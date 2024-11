四則演算通電パズルゲーム『Electrogical』本日よりSteamにてアーリーアクセス開始＆配信記念セールを実施！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、四則演算通電パズルゲーム『Electrogical』のアーリーアクセス版を本日2024年11月22日(金)よりSteamにて配信開始したことをお知らせいたします。

『Electrogical』は、パズルゲームが好きな人、数学が得意な人、ゲームをカジュアルに楽しみたい人など、幅広いプレイヤー層の方々が自由度高く気軽に遊べる、「生活の一部になるゲーム」をコンセプトに開発中の作品です。

四則演算を重ねてパズルのピースをつなぎ、動力炉への「通電」を目指します。ステージ毎に "ピースの配置" + "数字操作" + "スコアの選択" を自由に組み替えて、自分だけの高得点を狙ってください!

ドット絵の可愛いビジュアルやBGM、ユニークなストーリーや世界観に触れながら、ゲームクリアへ辿り着きましょう。

アーリーアクセスの開始にあわせて、『Electrogical』の今後の開発ロードマップを公開いたしました。開発者であるkinjo氏は、アーリーアクセス版でユーザーからいただく意見を参考にそして励みにしながら、様々な追加要素や調整を行って製品版リリースを目指して開発を続けます。プレイのご感想やご意見をぜひお寄せください。



◆Steamページはこちらからチェック!

https://store.steampowered.com/app/2501650/Electrogical/(https://store.steampowered.com/app/2501650/Electrogical/)

◆アーリーアクセス トレーラーPVはYouTubeで公開中です!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZZCRV3NbQZY ]

◆アーリーアクセス版配信記念、15%OFFセールを実施!

本日より2週間は15%OFFの価格でご購入いただけます。お得なセール期間をどうぞご利用ください!

【セール概要】

アーリーアクセス版通常価格:税込880円 → 税込748円(15%OFF)

期間:2024年12月06日 03時00分(JST)まで

◆特製パズル&Amazonギフトカードのセットが抽選で当たる!『Electrogical』アーリーアクセス版配信記念Xフォロー&リポストキャンペーン!

Steamアーリーアクセス版配信を記念して、Xフォロー&リポストキャンペーンを実施いたします!

『Electrogical』特製500ピースパズル(横幅53cm×縦幅38cm)&Amazonギフトカード3,000円分のセットを合計で3名様にプレゼント!

【応募方法】

1.Phoenixx 公式X(https://x.com/Phoenixx_Inc)をフォロー

3.Phoenixx 公式 X(https://x.com/Phoenixx_Inc) の本キャンペーン投稿をリポスト

【応募期間】

2024年12月06日 23時59分まで ※日本時間



【注意事項】

・厳正なる抽選のうえ当選者を決定いたします。

・キャンペーン開始以前より既にフォローいただいている方は、新たにフォローし直していただく必要はございません。

・当選者のXのアカウントに、当選通知のDMをお送りいたします。なお、弊社からのDMが受け取れる設定になっていない場合、当選を無効とさせていただきます。

・当選通知のDMとともに、賞品の発送に必要な情報をご記入いただくフォームをお送りいたします。DM送付後、1週間以上、ご返信いただけない場合は、当選を辞退したものとみなし、当選権は別の方へ移転いたします。

・抽選や賞品に関するお問い合わせにはお答えできません。

◆Electrogicalとは

『Electrogical』は、バンダイナムコスタジオのインディーゲームレーベル「GYAAR Studio」が2022年度に開催した、「第1回GYAAR Studioインディーゲームコンテスト」入賞作品で、電力を数値で合わせる事を目指して、数字のパネルを繋ぐシステムの「四則演算通電パズル」です。

パズルゲームが好きな人や数学が得意な人から、ゲームが初めての方まで幅広いプレイヤー層の方々に自由度も高く遊べる「生活の一部になるゲーム」をコンセプトとした作品です。



◆ゲームシステム:パズルをつなげて動力炉に「通電」!

