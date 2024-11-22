『伝説のヤリチンVS鉄壁の尻穴』POP UP CORNERが開催！　描き下ろし新作グッズは制服デートを楽しむ“みかせな”♪

株式会社Ａ３

ととふみ先生による人気BL漫画『伝説のヤリチンVS鉄壁の尻穴』（以下、『ヤリてつ』）のシリーズ初となるPOP UP CORNERが2024年11月22日より開催！

これにあわせて、新作グッズが「eeo Store池袋本店」および「eeo Store online」（通販）にて販売されます。

美麗な公式イラストはもちろん、放課後にゲーセンデートを楽しむ“みかせな”の描き下ろしイラストも必見！ 新商品とあわせて購入特典のポストカードもGETし、御神楽くんと瀬那くんのイチャラブをたっぷりご堪能ください!!

▼eeo Store online（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

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【開催情報（店頭／通販）】

■店頭販売：2024年11月22日(金)～12月7日(土)

■販売場所：eeo Store 池袋本店

■通販：「eeo Store online」にて11月22日(金)よりお取り扱い開始

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『ヤリてつ』初のポプショ開催！ 描き下ろし＆公式イラスト使用の新作グッズは胸キュン必至!!

『ヤリてつ』新商品には、“みかせな”こと、爆モテ金持ちなスパダリヤンキー攻め・御神楽 伊織＆庶民で強気美人なインテリヤンキー受け・瀬那 未波の最強カップルが登場。

選りすぐりの公式イラスト、そして放課後のゲーセンデートを満喫する描き下ろしイラストには“ガチ恋DK純愛ラブ”が凝縮されています！

【グッズ 一覧】

■アクリルカード（描き下ろし＆公式イラスト／全5種）※

■ハート型缶バッジ（描き下ろし＆公式イラスト／全5種）※

■アクリルぷちスタンド（公式イラスト／全8種）※

■アクリルスタンド（描き下ろし＆公式イラスト／全2種）

■キャラクリアケース（公式イラスト／全1種）

■アクリルアートボード（公式イラスト／全1種）

■フレークシール 5種セット（描き下ろし＆公式イラスト／全1種）

※マークはブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートBOXの2種類から購入方法をお選びいただけます。

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アクリルカード（描き下ろし＆公式イラスト／全5種） ※ブラインド商品

“みかせな”のイチャラブをとことん摂取！ 壁にそのまま立てかけて飾れる、やや厚みのある約9cm×7cmのアクリルカードです。

温泉お泊り浴衣デート、色っぽいバニー衣装、部屋着バックハグなど、仲良しな2人を眺めるたびに、ときめきと元気をチャージできます♪

ハート型缶バッジ（描き下ろし＆公式イラスト／全5種） ※ブラインド商品

お顔ドアップの最強HAPPYアイテム！ 痛バッグ用＆コレクション用にたくさん集めたくなる、約5.3cm×5.7cmの大きめハート型缶バッジです。

頬を赤らめて照れたり愛おしそうに微笑んだりと、2人の可愛らしい表情に胸キュンすること間違いなし！

アクリルぷちスタンド（公式イラスト／全8種） ※ブラインド商品

約7cmのアクリルぷちスタンドには、キュートなミニキャラたちが大集合！

カバンにしまいやすいプチサイズなので、お出かけや旅行のお供にぴったりです◎ 水族館、夏祭り、温泉などに連れて行き、“みかせな”とのデートを一緒に満喫してみては？

アクリルスタンド（描き下ろし＆公式イラスト／全2種）

紫と水色のカラーリングが可愛すぎる！ 描き下ろし＆公式イラストを使用した、縦横最大15cmのアクリルスタンドです。放課後のゲーセンデートを再現するなど、DKカップルならではの制服デート写真を撮りまくりましょう♪

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キャラクリアケース（公式イラスト／全1種）

普段使いできて超便利！ A5サイズ以内の紙類をしまって持ち運べる、約22.4cm×15.5cmの硬質クリアケースです。

しっかりした作りなので、壁に立てかけてインテリアにするのもおすすめ。クールな眼差しが印象的な美麗イラストをBIGサイズでじっくり鑑賞できます！

アクリルアートボード（公式イラスト／全1種）

「MAGAZINE BE×BOY」2024年3月号の表紙を飾った激かわイラストが、約21cm×14.8cmの台座付きアクリルアートボードに。

存在感たっぷりに、ギュッとくっつく“みかせな”の甘～い雰囲気を余すことなく堪能できます♪

フレークシール 5種セット（描き下ろし＆公式イラスト／全1種）

眺めるたび、思わずニコニコに♪ 5種1セットになった、縦横最大4cmのフレークシールです。

手帳や透明なスマホケースに挟んでおけば、いつでもどこでも“みかせな”をそばに感じられます！ 先生へのファンレターに貼ってデコるのもおすすめです!!

通販も対象！ 購入特典は限定ポストカード（全3種）

『伝説のヤリチンVS鉄壁の尻穴』新商品を含めて関連商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント。

ここでしか手に入らない限定品なので、ぜひコンプリート目指して集めてみてください！（※特典は無くなり次第終了となります）

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出会い編、溺愛編、独占欲爆発編、波乱のプチ同居編と、シリーズを通してガチ恋バージンDKの純愛が深まる『ヤリてつ』。今回の新作グッズからも、らぶらぶハッピーを存分に摂取することができます！

お気に入りアイテムをお迎えして、ととふみ先生と“みかせな”の恋路を応援し続けましょう!!

＜原作情報＆関連リンク＞

『伝説のヤリチンVS鉄壁の尻穴』（リブレ刊）

著者：ととふみ

シリーズ累計35万部突破の大ヒットDKラブコメ！

最終第5巻、2025年夏頃発売予定

■コミックス第1巻～第4巻刊行中

https://www.b-boy.jp/comics/196969

■ととふみ先生公式X

@toto_fumi（https://x.com/toto_fumi）

■ビーボーイ編集部公式X

@bboy_editor（https://x.com/bboy_editor）

(C) Totofumi/libre

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IP活用プラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus