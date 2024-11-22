サンコー株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/111905/238/resize/d111905-238-759129ebdc725f3a97e7-0.jpg ]2024年11月22日 News Release太もも裏がじんわりとあったかい 立体構造採用のヒータークッション『美姿勢サポートヒータークッション「ももぽっか」』を発売[画像2: https://prtimes.jp/i/111905/238/resize/d111905-238-9cb0996ff6cc78da6e85-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/111905/238/resize/d111905-238-222f179153f2d11f6ad5-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/111905/238/resize/d111905-238-1885d6784ef0af1663aa-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/111905/238/resize/d111905-238-cf02450b15d09ac657dd-4.jpg ]本製品は姿勢をサポートする立体構造でヒーターを内蔵したクッションです。幅445×奥行385×高さ135mm、約840g。モバイルバッテリーなどで使えるUSB給電式。姿勢を自然とサポートする立体構造。使用時に太ももの裏側に当たる部分付近にヒーターを搭載。ヒーターは3段階（強約44度、中約41度、弱3約38度）の温度切り替えが可能。本体左側の電源ボタンで電源の入り切り、温度調整ができます。10000mAhのモバイルバッテリー使用時は最大約5時間（弱モード時）ほど使用可能。中央部には穴があり、長時間座っていても蒸れにくい。裏面滑り止め加工。イスだけでなくソファやカーペットの上に置いてもお使いいただけます。冬の時期イスに座っているとお尻が寒い。椅子に座っていると猫背になる、姿勢が乱れる。そんな方におすすめの『美姿勢サポートヒータークッション「ももぽっか」』です。＜製品特長＞■立体構造のヒーター搭載のクッション■太もも裏に当たる位置にヒーターを搭載■3段階の温度調整■モバイルバッテリーも使えるUSB給電式■立体構造で姿勢をサポート[画像6: https://prtimes.jp/i/111905/238/resize/d111905-238-afaceb80b81a5b49d2f9-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/111905/238/resize/d111905-238-4ad7677e580f0a0068aa-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/111905/238/resize/d111905-238-dc44ce2226f8e9bacd99-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/111905/238/resize/d111905-238-10a18b163c8311ea2081-8.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/111905/238/resize/d111905-238-a3edf49196da164efc47-9.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/111905/238/resize/d111905-238-30af4f815a3e72d42406-10.jpg ][画像12: https://prtimes.jp/i/111905/238/resize/d111905-238-476e08b60da46bb037d6-11.jpg ]＜仕様＞・サイズ／幅445×奥行385×高さ135(mm)・重量／約840g・電源／USB 5V 2.0A以上 ・消費電力／約10W・モード／3段階（強・中・弱）・温度／強：約44℃ 中：約41℃ 弱：約38℃※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる・連続使用可能時間／強:2時間30分 中：3時間30分 弱：5時間※10,000ｍAhモバイルバッテリー使用時・ケーブル長／約1.9m・材質／表地・裏地：ポリエステル100％／充填物：ポリウレタン100％・セット内容／本体、USB-TypeCケーブル、日本語取扱説明書・パッケージサイズ／幅545×高さ660(mm)・パッケージ込み重量／約900g・発売日／2024/11/22 ・保証期間／購入日より6ケ月・型番／HECUHNCGY ・JAN／4580060599950[画像13: https://prtimes.jp/i/111905/238/resize/d111905-238-5c3983e93b2fe1bb5fbc-12.jpg ]美姿勢サポートヒータークッション「ももぽっか」[販売価格] 4,980円 (税込)https://www.thanko.jp/view/item/000000004569■製品に関するお問い合わせ先 サンコー株式会社 通販部 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング8階 TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322 Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp■サンコー直営店舗・秋葉原総本店 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB TEL 03-5297-5783