,990円（税込）

サイズ展開：110cm、120cm、130cm

商品名 ：【10C REPIPI】【クロミ】クロミニーハイ 全2種

価格 ：880円（税込）

サイズ展開：FREE

■シナモロール×「repipi armario」

アパレル・雑貨全9型の、冬仕様のシルエットのシナモロールアイテムがお目見え。

左から

商品名：【シナモロール/ハンギョドン】モコスリッパ

価格 ：2,200円（税込）

商品名：【シナモロール/ハンギョドン】キルトポーチ

価格 ：1,980円（税込）

商品名：【シナモロール/ハンギョドン】マスコットチャーム

価格 ：1,980円（税込）

商品名：【シナモロール/ハンギョドン】ハンカチタオル全2種

価格 ：440円（税込）



■ハンギョドン×「repipi armario」

冬らしいふわふわモコモコな生地を採用したフィギアポーチやスリッパを含む、全

9型のコラボグッズが登場。

左から

商品名：【シナモロール/ハンギョドン】モコスリッパ

価格 ：2,200円（税込）

商品名：【シナモロール/ハンギョドン】キルトポーチ

価格 ：1,980円（税込）

商品名：【シナモロール/ハンギョドン】マスコットチャーム

価格 ：1,980円（税込）

商品名：【シナモロール/ハンギョドン】ハンカチタオル 全2種

価格 ：440円（税込）

■リトルツインスターズ×「mysty woman」

リトルツインスターズの世界観をイメージした、フェミニン女子におすすめアイテム。Web限定で全4型発売。

左画像

商品名 ：【キキ&ララ】星ボタンクルーカーディガン 全3種

価格 ：7,500円（税込）

サイズ展開：FREE

右画像

商品名 ：【キキ&ララ】グラデーションニット 全2種

価格 ：7,000円（税込）

サイズ展開：FREE

■メタバースアイテム詳細

当社は、ミッションである「Play fashion!」のもと、アパレル領域だけでなくメタバースの世界でも、モノ・コト・ヒト・トキの体験によってファッションをより楽しむきっかけを提供したいと考え、2022年7月より、当社が展開する11のブランドのメタバースデジタルファッション（アバター用の洋服）を販売し、大変好評を得てきました。

今回and ST × サンリオキャラクターズ第4弾のアイテムをデジタルファッション化。バーチャルでもファッションが楽しめるメタバースのアイテムを、StyMore・BOOTHにて同時販売いたします。リアル・メタバースのどちらでもお楽しみください。

メタバースアイテムは、下記3名のクリエイターにご協力いただき制作いたしました。

・LYRA（クロミ×Forever21）

・特上あどれちゃん（Heather×ハローキティ、シナモロール&ハンギョドン×repipi armario）

・enu.（Me%×ハローキティ、リトルツインスターズ×mysty woman）

https://stymore.jp/shop/27ccbd00-77e1-41b0-b505-90a13f49e5d3?utm_source=prtimes_meta&utm_medium=post&utm_campaign=2411sr&utm_content=20241122(https://stymore.jp/shop/27ccbd00-77e1-41b0-b505-90a13f49e5d3?utm_source=prtimes_meta&utm_medium=post&utm_campaign=2411sr&utm_content=20241122)

https://dot-st.booth.pm/?utm_source=prtimes_meta&utm_medium=post&utm_campaign=2411sr&utm_content=20241122(https://dot-st.booth.pm/?utm_source=prtimes_meta&utm_medium=post&utm_campaign=2411sr&utm_content=20241122)

■サンリオキャラクター紹介

【ハローキティ】明るくてやさしい女のコ。クッキーを作ったりピアノを弾くのが大好き。

【シナモロール】遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの男のコ。

【ハンギョドン】中国生まれの半魚人。人を笑わせることが得意。でも実は、さびしがり屋のロマンチスト。

【クロミ】自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック！？

【リトルツインスターズ】立派に輝く星になるために遠い星の国からやってきた、ふたごのきょうだい星。

■サンリオピューロランドについて

東京都多摩市にある、ハローキティをはじめとしたサンリオのキャラクターとふれあうことができるテーマパーク。全館屋内型の施設なので、雨の日も、暑い夏や寒い冬も安心して楽しめます。華やかで本格的なパレードやライブショーを上演しており、小さなお子様から大人の方までお楽しみいただけます。

＜URL＞https://www.puroland.jp/

■アダストリア公式WEBストア 「and ST（アンドエスティ）」について

「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など30以上のブランドが集まるアダストリアグループの公式WEBストア。

＝全国約1,500店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える！貯まる！and STポイント

＝4,000名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード

＝お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

＝さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム

お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。 「ファッショントータルプラットフォーム」です。

WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を、全国に22店舗展開中。（2024年11月末時点）

＜URL＞ https://www.dot-st.com/

＜iOS版アプリ＞ https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725

＜Android版アプリ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja)

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長：木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。

＜本部所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/