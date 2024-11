ＤＩＣ、米国・大型テクノロジー見本市「CES2025」で「CES Innovation Awards(R) 2025 Honoree」受賞の全方位マルチコプタ-『HAGAMOSphere(TM)』を世界初公開

DIC株式会社

DIC株式会社(本社:東京都中央区、社長執行役員:池田尚志、以下「DIC」)は、2025年1月7日から1月10日まで米国ネバタ州ラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2025」に、全方位マルチコプタ-『HAGAMOSphere(TM)(アガモスフィア)』(プロトタイプ)を初出展します。同プロトタイプは、革新的なデザインやエンジニアリング機能が高く評価され、11月14日(米国時間)に発表された「CES Innovation Awards(R) 2025 Honoree」を受賞しました。DICグループとして、今回初のCES Innovation Awards受賞となります。

全方位マルチコプタ-『HAGAMOSphere(TM)(アガモスフィア)』(コンセプトモデル)

『HAGAMOSphere(TM)』は、8つのプロペラの回転を独自のアルゴリズムで制御することで、機体を傾けることなく移動することができます。さらに、幾何学形状の球体ガードを装着することで、地上を転がって自力で移動することも可能です。これにより、陸上や空中、両方での活動に対応し、ドローンの活躍の幅がひろがることが期待できます。

DICは印刷インキや顔料、合成樹脂などをグローバルに展開するファインケミカルメーカーです。当社グループの経営ビジョンは、「彩りと快適を提供し、人と地球の未来をより良いものに -Color&Comfort-」であり、社会課題を解決するためのものづくりに取り組むとともに、今までにない新しい価値を社会に提供することを目指しています。

DICは「Direct to Society」をコンセプトに、従来の化学メーカーの枠を超え、社会に新たな価値を提案し、業種や業界の垣根を超えたエコシステム(経済圏)で多様な事業を創出することを目指しています。CES2025では、社会のさまざまなニーズをダイレクトに捉え今後の事業創出に活かすため、DICのコンセプトモデルである全方位マルチコプタ-『HAGAMOSphere(TM)』を紹介します。

DIC 代表取締役社長執行役員 池田尚志のコメント

「このたび、DICグループとして初のCES Innovation Awards受賞を大変嬉しく思います。私たちは、先進的な技術や取り組みを通じて、今までにない新しい価値を社会へ提供したいという強い思いをもっています。CES2025では、当社独自のコンセプトモデル『HAGAMOSphere(TM)』を皆さんにお披露目できることを楽しみにしています」

DICグループはCES2025への出展を通して、関連する業界内外に当社の技術やソリューションを幅広くPRし、新たなビジネスパートナーの発掘や新たな価値を提案することを目指します。

<展示会概要>

名称 :CES 2025(CES:Consumer Electronics Show)

期間 :2025年1月7日(火)~1月10日(金)[PST米国太平用時間]

主催 :The Consumer Technology Association(CTA)全米民生技術協会

開催地:米国ネバダ州ラスベガス

会場 :ラスベガス・コンベンションセンター、ユーリカパークVenetian Expo

DICブース:LVCC, South Hall 3 - 40726

Venetian Expo, Hall G - 61217 Japan (Japan Tech Project)

DIC出展ページ:https://www.ces.tech/innovation-awards/2025/hagamosphere/

CES公式サイト:https://www.ces.tech/

■CES Innovation Awards(R) について

CES Innovation Awardsは、毎年1月にアメリカ・ラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジーの見本市「CES」に先立ち、33の製品部門において技術・デザイン性・革新性などの観点から優れたデジタル技術やテクノロジー製品に対して、全米民生技術協会(CTA:Consumer Technology Association)が表彰するプログラムです。2025年は過去最多となる3,400件以上の応募がありました。

公式サイト:https://www.ces.tech/innovation-awards/

-DIC株式会社について

DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約180の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩りと快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高1兆円を超え、世界全体で2.2万人以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。詳しい情報は、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。