「ラブライブ！シリーズ×パ・リーグ6球団　2024」コラボグッズ新商品５アイテムの受注を11月22日より開始

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株式会社バンダイナムコフィルムワークス

　株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、「ラブライブ！シリーズ×パ・リーグ6球団　2024」コラボグッズの新商品として、軟式野球グラブ、レイヤードグラフ(R)、スリムクリアボトル、ミニアクリルジオラマ、BIG色紙の５アイテムの受注販売を行います。また、発売済コラボグッズ９アイテムの事後販売も併せて実施いたします。


　受注受付は、バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STORE・プレミアムバンダイ他にて、2024年11月22日（金）12時（正午）より開始、受注締切は12月15日（日）23時59分を予定しています。


　●A-on STORE：https://a-onstore.jp/lovelive_pacificleague2024/index.html


　●プレミアムバンダイ：https://p-bandai.jp/a-onstore/




(C)H.N.F. (C)Rakuten Eagles (C)SEIBU Lions (C)C.L.M. (C)ORIX Buffaloes　(C)SoftBank HAWKS
(C)2013 PL! (C)2017 PL!S (C)2022 PL!N (C)2022 PL!SP (C)PL!HS (C)YHN



■「ラブライブ！シリーズ×パ・リーグ6球団　2024」コラボグッズ新商品について


　受注期間：2024年11月22日（金）12時（正午）～2024年12月15日（日）23時59分予定


　商品概要：


　　・軟式野球グラブ　※A-on STORE、プレミアムバンダイ限定商品


　　　【発売日】2025年3月27日(木)予定


　　　【価　格】59,800円(税込)、54,364円（税抜）


　　　【素　材】受球面・背面：クレストハイドシュアエリートR（天然皮革：牛革）


　　　【サイズ】ミズノ軟式用グローバルエリート・内野手用モデル９サイズ相当


　　　【製造元】ミズノ



　　　　　　▲（左）軟式野球グラブ　（中央）ミズノ・グローバルエリート グラブ袋　（右）ポストカード


　　・レイヤードグラフ(R)


　　【発売日】2025年2月27日(木)予定


　　【価　格】9,999円(税込)、9,090円（税抜）


　　【素　材】フレーム／天然木（桐）、キャンバス布／


　　　　　　　混紡（綿・ポリエステル）、プレート／


　　　　　　　アクリル、キャンバス固定クギ／


　　　　　　　鉄、プレート固定ネジ／SUS、スペーサー／鉄


　　【サイズ】約 幅273mm×高さ220mm×厚さ32mm（F3サイズ）




　　・スリムクリアボトル（全6種）


　　　【発売日】2025年2月27日(木)予定


　　　【価　格】各2,420円(税込)、各2,200円（税抜）


　　　【素　材】フタ・内フタ／ポリプロピレン（耐熱：100℃）、本体／


　　　　　　　　ポリエチレンテレフタレート（耐熱：60℃）


　　　【サイズ】約 直径64mm×高さ188mm、容量／500ml




(C)H.N.F.　 (C)Rakuten Eagles　(C)SEIBU Lions/TEZUKA PRODUCTIONS (C)C.L.M.


(C)ORIX Buffaloes　(C)SoftBank HAWKS


(C)2013 PL! (C)2017 PL!S (C)2022 PL!N (C)2022 PL!SP (C)PL!HS (C)YHN



　　・ミニアクリルジオラマ（全6種）


　　　【発売日】2025年2月27日(木)予定


　　　【価　格】各4,950円(税込)、各4,500円（税抜）


　　　【素　材】アクリル


　　　【サイズ】背景パーツ／約 幅198mm×高さ87mm、台座パーツ／約 幅198mm×高さ41mm




　　・BIG色紙（全6種）


　　　【発売日】2025年2月27日(木)予定


　　　【価　格】各1,100円(税込)、各1,000円（税抜）


　　　【素　材】紙


　　　【サイズ】約 幅242mm×高さ272mm




　販売サイト　：●A-on STORE：https://a-onstore.jp/lovelive_pacificleague2024/index.html


　　　　　　　　●プレミアムバンダイ：https://p-bandai.jp/a-onstore/


　発売・発売元：バンダイナムコフィルムワークス


　※商品ラインナップ、仕様及び価格は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。


　※画像はイメージのため、実際の商品とは異なる場合がございます。