TVアニメ『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期』11月24日（日）よる11時30分～放送の第20話（第2期8話目）あらすじ＆先行カット公開！ABEMAにて振り返り一挙放送が決定！

株式会社ブシロード第20話（第2期8話目）「家族」あらすじ＆先行カットTVアニメ『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期』は、11月24日（日）よる11時30分より、放送開始！第20話（第2期8話目）あらすじ＆先行カットをご紹介いたします！[画像1: https://prtimes.jp/i/14827/8200/resize/d14827-8200-fb254b3b7351df68556f-4.jpg ]第20話（第2期8話目） 「家族」＜あらすじ＞ファムたちの人質救出作戦のために、命がけの偽装退却をやってのけたアルスたち。それを見た「メイトロー傭兵団」のクラマントたちはアルスを認め、遂に戦闘を開始する。[画像2: https://prtimes.jp/i/14827/8200/resize/d14827-8200-32c3962c1f193bd91857-2.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/14827/8200/resize/d14827-8200-c793bafa6d20462f46e0-3.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/14827/8200/resize/d14827-8200-88bf549541c717cd2c88-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/14827/8200/resize/d14827-8200-5cd0b79c48e7c4dd6c3a-1.jpg ]TVアニメ『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期』第20話（第2期8話目）放送記念 感想ポストキャンペーン[画像6: https://prtimes.jp/i/14827/8200/resize/d14827-8200-5238edd322791856dedf-0.png ]TVアニメ『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期』第20話（第2期8話目）放送を記念して、リューパ ・ルーズトン役 前野智昭さんのサイン入り第20話台本を、3名様にプレゼントいたします。【応募方法】１.TVアニメ『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる』公式Xアカウント @kanteiskillをフォロー２.ハッシュタグ #鑑定スキル と #鑑定スキル第20話感想 をつけてポスト【応募締切】2024年11月30日(土) 23:59迄TVアニメ『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期』振り返り一挙放送決定！『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期』の振り返り一挙放送がABEMAにて決定！この機会にぜひご覧ください！■ABEMA「転生貴族、鑑定スキルで成り上がる第2期」第13話～第19話一挙放送日時：11月29日（金）17:30～21:00チャンネル：ABEMAアニメチャンネルURL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/F21nES5syWLUud※放送後1週間下記より無料視聴可能！URL：https://abema.tv/video/title/420-65?s=420-65_s2&eg=420-65_eg0■ABEMA「転生貴族、鑑定スキルで成り上がる第2期」第13話～第20話一挙放送日時：11月30日（土）6:00～10:00チャンネル：ABEMAアニメチャンネルURL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/9k7pKc3Jshiksy※放送後1週間下記より無料視聴可能！URL：https://abema.tv/video/title/420-65?s=420-65_s2&eg=420-65_eg0※詳細は各配信サイトにてご確認ください。作品基本情報[画像7: https://prtimes.jp/i/14827/8200/resize/d14827-8200-f05d9aa2a20e51201fe0-4.jpg ]放送情報CBC／TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて11時30分～放送中！CBC／TBS系：9月29日（日）より、毎週日曜よる11時30分～放送中！ＢＳ日テレ：９月30日（月）より、毎週月曜よる0時30分～放送中！AT-X：10月1日（火）より、毎週火曜よる11時00分～放送中！※リピート放送：毎週木曜11時～／毎週月曜夕方5時～※放送日時は予告なく変更となる場合がございます。配信情報■見放題先行配信毎週月曜午前0:00～配信中！U-NEXT / アニメ放題 / dアニメストア■見放題配信毎週木曜午前0:00～順次配信中！ABEMAプレミアム / Amazon Prime Video / auスマートパスプレミアムJ:COM STREAM / TELASA / DMM TV / Netflix / バンダイチャンネルHulu / milplus見放題パックプライム / Lemino■都度課金配信毎週月曜午前0:00～順次配信中！Amazon Prime Video / カンテレドーガ / J:COM STREAM / TELASAニコニコチャンネル / HAPPY!動画 / バンダイチャンネルビデオマーケット / milplus / music.jp■見逃し無料配信毎週木曜午前0:00～配信中！ABEMA毎週土曜午後22:30～配信中！ニコニコ生放送※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合があります。 詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。あらすじ人の能力やステータスを見抜くことが出来る“鑑定スキル”を持って異世界に転生したアルス・ローベント。 世に隠れた「逸材」を見出し領地を強くしていくアルスは、ミーシアン州で日に日に存在感を増していった。そんな中、クラン・サレマキアとバサマーク・サレマキアによるミーシアン州次期総督の座を巡る争いが激化していく。 ついにアルスはクラン陣営として初陣へ向かうことに―――。アルスと仲間たちの異世界統一記、戦乱の新章へ突入！STAFF原作：未来人A『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる～弱小領地を受け継いだので、優秀な人材を増やしていたら、最強領地になってた～』(講談社「Kラノベブックス」刊)キャラクター原案：jimmy漫画：井上菜摘(講談社「マガジンポケット」連載)監督：加戸誉夫シリーズ構成：中西やすひろキャラクターデザイン：八尋裕子サブキャラクターデザイン：坂崎 忠、堀 たえ子、山岡信一色彩設計：田中美穂美術監督：瀬川孟彦（クリープ）撮影監督：山越康司編集：野川 仁音楽：夢見クジラ音響監督：亀山俊樹アニメーション制作：studio MOTHERCASTアルス・ローベント：藤原夏海リーツ・ミューセス：坂 泰斗シャーロット・レイス：佳穂成美ロセル・キーシャ：岡咲美保リシア・プレイド：花澤香菜ミレーユ・グランジオン：生天目仁美ファム：戸松 遥公式サイト・公式SNS公式サイト：https://kanteiskill.com/公式X（旧: Twitter）：@kanteiskill（https://x.com/kanteiskill）公式Instagram：https://www.instagram.com/kanteiskill_official/公式TikTok：https://www.tiktok.com/@kanteiskill▼推奨ハッシュタグ「#鑑定スキル」「#kanteiskill」原作情報原作小説1～7巻好評発売中！原作コミックス1～16巻好評発売中！▼原作コミックス試し読みhttps://pocket.shonenmagazine.com/episode/13933686331666634269▼原作小説・コミックス発売情報https://kc.kodansha.co.jp/title?code=1000037247────────────────────────────────────────※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。(C)未来人A・講談社／鑑定スキルで成り上がる製作委員会