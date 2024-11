〈スナイデル〉公式LINEにメッセージギフトカードが初登場！ホリデーシーズンにぴったりのデザインで大切な人にメッセージを＜11月22日(金)18時より配信開始＞

株式会社マッシュホールディングス[画像1: https://prtimes.jp/i/18505/3001/resize/d18505-3001-d25e37acebbffa8d185e-0.png ]HOLIDAY GREETING CARDS -Make your wish come true-SNIDELからホリデーシーズンを彩るグリーティングカードが初登場。ホリデーギフトカード[画像2: https://prtimes.jp/i/18505/3001/resize/d18505-3001-a81f8efd5d025414218f-2.jpg ]SNIDEL初のグリーティングカード。ギフトメッセージに限らず、大切な人やパートナーへ日頃の感謝の気持ちを気軽に届けられるスペシャルコンテンツを開始いたします。デザインは、店頭のウィンドウデザインとも連動している、夜空にほんの一瞬きらめく「流れ星」や「星座」をモチーフにロマンティックでドリーミーなSNIDELのホリデーを表現したデザイン。2種類のお好きなギフトカードから、オリジナルメッセージを大切な人に贈れる特別なカードです。SNIDELの公式LINEにて11月22日(金)から配信開始。カスタマイズ可能なカードに名前とメッセージを入れることができ、作成したカードはLINEを通じて送信。受け取った相手はメッセージが表示されるアニメーションを閲覧できるサービスです。※SNIDELの公式LINEをお友達追加されていない場合、12月25日(水)までのお友達追加でサービスを受けることができます。詳細配信スケジュール:11月22日(金)18:00~12月25日(水)23:59配信先:SNIDEL 公式LINE店頭ウィンドウ展開スケジュール:11月21日(木)~12月25日(水)[画像3: https://prtimes.jp/i/18505/3001/resize/d18505-3001-5d62cfe37f39a606bfc7-3.png ]SNIDELについて[画像4: https://prtimes.jp/i/18505/3001/resize/d18505-3001-0d139c5a784d7276a79f-1.jpg ]2005年4月9日にデビュー。“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。 細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。現在、日本国内37店舗、中国66店舗、香港2店舗、台湾3店舗、タイ1店舗、ニューヨーク1店舗、計110店舗展開(11月22日時点店舗数)■SNIDEL OFFICIAL ONLINE STORE:http://www.snidel.com■Instagram:https://www.instagram.com/snidel_official/