プレイヤーは「パズルのピースを繋ぎ、電力を送ること」を目的としてゲームを進行します。

各ステージ内には、スタート地点の電源ピースと、数字の書かれたゴールピースが設置されている状態となり、凹や凸の電力を送るためのピースを繋げて電力がゴールピースへ伝わるように“路”をつくります。

画面はピースと配電盤、様々なアイコンで構成されており、誰でもわかりやすいシステムを追求しています。

クリックでピースを持ち、おきたい場所をクリックして配置してゲームを進行できます。

ステージごとに送る電力の数値は決まっており、“路”に設定されている演算子は数字によって変化したり増減したりします。

ピースに書かれた数字に合わせて四則演算を重ねて「通電」を目指し、ゲームクリアへ辿り着きましょう!

ゲームシステムには、通常のパズルでストーリーと絡めて楽しめるメインステージと、多種多様なピースの配置や解き方が存在するやりこみ要素としてのステージが存在します。

どのように『Electrogical』を楽しむかはプレイヤー次第!自分のペースで「好きな時間」に「好きなだけ」、ゲームを進めることが出来ます。

計算によって、様々な“路”の繋ぎ方はありますが「どうしても解らない…!」そんなときに押せる「ヒント(Auto Solve)」ボタンも存在します。どうしても正解が見つからなかったときに、プレイの助けの1つとして機能を使用してみてもいいかも…?

四則演算に基づいて正解を導き出し、動力炉に「通電」させましょう!

◆ストーリー:Electrogicalの世界観

星間航行が可能になった未来…

数十年間に渡る大規模なテラフォーミングが開始されたが、長時間稼働の老朽化により修理を行うエンジニアが必要になってしまった。

「配電ダンジョン」と化した動力炉内を「超電導生命体 neko」を格納した配電ユニットで回路を形成!

配電盤の修理にとりかかろう!

◆開発ロードマップ:今後の予定を公開!

『Electrogical』の今後の開発ロードマップを公開いたします!

アーリーアクセス版リリース後も様々な要素追加や調整を行いながら開発を続け、来秋に製品版リリースすることを予定しております。

◆“アーリーアクセス版”とは?

「アーリーアクセス(早期アクセス)版」とは、ゲームの開発段階にある状態から、一般のユーザーに先行して提供するバージョンのことです。

アーリーアクセス版の提供中にアップデートを行ったり、そのまま正式リリースをすることもあれば、一旦提供を終了して最終調整の上、改めて正式リリースに踏み切る場合もあります。



▼アーリーアクセス版をリリースするメリット

開発者は、アーリーアクセス版をリリースしている間、ゲームのバグ報告や改善点等様々な意見をユーザーから得ることができます。

ユーザーは通常よりも早くゲームをプレイすることができ、また積極的にフィードバックを送ることにより、一緒にゲームをより良いものに仕上げていく体験が可能となります!また…なによりも、ユーザーがプレイすること、それが開発の励みになります。



▼皆様からのフィードバックご意見、ご感想をお待ちしております!

皆さまからのフィードバックをいただき、このゲームをより面白い方向へ改善していくことができればと考えております。

コミュニティハブでご意見、ご感想をお待ちしております!

SteamコミュニティハブURL

https://steamcommunity.com/app/2501650(https://steamcommunity.com/app/2501650)

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/201_1_59b876f1a3b13e50e03723c837b9c01f.jpg ]

(C)2024 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国の Valve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

※画面は開発中のものです。

Electrogical

公式X:https://x.com/electrogical <@electrogical>

開発者X:https://x.com/Yutaka_Kinjyo(https://x.com/Yutaka_Kinjyo) <@Yutaka_Kinjyo>

GYAAR Studioインディーゲームコンテスト

公式サイト:https://indie.bandainamcostudios.com/(https://indie.bandainamcostudios.com/)

株式会社Phoenixx

公式サイト: https://phoenixx.ne.jp/(https://phoenixx.ne.jp/)

公式X: https://x.com/Phoenixx_Inc(https://x.com/Phoenixx_Inc) <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube:https://www.youtube.com/@PhoenixxGames(https://www.youtube.com/@PhoenixxGames)

―――

Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

―――