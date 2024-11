GMOインターネットグループ、スパコンランキングTOP500ランクインの「GMO GPUクラウド」を提供開始

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループ株式会社(代表取締役グループ代表:熊谷 正寿 以下、GMOインターネットグループ)は、世界のスーパーコンピュータランキング「TOP500」に初めてランクインを果たした高性能GPUクラウドサービス「GMO GPUクラウド」を、2024年11月22日(金)より提供開始いたしました。

本サービスは、高性能な「NVIDIA H200 Tensor コアGPU」(以下、H200 GPU)と世界初のAIワークロード専用イーサネットファブリックである「NVIDIA Spectrum-X」イーサネット ネットワーキング プラットフォーム(以下、Spectrum-X)を採用し、AI開発や機械学習の効率を飛躍的に向上させ、日本のAI産業の国際競争力強化に貢献します。

【サービス概要】

・サービス名:GMO GPUクラウド

・提供開始日:2024年11月22日(金)

・URL: https://gpucloud.gmo/

【サービス提供の背景】

AI技術の急速な進化、特に大規模言語モデル(LLM)の開発において、計算リソースへの需要が爆発的に増加しています。日本のAI研究開発を加速し、国際競争力を高めるためには、世界最高水準の計算環境が不可欠です。GMOインターネットグループは、この国家的課題に応えるべく、「GMO GPUクラウド」の提供を決定しました。

「GMO GPUクラウド」は、国内最速レベルのGPUクラウドサービスです。高性能な「H200 GPU」を採用し、大規模言語モデルの学習時間を大幅に短縮することで、AI開発の効率を大幅に向上させます。

さらに、「H200 GPU」と「Spectrum-X」を国内クラウド事業者として初めて採用し、Spectrum-Xネットワーキングと接続された高レベルのGPUを提供します。「H200 GPU」と「NVIDIA Spectrum-X」の組み合わせにより、生成AI開発や機械学習に最適化された高水準のGPUクラウド環境を実現しました。

GMOインターネットグループは、本サービスを通じて、生成AIやハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)分野に取り組む企業や研究機関に対し、インフラのチューニングが不要で高水準な計算環境を提供し、開発期間の短縮とコスト低減に貢献、国内AI産業の発展を促進します。

■「GMO GPUクラウド」の特長

1. 「NVIDIA H200 Tensor コア GPU」搭載

H200 GPUは、大規模言語モデルの開発・研究者向けにGPUメモリ容量とメモリバス帯域幅を大幅に拡大・最適化しています。NVIDIA H100 Tensor コアの約1.7倍の容量で、メモリ帯域幅は約1.4 倍です。

NVIDIA H200 Tensor コア GPU

2. 国内クラウド事業者初となる「NVIDIA Spectrum-X」の採用

AIワークロード向けイーサネット ネットワーキングのパフォーマンスを飛躍的に向上させるSpectrum-X を国内で初めて採用。

NVIDIA Spectrum-X

3. NVIDIA BlueField-3 DPUによるクラウドネットワークアクセラレーション

NVIDIA BlueField-3データ処理ユニットは、データへのGPUアクセスを加速、AIアプリケーションの配信を合理化し、クラウドインフラのセキュリティ体制を強化します。

4. DDNの超高速ストレージを採用

NVIDIAプラットフォームとの組み合わせで最適なパフォーマンスを発揮するDDNの高速ストレージを採用。強力な性能を持つAI開発プラットフォームをワンストップで提供します。

DDNの超高速ストレージ

5. NVIDIA AI Enterpriseによる迅速な環境構築・管理

NVIDIA AI Enterpriseは、データサイエンスパイプラインを加速し、プロダクショングレードのコパイロットやその他の生成AIアプリケーションの開発と展開を合理化する、エンドツーエンドのクラウドネイティブなソフトウェアプラットフォームです。

NVIDIA AI Enterprise

6. 業界標準のジョブスケジューラーSlurmを採用

クラスタシステムのための業界標準であるジョブスケジューラーです。リソースの割り当て・ジョブの制御・モニタリング機能を提供します。

Slurm worked manager

■価格(税抜)[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4652_1_949ea561264b4836e8327cad59f4b427.jpg ]

■利用シナリオ

- 大規模言語モデルの高速学習とファインチューニング

- コンピュータビジョンモデルの大規模データセットを用いた学習

- 創薬や気象予測などの科学技術計算

- ハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)を要する研究開発

<代表取締役グループ代表 熊谷 正寿のコメント>

GMOインターネットグループは、インターネット革命に匹敵する大きな変革と捉え、約10年前からAIの可能性に着目し、研究開発を推進してまいりました。この度、満を持してリリースする「GMO GPUクラウド」は、世界のスーパーコンピュータランキングTOP500にランクインを果たした、まさに国内最速レベルを誇るGPUクラウドサービスです。

本サービスは、大規模言語モデルの高速学習から、コンピュータビジョンモデルの開発、さらには創薬や気象予測などの科学技術計算まで、高度な計算資源を必要とするあらゆる分野において、研究開発のスピードと効率を飛躍的に向上させます。

私たちは30年にわたり日本のインターネットインフラを支えてきた経験と実績を活かし、AI開発の基盤となる高度な計算環境を、一人でも多くの研究者や開発者の皆様にお届けしてまいります。

代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

【「TOP500」ランクイン】

「GMO GPUクラウド」は、2024年11月18日に発表されたスーパーコンピュータ性能ランキング「TOP500」において、世界第37位、国内第6位にランクインしました。国内商用向けクラウドサービスとしては、第1位の結果となります。(※1)

最新の「H200 GPU」を活用した96ノード(768GPU)構成(※2)で、LINPACK性能(※3)は38.06PFLOPS(ペタフロップス)、実行効率は73.0%を記録しました。

(参考)GMOインターネットグループの「GMO GPUクラウド」、世界のスーパーコンピュータランキングTOP500に初ランクイン:https://www.gmo.jp/news/article/9266/

(※1)当社調べ、2024年11月22日時点提供中の国内商用向けクラウドサービスとして

(※2)96ノード構成とは、96台のサーバー(768基のGPU)が相互に接続され、並列処理を行うシステム構成を指します。

(※3)LINPACK性能とは、スーパーコンピュータや高性能計算システムの処理能力を測る指標の一つです。

【今後の展開】

GMOインターネットグループは、「GMO GPUクラウド」を中心として、AI・ロボティクス革命の進展に合わせ、最先端のインフラを提供し続けることで、この新時代の発展に貢献していきます。「GPUクラウドならGMOインターネットグループ」と認知されることを目指し、AI産業に欠かせないクラウドサービスとして、市場に新たな価値を提供してまいります。

【GMOインターネットグループ株式会社について】

■過去参考リリース- 2024年4月19日:GMOインターネットグループ、NVIDIA H200 Tensor コア GPU を採用した生成AI向けのGPUクラウドサービスを国内最速提供へ https://www.gmo.jp/news/article/8933/- 2024年6月11日:GMOインターネットグループ、生成AI向けGPUクラウドサービスにNVIDIA Spectrum-Xを国内クラウド事業者として初採用 https://www.gmo.jp/news/article/9005/- 2024年8月29日:GMOインターネットグループ「GPUクラウド利用実態調査」~国内利用率わずか5.4%、約9割が海外サービスを利用~ https://www.gmo.jp/news/article/9133/- 2024年9月26日:GMOインターネットグループ、「NVIDIA H200 GPU」搭載環境の性能を実証 https://www.gmo.jp/news/article/9164/- 2024年11月13日:GMOインターネットグループ、「NVIDIA AI Summit」でAI・ロボティクス時代のインフラ基盤とセキュリティを解説 https://www.gmo.jp/news/article/9233/- 2024年11月19日:GMOインターネットグループの「GMO GPUクラウド」、世界のスーパーコンピュータランキングTOP500に初ランクイン https://www.gmo.jp/news/article/9266/

GMOインターネットグループ株式会社は、1995年12月にインターネット事業を創業して以来、“すべての人にインターネット”をコーポレートキャッチに、インターネットの場の提供に経営資源を集中し、インターネットをより豊かに便利にするべく事業を展開してまいりました。

現在では、インターネットインフラ事業、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業を展開しています。ご利用いただいているお客様の数は2024年9月末時点で1,518万顧客、上場企業10社を中心とした全111社、グループパートナー数約7,500名の総合インターネットグループに成長しています。また、「AIで未来を創るナンバー1企業グループへ」を掲げ、グループ全パートナーを挙げて生成AIを活用することで、1. 時間とコストの節約、2. 既存サービスの質向上、3. AI産業への新サービス提供を進めています。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOインターネットグループ株式会社

ドメイン・ホスティング事業本部

E-mail:aicloud@gmo.jp

【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

