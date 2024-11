CTVRマーケティングでコンテンツの成果を最大化する「Creative Drive」を展開するchipper、インバウンドマーケティング向け多言語AI記事作成代行サービスを開始

株式会社chipper

CTVRマーケティングでコンテンツの成果を最大化する「Creative Drive」を展開する株式会社chipper(本社:東京都品川区、代表取締役:十時悠径)は、新たに多言語AI記事作成代行サービスを開始しました。 これにより、英語を含む多言語での記事の提供が可能となり、インバウンドマーケティングを強化したい企業や、多言語での情報発信を行いたい人々に向けた有効なソリューションを提供します。

リリース背景

これまで「Creative Drive」は日本語の記事作成に特化しておりましたが、多くの企業や個人がインバウンドマーケティングや多言語対応のニーズを抱えていることを受け、新たに英語対応の「多言語AI記事作成代行サービス」を開始することとなりました。このサービスは、SEO対策を施した質の高い記事を迅速かつリーズナブルに提供し、企業のマーケティング活動を支援します。

特徴

多言語対応

「Creative Drive」はこれまで日本語でのSEO記事作成に特化していましたが、新サービスでは英語対応を実現。多言語での情報発信を強化したい方々にとって最適です。また、英語以外の言語も対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

コストパフォーマンス

「多言語AI記事作成代行サービス」は、1記事750円~と非常にリーズナブルな価格で提供しており、他の代行サービスの1/20の価格(相場価格:15,000円/1記事)で高品質な記事を提供します。

時間と効率の最適化

翻訳作業や他の代行サービスに依頼する場合に比べ、記事作成にかかる時間とコストを大幅に削減できます。

キーワードを渡すだけで効率的に記事が作成され、納品までのスピードも速くなります。

SEO特化型構成

これまでの「Creative Drive」で生成された日本語の記事と同様に、SEO対策を施した構成で記事を提供します。インバウンドマーケティング施策においても効果的です。

「多言語AI記事作成代行サービス」は、海外SEO対策を検討しているが予算の都合で対応できない企業や、多言語での情報発信を強化したいがリソースが不足している方にとって最適なサービスです。株式会社chipperは、この新サービスを通じて、企業のマーケティング活動をさらに支援してまいります。

ご興味ございましたらまずはお気軽にお申し込み・お問い合わせください。

お申し込みリンク

https://forms.gle/vyaEAE9GmP76mAJ18

お問い合わせ

https://creative-drive.jp/contact/

生成例

実際の記事の生成例は下記になります。

key word:Diving spots in Okinawa

Title: "Exploring the Best Diving Spots in Okinawa: A Comprehensive Guide"

Description: Dive into this comprehensive guide to discover why Okinawa is a premier diving destination. Learn about the region's unique marine biodiversity, the best times to dive, top diving spots, and suitable locations for all skill levels. Unearth tips for safe and sustainable diving while exploring Okinawa's cultural and natural attractions.



h2: Introduction to Okinawa's Underwater Paradise Okinawa, an archipelago in Japan, is renowned for its crystal-clear waters and vibrant coral reefs. This diving haven offers something for every diver, from beginners to seasoned professionals. With its rich history, diverse marine life, and stunning underwater landscapes, Okinawa stands out as one of the premier diving destinations in the world.



h3: Why Okinawa is a Top Diving Destination Okinawa's allure as a diving destination stems from its warm climate, excellent visibility, and a plethora of dive sites that cater to all skill levels. The island's strategic location in the East China Sea ensures a unique convergence of marine species. Divers flock here for the chance to explore underwater caves, historical shipwrecks, and vibrant coral gardens. The local infrastructure supports diving tourism with numerous dive shops, experienced instructors, and well-organized tours, making it a hassle-free experience for visitors.



h3: The Unique Marine Biodiversity of Okinawa The waters surrounding Okinawa boast an extraordinary variety of marine life. Divers can encounter over 200 species of coral and countless fish species, including the colorful clownfish, majestic manta rays, and elusive sea turtles. The biodiversity is not just limited to fish; the reefs are teeming with nudibranchs, sea snakes, and even the occasional whale shark. This rich ecosystem is a testament to the health of Okinawa's marine environment, offering unparalleled opportunities for underwater photography and marine study.



h3: Best Time to Dive in Okinawa While Okinawa can be dived year-round, the best time to experience its underwater wonders is from April to October. During these months, the water temperature ranges between 23°C to 30°C, ensuring comfortable dives. The summer months bring excellent visibility, often exceeding 30 meters, making it ideal for underwater exploration. However, divers should be mindful of the typhoon season, which peaks between August and October. Planning your trip outside these months can ensure a safer and more enjoyable diving experience.

