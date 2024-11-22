ファッション通販サイトfifth store[フィフスストア] から【EssentialWarm（エッセンシャルウォーム）】吸湿発熱インナーが新登場！

株式会社GSIクレオス

株式会社ＧＳＩクレオス（東京都港区／代表取締役 社長執行役員 吉永直明）の子会社である株式会社SHARE[シェア]（東京都港区／代表取締役 羽田努）が運営するファッション通販サイト fifth store[フィフスストア] （https://5-fifth.com/(https://5-fifth.com/)）にて、このたび【EssentialWarm（エッセンシャルウォーム）】吸湿発熱インナーの販売を開始しました。

【EssentialWarm（エッセンシャルウォーム）】

暖かさは、毎日に欠かせない。

吸湿発熱機能で寒い季節でも暖かさと快適さを保つ快適インナー

「エッセンシャルウォーム」シリーズが登場。

薄手で動きやすく伸縮性にも優れているため、

長時間の着用でもストレスフリーな着心地を実現しました。

【EssentialWarm】吸湿発熱インナー（長袖）

https://5-fifth.com/products/detail?product_id=26498

サイズ：S、M、L

カラー：ホワイト、チャコールグレー、ブラック、グレージュ

商品番号：ES24F0136

素材：アクリル37％、ポリエステル33％、レーヨン25％、ポリウレタン5％

【EssentialWarm】吸湿発熱インナー（半袖）

https://5-fifth.com/products/detail?product_id=26499

サイズ：S、M、L

カラー：ホワイト、チャコールグレー、ブラック、グレージュ

商品番号：ES24F0137

素材：アクリル37％、ポリエステル33％、レーヨン25％、ポリウレタン5％

【EssentialWarm】吸湿発熱カップ付キャミソール

https://5-fifth.com/products/detail?product_id=26500

サイズ：S、M、L

カラー：ホワイト、チャコールグレー、ブラック、グレージュ

商品番号：ES24F0318

素材：アクリル37％、ポリエステル33％、レーヨン25％、ポリウレタン5％

【EssentialWarm】吸湿発熱レギンス

https://5-fifth.com/products/detail?product_id=26501

サイズ：S、M、L

カラー：ホワイト、チャコールグレー、ブラック、グレージュ

商品番号：ES24F0139

素材：アクリル37％、ポリエステル33％、レーヨン25％、ポリウレタン5％

【fifth storeについて】

「自分らしさを大切にしたい。」そんな女性に、年齢やライフスタイルを問わずおしゃれを楽しんでいただくためのファッション通販サイトです。

日々変わる「今なりたい私」に寄り添ったスタイリングを提案し、アパレルから雑貨まで幅広いジャンルのアイテムを取り揃えています。

<Official Links>

・fifth store[フィフスストア]

https://5-fifth.com/

・Official Instagram

fifth store[フィフスストア]

https://www.instagram.com/fifth_store/

Edit Sheen[エディットシーン]

https://www.instagram.com/editsheen_store/

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ＧＳＩクレオス 経営企画部 企画広報課 03-5418-2122

＜商品に関するお問い合わせ＞

株式会社ＳＨＡＲＥ info@5-share.co.jp 03-6427-9931