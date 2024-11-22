2024年11月30日(土)より『GIGO × 五等分の花嫁∽　プライズキャンペーン』が開催決定！

株式会社ブシロード[画像1: https://prtimes.jp/i/14827/8202/resize/d14827-8202-94d215ad493c69994e9c-0.jpg ]■描きおろしイラストを使用したフィギュアのプライズキャンペーンを行います！対象のGiGOグループのお店にて『GIGO × 五等分の花嫁∽ プライズキャンペーン』の開催が決定！描き下ろしイラストを立体化したクレーンゲーム用景品が登場。皆様のお越しをお待ちしております。[画像2: https://prtimes.jp/i/14827/8202/resize/d14827-8202-56a9a49d39741422ef61-0.jpg ]■開催期間・場所2024年11月30日（土）～12月29日（日）■開催場所対象のGiGOグループのお店■プライズキャンペーン情報[画像3: https://prtimes.jp/i/14827/8202/resize/d14827-8202-73428d850ee495c8b6e9-4.jpg ]描き下ろしイラストを使用した景品が登場！この機会にぜひゲットしてください♪▼特典イラストカード(全6種)対象の筐体に500円投入するごとに1つランダムでプレゼント！※無くなり次第終了となります[画像4: https://prtimes.jp/i/14827/8202/resize/d14827-8202-c53c309875eb4c240684-0.jpg ]■プライズ景品情報●五等分の花嫁 スケールフィギュア[画像5: https://prtimes.jp/i/14827/8202/resize/d14827-8202-3100f13a9f2fee9843fe-0.jpg ]詳しい情報は特設サイトをチェック！https://bushiroad-creative.com/events/5hanayome-gigo2024・ブシロードクリエイティブ公式HPhttps://bushiroad-creative.com/・ブシロードクリエイティブ公式X(旧Twitter)@bushi_creative（https://x.com/bushi_creative）※掲載の際には、下記の記載をお願いします。(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁∽」製作委員会