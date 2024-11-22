【 12月1日(日)～12月3日(火)限定】NARSが「@cosme BEAUTY DAY 2024」に今年も登場！エクスクルーシブなアイテムが多数ラインナップ
資生堂ジャパン株式会社
＜＠cosme BEAUTY DAY 2024 概要＞
＜@cosme BEAUTY DAY 2024商品ラインナップ＞
■ミニアフターグロー リキッドブラッシュ＆リップシャインデュオ 税込価格：5,280円
■ベースメイクキット＜ライトリフレクティング＞ 税込価格：10,340円
■ライトリフレクティング プライマー&ファンデーションキット 税込価格：13,530円
■ライトリフレクティング プライマー＆ブラッシュキット 税込価格：11,220円
■ブラッシュN＆セッティングパウダーミニキット 税込価格：8,250円
■ライトリフレクティング セッティングパウダー&ブラシキット税込価格：12,320円
■プリズマティックパウダー ルース＆ブラッシュキット 税込価格：10,607円
■アフターグロー リップスティック&パウダーキット 税込価格：7,920円
■エクスプリシットリップ&セッティングパウダーミニキット 税込価格：8,470円
■ゴールドダスト ライトリフレクティング セッティングパウダーキット 税込価格：9,130円
■ゴールドダスト ライトリフレクティング セッティングパウダー＆プライマーキット 税込価格：12,210円
■ゴールドダスト ライトリフレクティング セッティングパウダー＆ブラシ#14キット 税込価格：12,320円
■クッションファンデーションキット＜ナチュラルラディアント＞ 税込価格：7,370円
■クッションファンデーションキット＜ピュアラディアント＞ 税込価格：7,370円
■ライトリフレクティング プレスト パウダーキット 税込価格：5,830円
■ライトリフレクティング ルース パウダーキット 税込価格：5,830円
■【週末限定予約アイテム】ミニアフターグロー リップシャインセット 税込価格：7,260円 ※予約販売は11月22日(金)20:00 ～ 23日(土)19:59の24時間限定
NY発のメイクアップアーティストブランド「NARS」は 、2024年12月1日(日)～12月3日(火)の期間、株式会社アイスタイルが開催する「＠cosme BEAUTY DAY 2024」に参加いたします。ビューティが大好きな方にスペシャルなアイテムをお届けすべく「＠cosme BEAUTY DAY 2024」限定のアイテムを多数ご用意しております。
「＠cosme BEAUTY DAY 2024限定」のホリデーコレクションや、@cosmeの口コミでも高評価な話題のアイテムをお得にお試しいただけるスペシャルキットなど、このイベントだけでお買い求めいただけるエクスクルーシブなコレクションを、3日間限定で発売いたします。
＜＠cosme BEAUTY DAY 2024 概要＞
◆開催期間：2024年12月1日(日)12:00 ～12月3日(火)23:59
◆予約期間：2024年11月19日(火)12:00 ～11月29日(金)11:59
＊ミニアフターグロー リップシャインセットのみ2024年11月22日(金)20:00 ～ 11月23日(土)19:59の24時間限定予約
◆開催場所：@cosme SHOPPING内NARSブランドサイト：https://www.cosme.com/nars/
＜@cosme BEAUTY DAY 2024商品ラインナップ＞
■ミニアフターグロー リキッドブラッシュ＆リップシャインデュオ 税込価格：5,280円
■ベースメイクキット＜ライトリフレクティング＞ 税込価格：10,340円
■ライトリフレクティング プライマー&ファンデーションキット 税込価格：13,530円
■ライトリフレクティング プライマー＆ブラッシュキット 税込価格：11,220円
■ブラッシュN＆セッティングパウダーミニキット 税込価格：8,250円
■ライトリフレクティング セッティングパウダー&ブラシキット税込価格：12,320円
■プリズマティックパウダー ルース＆ブラッシュキット 税込価格：10,607円
■アフターグロー リップスティック&パウダーキット 税込価格：7,920円
■エクスプリシットリップ&セッティングパウダーミニキット 税込価格：8,470円
■ゴールドダスト ライトリフレクティング セッティングパウダーキット 税込価格：9,130円
■ゴールドダスト ライトリフレクティング セッティングパウダー＆プライマーキット 税込価格：12,210円
■ゴールドダスト ライトリフレクティング セッティングパウダー＆ブラシ#14キット 税込価格：12,320円
■クッションファンデーションキット＜ナチュラルラディアント＞ 税込価格：7,370円
■クッションファンデーションキット＜ピュアラディアント＞ 税込価格：7,370円
■ライトリフレクティング プレスト パウダーキット 税込価格：5,830円
■ライトリフレクティング ルース パウダーキット 税込価格：5,830円
■【週末限定予約アイテム】ミニアフターグロー リップシャインセット 税込価格：7,260円 ※予約販売は11月22日(金)20:00 ～ 23日(土)19:59の24時間限定
＊全ラインナップは下記URLよりご覧いただけます。
@cosme BEAUTY DAY 2024 NARS商品一覧：https://www.cosme.com/campaign/group/7934/