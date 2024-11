『MARVEL vs. CAPCOM　ファイティングコレクション アーケードクラシックス』のパッケージ版が本日発売！　パッケージ版発売を記念してプレゼントキャンペーンを開催！

株式会社カプコン[画像1: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-8aaf67d0949919bae571-0.png ]MARVELとCAPCOMの夢のタッグ作を7タイトル収録し、デジタル版が好評発売中の『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』。本作のパッケージ版がNintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4にて、本日11月22日(金)に発売![画像2: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-f4e800539715b9dcddd8-1.png ][画像3: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-ecb207fe9f3afbbb8bf4-1.png ]アコレードトレーラーも本日公開! [動画1: https://www.youtube.com/watch?v=LCyNL-hmK6g ]本作では『マーヴル バーサス カプコン ツー ニューエイジ オブ ヒーローズ』などの対戦格闘6タイトルに加え、国内では初移植となる『パニッシャー』を含めた全7タイトルを収録。[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=g63k16sfdV0 ]【収録タイトル】・X-MEN CHILDREN OF THE ATOM・MARVEL SUPER HEROES・X-MEN VS. STREET FIGHTER・MARVEL SUPER HEROES vs. STREET FIGHTER・MARVEL vs. CAPCOM CLASH OF SUPER HEROES・MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes・THE PUNISHER全タイトルでオンライン対戦や協力プレイが可能! 対戦や協力プレイはもちろん、気軽に対戦できる「カジュアルマッチ」、勝敗で手に入るポイントでランキングが変動する「ランクマッチ」、ロビーを作ってみんなで対戦や観戦が楽しめる「カスタムマッチ」の全3種類を搭載! 他にも、決められたルールで世界中のプレイヤーとハイスコアを競う「ハイスコアチャレンジ」で頂点を目指すことも可能だ。用途に応じて充実したオンライン機能を楽しもう![画像4: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-7ef98ee163ad1f774dd1-3.png ][画像5: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-45ddb938a56f6101fffb-4.png ][画像6: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-029ce485e2de435b6abe-5.png ][画像7: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-439e0c3d32551e7357d0-6.png ]さらに遊びを充実させる便利な新機能も満載! 好きなキャラクターの必殺技やコンボを思う存分試せるトレーニングモード以外にも、遊びやすさを追求できるボタンのカスタマイズ、ワンボタンでの必殺技設定、好きな難易度への変更など、初めてのプレイヤーも安心して楽しめるぞ!また、アーケード版のインストラクションカードを収録、その他いつでもゲームを中断/再開することも可能だ。ミュージアムモードでは、開発当時の企画書や初公開のイラストが見られるギャラリー、200曲以上のBGMを聴くことが出来るサウンドプレイヤーが実装されている。まだ購入したことが無い方もこれを機にぜひ本作を手に取ってみよう![画像8: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-1f0684ed269652dbee9a-7.png ][画像9: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-94db6bf561e219c7ba1e-8.png ][画像10: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-e6f6c8ca73081501b959-9.png ][画像11: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-20e5ed2fec472062bd2b-10.png ]収録タイトルのアートを使用した自己紹介カードを配布中! 『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』をさらに楽しみたいプレイヤーのために、収録タイトルのアートを使用したオリジナル自己紹介カード全24種を配布中!好きなタイトルのカードを選び、ハッシュタグ「#MVCFC自己紹介」を付けて、X(旧Twitter)にポストしよう![画像12: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-c86088e16e8d6c18a8b5-11.jpg ][画像13: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-619cefc2a06168c832c2-12.jpg ][画像14: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-1e7794e5a859525e9179-13.jpg ]自己紹介カードのダウンロードはこちら https://www.streetfighter.com/ja/news/detail/mvscfc_pfcardパッケージ版発売を記念したSNSキャンペーンも本日より開催! [画像15: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-057a8af9d97e5edebf98-14.jpg ]『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』のパッケージ版発売を記念して、抽選でオリジナルアクリルスタンド&オリジナルアクリルキーチェーンのセットが当たるキャンペーンを開催! 「ストリートファイター / STREET FIGHTER」(@StreetFighterJA)公式Xをフォローして、キャンペーン対象ポストをリポストすれば、応募完了! 是非参加しよう!■キャンペーン期間2024年11月22日(金)~2024年12月5日(木)13:00まで■賞品『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』オリジナルアクリルスタンド&オリジナルアクリルキーチェーンのセットを抽選で20名様にプレゼント! [画像16: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-94cee0276aecc6b6e0ea-15.png ][画像17: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-7141351d37255ba34a88-16.png ]※画像はイメージです。■参加方法1.「ストリートファイター / STREET FIGHTER」公式X(@StreetFighterJA)をフォロー2.キャンペーン対象ポストをリポスト商品概要 [画像18: https://prtimes.jp/i/13450/4730/resize/d13450-4730-d7eb3a7e1205a8eae9f2-17.png ]■商品名:MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス■ジャンル:対戦格闘■CEROレーティング:B(12才以上対象)■公式サイト:https://www.capcom-games.com/marvel-vs-capcom-fc/ja-jp/■プレイ人数:1~2人■発売日:・デジタル版 Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/ PC(Steam):好評発売中(2024年9月12日(木)) Xbox One:2025年発売予定・パッケージ版:2024年好評発売中(2024年11月22日(金))■価格:Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4・デジタル版:5,990円(税込)・パッケージ版:6,589円(税込)PC(Steam)・デジタル版:5,990円(税込)※PC(Steam)/Xbox one版はデジタル版のみです。※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。■コピーライト:(C) 2024 MARVEL (C)CAPCOM