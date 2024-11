【TSUKUMO】G-GEAR、AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサを搭載した『Call of Duty: Black Ops 6』動作確認済みPCを発売

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダデンキ(本社:群馬県高崎市、代表取締役社長:上野 善紀)は、TSUKUMO(ツクモ)ブランドで独自に展開するゲーミングPC「G-GEAR」において最新の「AMD Ryzen(TM) 7 9800X3D プロセッサ」を搭載した、『Call of Duty(R): Black Ops 6』動作確認済みPCを11月22日(金)より発売いたしました。

『Call of Duty(R): Black Ops 6』とは?

手段は選べない

内通者がいる

湾岸戦争が世界からの注目を集めるなか、謎多き極秘部隊がCIAの最高部門に潜入し、抵抗する者に裏切り者の罪を着せている。かつては彼らを英雄と崇めた所属機関と国から追放され、Black Opsベテランのフランク・ウッズとそのチームは、彼らを作り上げた軍からも追われることになる。

(C) 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTYおよびCALL OF DUTY BLACK OPSはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。

『Call of Duty(R): Black Ops 6』 公式サイト: https://www.callofduty.com/ja/blackops6

新モデルの特長

AMD Ryzen(TM) 7 9800X3D プロセッサ搭載

AMD Ryzen(TM) 7 9800X3D プロセッサ は、ゲーマーのためのプロセッサです。第2世代 AMD 3D V-cache テクノロジにより104MBの大容量キャッシュメモリをCPUに内蔵。最先端Zen 5 アーキテクチャとの組み合わせによって、驚異的なゲーミングパフォーマンスを発揮します。

そして、最先端プロセッサのために設計されたAM5プラットフォームは、高速の DDR5 メモリに対応し、PCIe(R)5.0 の搭載によって驚異的な帯域幅を実現します。この長寿命プラットフォームは、最も要求の厳しいゲームや次世代プロセッサと共に進化し、ゲームを迅速かつ簡単にアップグレードできます。

AMD Radeon(TM) RX 7000 シリーズ グラフィックスカードを搭載

Radeon(TM) RX 7000 シリーズ グラフィックスは、大容量の GDDR6メモリーと高速のクロックスピードで、次世代レベルのパフォーマンスを発揮し、4K を超える圧倒的なエクスペリエンスを実現します。 また、最先端の AMD RDNA(TM) 3 演算ユニットに加え、第2世代の レイ・トレーシング・アクセラレータと最新 AI アクセラレータを搭載して、驚異的なパフォーマンスを提供すると同時にグラフィカルな忠実性を最大限に高めます。

お客様一人ひとりのニーズに対応

G-GEARシリーズは、TSUKUMOが長年にわたるパソコン用パーツ販売で培った知識とノウハウを基に開発・設計しています。日本国内の指定工場で熟練スタッフが一台ずつ丁寧に組立を行うことで、高品質の製品を迅速にお届けする生産体制をとっています。これにより高い信頼性と安心感、幅広いニーズへの対応を高次元で実現しています。

標準構成仕様(BTOによるカスタマイズ可能)

『Call of Duty: Black Ops 6』動作確認済みPCページ

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/suisyo/cod_bo6.html

G-GEAR 『Call of Duty: Black Ops 6』動作確認済みPC|GE7A-A249B/BO6

税込価格: 287,800円

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82557/table/806_1_9630cd21927a20d1e2605b75024d7309.jpg ]

※受注生産方式(BTO)によりスペックはカスタマイズすることが可能です。

販売店舗と販売開始日

今回発表する新モデルは、ツクモネットショップならびに下記店舗にて、11月22日(金)より販売開始いたしました。

ツクモ店舗( https://tenpo.tsukumo.co.jp/ )

ツクモパソコン本店

TSUKUMO eX.

ツクモ名古屋1号店

DEPOツクモ札幌大谷地店

ツクモLABI1なんば店

ツクモ福岡店

ツクモネットショップ( https://shop.tsukumo.co.jp/ )

法人営業部( https://houjin.tsukumo.co.jp/ )

TSUKUMO (ツクモ)について

ヤマダホールディングスグループ 株式会社ヤマダデンキ所属の、TSUKUMO(ツクモ)ブランドでパソコンおよびPCパーツ・周辺機器を販売するパソコンショップです。前身となる九十九電機は1947年創業で、現在は秋葉原を中心に全国8店舗、法人営業部・ネットショップを展開しています。

最先端の商品から特殊な部品まで数多く取り揃え、専門知識と経験の豊富なスタッフが「ゲームを快適にプレイしたい」「高画質・高速処理のパソコンにしたい」などの様々なニーズにお応えしております。また、カスタムPCが初めてでご不安のある方向けにPC組立代行サービスもご用意しております。

この他、パソコン専門店として長年培ってきたノウハウを詰め込んだ、オリジナルブランドPCの企画・製造・販売を行っております。

ゲーミング性能に特化した「G-GEAR」、企業向けワークステーションモデルや小型・スリム型モデルなど用途別に取り揃えた「eX.computer」のラインナップを展開しております。高品質・高性能、そしてご利用シーンにあわせたPCとして、ゲームをプレイする方だけでなく、CG業界・ゲーム開発業界などプロの現場から多くのご支持をいただくとともに、近年はたくさんの配信者の方にもご利用いただいております。

