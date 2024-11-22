『伝説のヤリチンVS鉄壁の尻穴』POP UP CORNERが開催！ 描き下ろし新作グッズは制服デートを楽しむ“みかせな”♪
ととふみ先生による人気BL漫画『伝説のヤリチンVS鉄壁の尻穴』（以下、『ヤリてつ』）のシリーズ初となるPOP UP CORNERが2024年11月22日より開催！
これにあわせて、新作グッズが「eeo Store池袋本店」および「eeo Store online」（通販）にて販売されます。
美麗な公式イラストはもちろん、放課後にゲーセンデートを楽しむ“みかせな”の描き下ろしイラストも必見！ 新商品とあわせて購入特典のポストカードもGETし、御神楽くんと瀬那くんのイチャラブをたっぷりご堪能ください!!
▼eeo Store online（通販）へ▼
ご注文はこちらから！
https://eeo.today/store/101/title/3088?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt757(https://eeo.today/store/101/title/3088?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt757)
【開催情報（店頭／通販）】
■店頭販売：2024年11月22日(金)～12月7日(土)
■販売場所：eeo Store 池袋本店
■通販：「eeo Store online」にて11月22日(金)よりお取り扱い開始
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『ヤリてつ』初のポプショ開催！ 描き下ろし＆公式イラスト使用の新作グッズは胸キュン必至!!
『ヤリてつ』新商品には、“みかせな”こと、爆モテ金持ちなスパダリヤンキー攻め・御神楽 伊織＆庶民で強気美人なインテリヤンキー受け・瀬那 未波の最強カップルが登場。
選りすぐりの公式イラスト、そして放課後のゲーセンデートを満喫する描き下ろしイラストには“ガチ恋DK純愛ラブ”が凝縮されています！
【グッズ 一覧】
■アクリルカード（描き下ろし＆公式イラスト／全5種）※
■ハート型缶バッジ（描き下ろし＆公式イラスト／全5種）※
■アクリルぷちスタンド（公式イラスト／全8種）※
■アクリルスタンド（描き下ろし＆公式イラスト／全2種）
■キャラクリアケース（公式イラスト／全1種）
■アクリルアートボード（公式イラスト／全1種）
■フレークシール 5種セット（描き下ろし＆公式イラスト／全1種）
※マークはブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートBOXの2種類から購入方法をお選びいただけます。
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アクリルカード（描き下ろし＆公式イラスト／全5種） ※ブラインド商品
“みかせな”のイチャラブをとことん摂取！ 壁にそのまま立てかけて飾れる、やや厚みのある約9cm×7cmのアクリルカードです。
温泉お泊り浴衣デート、色っぽいバニー衣装、部屋着バックハグなど、仲良しな2人を眺めるたびに、ときめきと元気をチャージできます♪
ハート型缶バッジ（描き下ろし＆公式イラスト／全5種） ※ブラインド商品
お顔ドアップの最強HAPPYアイテム！ 痛バッグ用＆コレクション用にたくさん集めたくなる、約5.3cm×5.7cmの大きめハート型缶バッジです。
頬を赤らめて照れたり愛おしそうに微笑んだりと、2人の可愛らしい表情に胸キュンすること間違いなし！
アクリルぷちスタンド（公式イラスト／全8種） ※ブラインド商品
約7cmのアクリルぷちスタンドには、キュートなミニキャラたちが大集合！
カバンにしまいやすいプチサイズなので、お出かけや旅行のお供にぴったりです◎ 水族館、夏祭り、温泉などに連れて行き、“みかせな”とのデートを一緒に満喫してみては？
アクリルスタンド（描き下ろし＆公式イラスト／全2種）
紫と水色のカラーリングが可愛すぎる！ 描き下ろし＆公式イラストを使用した、縦横最大15cmのアクリルスタンドです。放課後のゲーセンデートを再現するなど、DKカップルならではの制服デート写真を撮りまくりましょう♪
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キャラクリアケース（公式イラスト／全1種）
普段使いできて超便利！ A5サイズ以内の紙類をしまって持ち運べる、約22.4cm×15.5cmの硬質クリアケースです。
しっかりした作りなので、壁に立てかけてインテリアにするのもおすすめ。クールな眼差しが印象的な美麗イラストをBIGサイズでじっくり鑑賞できます！
アクリルアートボード（公式イラスト／全1種）
「MAGAZINE BE×BOY」2024年3月号の表紙を飾った激かわイラストが、約21cm×14.8cmの台座付きアクリルアートボードに。
存在感たっぷりに、ギュッとくっつく“みかせな”の甘～い雰囲気を余すことなく堪能できます♪
フレークシール 5種セット（描き下ろし＆公式イラスト／全1種）
眺めるたび、思わずニコニコに♪ 5種1セットになった、縦横最大4cmのフレークシールです。
手帳や透明なスマホケースに挟んでおけば、いつでもどこでも“みかせな”をそばに感じられます！ 先生へのファンレターに貼ってデコるのもおすすめです!!
通販も対象！ 購入特典は限定ポストカード（全3種）
『伝説のヤリチンVS鉄壁の尻穴』新商品を含めて関連商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント。
ここでしか手に入らない限定品なので、ぜひコンプリート目指して集めてみてください！（※特典は無くなり次第終了となります）
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出会い編、溺愛編、独占欲爆発編、波乱のプチ同居編と、シリーズを通してガチ恋バージンDKの純愛が深まる『ヤリてつ』。今回の新作グッズからも、らぶらぶハッピーを存分に摂取することができます！
お気に入りアイテムをお迎えして、ととふみ先生と“みかせな”の恋路を応援し続けましょう!!
＜原作情報＆関連リンク＞
『伝説のヤリチンVS鉄壁の尻穴』（リブレ刊）
著者：ととふみ
シリーズ累計35万部突破の大ヒットDKラブコメ！
最終第5巻、2025年夏頃発売予定
■コミックス第1巻～第4巻刊行中
https://www.b-boy.jp/comics/196969
■ととふみ先生公式X
@toto_fumi（https://x.com/toto_fumi）
■ビーボーイ編集部公式X
@bboy_editor（https://x.com/bboy_editor）
(C) Totofumi/libre
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IP活用プラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
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