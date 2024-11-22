【12月13日】CNPトレーディングカードゲーム製品発表会を開催

モノリス株式会社

CNPトレーディングカードゲーム第一弾・メインビジュアル



「CNPトレカ」を展開するモノリス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齋 善晴、以下当社）は、12月13日に製品発表会を開催することをお知らせします。



ご来場の皆さまには、来場特典として、非売品の『真贋証明付きトレカ』を配布。CNPトレカの特徴の一つでもある「スマートフォンによる真贋証明（※1）」を体験していただけます。皆さまのお越しを心よりお待ちしております。





なお、本イベントは完全招待制となりますので、ご参加をご希望のメディア関係者の皆さまは、ぜひ こちらのフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3nWLFnC4h8_mQFFzcjvEP1DVVsJlTctFancHh8za_LuOZ2w/viewform)よりお申し込みください。ユーザーの皆さまへのご案内は、FiNANCiE「CNPトレカプロジェクト」(https://financie.jp/users/cnpninjadao)、CNPトレカ公式X(https://x.com/Monolithos_CNP)、NinjaDAO Discord(https://discord.com/invite/ninjadao)、メールマガジン(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSNzLJE8QixJ8I6xWixWF7IPhD6LxOyXP7Tl5OTZnmC2NcGg/viewform) で行います。フォローまたはご登録の上、募集開始をお待ちください。◆CNPトレカとはコミュニティ発のIP「CNP」を、トレーディングカードゲームに。発行枚数・流通量の透明性が担保された「希少性証明カード（※2）」による安心と、カードゲームとしての魅力を兼ね備え、TCGにおける新たな価値を創造します。

KDDI株式会社と提携し、製品を優先的に購入できる「CNPトレカパス」を販売しているほか、ゲームの企画・監修には、『バトルスピリッツ』『デジモンカードゲーム』などの人気カードゲームを手がける株式会社ORG 代表取締役の中澤光博氏が参画。その豊富な経験と知見がゲームシステムに反映されています。

※1 真贋証明 / スマートフォンで簡単に真贋判定ができる機能

※2 希少性証明カード / 物理的なトレーディングカードに内蔵されたチップとブロックチェーン上のデータが結びつけられたトレーディングカード（特許出願中）

◆製品発表会 開催概要

【日時】2024年12月13日（金）

第1部：10:00～12:00（製品発表・トークセッション）

第2部：13:00～15:00（製品発表・ミニイベント）

【会場】esports Style UENO

東京都台東区上野2丁目7-7 上野HSビル3階（au Style UENO内）

【アクセス】

・JR上野駅・御徒町駅より徒歩5分

・東京メトロ銀座線 上野広小路駅より徒歩3分

・都営大江戸線 上野御徒町駅より徒歩3分

【参加費】無料



【お申し込み方法】

こちらのフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3nWLFnC4h8_mQFFzcjvEP1DVVsJlTctFancHh8za_LuOZ2w/viewform)よりお申し込みください。

※定員となり次第、受付終了とさせていただきます。



【来場特典】

真贋証明付きトレカ（非売品）

来場特典として、真贋証明付きトレカ（非売品）を配布いたします。

【主催】モノリス株式会社

【開催協力】KDDI株式会社



※メディア発表会、ユーザー向けイベントともに招待制となります

※メディア発表会についてのお問い合わせ窓口：info@monolithos.co.jp





◆製品予約販売について

製品発表会を開催する12月13日（金）より、オンラインでの予約販売を開始いたします。対象商品と受付期間は以下の通りです。



【CNPトレカ・カートン販売（10 BOX 入り）】

予約受付期間：2024年12月13日（金）～15日（日）の3日間



【CNPトレカ・BOX販売（20パック入り）】

予約受付期間：2024年12月16日（月）～18日（水）の3日間





◆モノリス株式会社について

モノリス、プレシードラウンドにて資金調達を実施 ー ブロックチェーン活用のトレーディングカードゲーム「CNPトレカ」のシステム開発等を加速（2024年9月26日）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000144873.html)



トレーディングカードゲーム事業を展開するモノリス、KDDI株式会社と提携（2024年6月21日）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000144873.html)



＜会社概要＞

会社名：モノリス株式会社

代表者名：齋 善晴

設立：2024年5月30日

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

お問い合わせ窓口：info@monolithos.co.jp



公式X（旧Twitter）(https://x.com/Monolithos_CNP)

FiNANCiE CNPトレカプロジェクト(https://financie.jp/users/cnpninjadao)