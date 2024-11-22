「ラブライブ！シリーズ×パ・リーグ6球団 2024」コラボグッズ新商品５アイテムの受注を11月22日より開始
株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、「ラブライブ！シリーズ×パ・リーグ6球団 2024」コラボグッズの新商品として、軟式野球グラブ、レイヤードグラフ(R)、スリムクリアボトル、ミニアクリルジオラマ、BIG色紙の５アイテムの受注販売を行います。また、発売済コラボグッズ９アイテムの事後販売も併せて実施いたします。
受注受付は、バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STORE・プレミアムバンダイ他にて、2024年11月22日（金）12時（正午）より開始、受注締切は12月15日（日）23時59分を予定しています。
●A-on STORE：https://a-onstore.jp/lovelive_pacificleague2024/index.html
●プレミアムバンダイ：https://p-bandai.jp/a-onstore/
(C)H.N.F. (C)Rakuten Eagles (C)SEIBU Lions (C)C.L.M. (C)ORIX Buffaloes (C)SoftBank HAWKS
(C)2013 PL! (C)2017 PL!S (C)2022 PL!N (C)2022 PL!SP (C)PL!HS (C)YHN
■「ラブライブ！シリーズ×パ・リーグ6球団 2024」コラボグッズ新商品について
受注期間：2024年11月22日（金）12時（正午）～2024年12月15日（日）23時59分予定
商品概要：
・軟式野球グラブ ※A-on STORE、プレミアムバンダイ限定商品
【発売日】2025年3月27日(木)予定
【価 格】59,800円(税込)、54,364円（税抜）
【素 材】受球面・背面：クレストハイドシュアエリートR（天然皮革：牛革）
【サイズ】ミズノ軟式用グローバルエリート・内野手用モデル９サイズ相当
【製造元】ミズノ
▲（左）軟式野球グラブ （中央）ミズノ・グローバルエリート グラブ袋 （右）ポストカード
・レイヤードグラフ(R)
【発売日】2025年2月27日(木)予定
【価 格】9,999円(税込)、9,090円（税抜）
【素 材】フレーム／天然木（桐）、キャンバス布／
混紡（綿・ポリエステル）、プレート／
アクリル、キャンバス固定クギ／
鉄、プレート固定ネジ／SUS、スペーサー／鉄
【サイズ】約 幅273mm×高さ220mm×厚さ32mm（F3サイズ）
・スリムクリアボトル（全6種）
【発売日】2025年2月27日(木)予定
【価 格】各2,420円(税込)、各2,200円（税抜）
【素 材】フタ・内フタ／ポリプロピレン（耐熱：100℃）、本体／
ポリエチレンテレフタレート（耐熱：60℃）
【サイズ】約 直径64mm×高さ188mm、容量／500ml
(C)H.N.F. (C)Rakuten Eagles (C)SEIBU Lions/TEZUKA PRODUCTIONS (C)C.L.M.
(C)ORIX Buffaloes (C)SoftBank HAWKS
(C)2013 PL! (C)2017 PL!S (C)2022 PL!N (C)2022 PL!SP (C)PL!HS (C)YHN
・ミニアクリルジオラマ（全6種）
【発売日】2025年2月27日(木)予定
【価 格】各4,950円(税込)、各4,500円（税抜）
【素 材】アクリル
【サイズ】背景パーツ／約 幅198mm×高さ87mm、台座パーツ／約 幅198mm×高さ41mm
・BIG色紙（全6種）
【発売日】2025年2月27日(木)予定
【価 格】各1,100円(税込)、各1,000円（税抜）
【素 材】紙
【サイズ】約 幅242mm×高さ272mm
販売サイト ：●A-on STORE：https://a-onstore.jp/lovelive_pacificleague2024/index.html
●プレミアムバンダイ：https://p-bandai.jp/a-onstore/
発売・発売元：バンダイナムコフィルムワークス
※商品ラインナップ、仕様及び価格は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※画像はイメージのため、実際の商品とは異なる場合がございます。