利用者の声

株式会社ShumMaKe 代表取締役 小池誠様

当社は沖縄の離島を中心とした観光情報サイトを運営していますが、急増する外国人観光客への対応が課題となっていました。「多言語AI記事作成代行サービス」を導入したことで、高品質な多言語コンテンツを迅速に提供でき、インバウンドマーケティングの強化に大きく貢献しています。記事の質は非常に高く、固有情報も的確に反映されているため、手直しがほとんど不要でした。コストパフォーマンスも優れており、効率的な運営が可能になっています。グローバルな情報発信が求められる企業にぜひおすすめしたいサービスです。今後も継続的に利用し、沖縄の観光資源をより多くの外国人観光客に届けていきたいと考えています。

続きはこちら:https://creative-drive.jp/case/415/

HP:https://www.shummake.com/

運営メディア:沖縄ツアーズ(https://okinawatour.world-tours.jp/)、石垣島ツアーズ(https://ishigaki-tours.com/)、宮古島ツアーズ(https://miyako-tour.com/)

実際に株式会社ShumMaKe様が公開している記事のご紹介(一部)

https://okinawatour.world-tours.jp/column/top-10-activities

https://ishigaki-tours.com/column/blue-cave-tour

多言語AI記事作成代行サービスご利用方法

ご利用方法

多言語AI記事作成代行サービスをご希望のお客様は申し込みリンクよりお申し込みください。

申し込みリンク

https://forms.gle/vyaEAE9GmP76mAJ18

提供価格

・10本未満の発注:1,000円/本

・10本以上の発注:750円/本

その他

・SEO上位獲得したいキーワードをいただき、多言語(英語)での記事を納品させていただきます。(本数によって納期に変動がございます。)

・まずは詳細説明を聞きたいというお客様に関して、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

・英語以外の言語をご希望の場合は、一度弊社までご相談ください。

お問い合わせ

https://creative-drive.jp/contact/

CTVRマーケティングとは?

生成AIの登場により、コンテンツ制作の効率が劇的に向上し、コンテンツの改善サイクルを素早く回すことが可能となり、コンテンツに紐づくデータを元に、より迅速で効果的なマーケティング戦略の実行が可能になりました。

わたしたちは、CTVR指標(CTR×CVR)を「WEBイベントデータ」「コンテンツ編集データ」「ユーザー独自のデータ」をAIによって継続的に学習する独自のモデルを構築し、利用者に最適化された高精度なコンテンツを生成することで、成果を出すマーケティング手法を「CTVRマーケティング」と定義しています。

詳しくはこちら https://creative-drive.jp/about-ctvrmarketing/

Creative Driveとは

「Creative Drive」はAIを活用したコンテンツマーケティングサービスで、特に「CTVRマーケティング」に注力しています。CTVRとは、クリック率(CTR)とコンバージョン率(CVR)を掛け合わせた指標で、広告やコンテンツの総合的な効果を評価します。この指標により、コンテンツがユーザーの行動にどれだけ影響を与えたかを定量的に測定できます。

また、独自のAI学習モデルを活用して、ユーザーにパーソナライズしたコンテンツを自動生成します。これにより、リード獲得やコンバージョン率の向上を支援します。提供するサービスには、SEO記事作成、インタビュー記事、レビュー記事など多様なコンテンツ形式が含まれ、企業のデジタルマーケティングを包括的にサポートします。

AI×プロの支援サービス「Creative Drive Assistant」とは

Creative Driveを活用した記事作成代行やSEOコンサルの支援サービスです。

記事作成代行サービス

Creative Driveで生成した記事を、独自のデータ分析と専任ライターによる改善リライトを行います。

記事種別ごとに低価格で提供できるだけでなく、ご指定いただいたCMSに入稿する作業まで代行いただけます。

記事リライト代行サービス

既にリリース済みの記事を、独自のデータ分析と専任ライターによって改善リライトを行います。

記事全体のリライトだけでなく、リライト業務をタイプ別に分類することで低価格で提供を行います。

SEOコンサルティングサービス

Creative Driveをより効果的・効率的に活用するためのコンサルティングプラン。

無駄を排除したキーワードコンサルプランと包括的な支援のSEOコンサルプランをご利用いただけます。

ご興味ございましたら、まず一度お問い合わせください。

お問い合わせ

https://creative-drive.jp/contact/

会社概要

会社名:株式会社chipper

所在地:東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 302

代表者:十時 悠径

設立:2017年2月20日

URL:https://corp.chipper.co.jp/

事業内容:Webマーケティング支援、SaaS事業

お問い合わせフォーム:https://corp.chipper.co.jp/contact/