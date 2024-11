日本カミソリ市場No.1*1「シック・ジャパン」が、2025年版「働きがいのある会社(R)」に初認定！

シック・ジャパン株式会社 (Schick Japan K.K.)

日本カミソリ市場NO,1*1のシック・ジャパン株式会社(本社:東京都品川区、以下シック)は、世界150カ国、年間10,000社を超える企業の働きがい調査を行うGreat Place to Work(R) Institute Japanが発表した、“働きがいのある会社”であることを認める2025年版「働きがい認定企業」に選出されたことを発表いたします

*1 29年連続国内ウェットシェービング販売シェアNo.1:インテージSRI+カミソリ市場(ホルダー、ディスポーザブル、替刃)1995年11月~2024年10月各年メーカー別累計販売金額

働きがいを高めるためのシック・ジャパンの取り組み

シック・ジャパンは「Make Beauty Grooming Joyful」をパーパスとして掲げ、ビューティーグルーミングを通して一人でも多くのお客様にワクワク感と幸せを感じて頂ける毎日を届けるために、「日本で最も革新的なビューティーグルーミングカンパニー」を目指しています。お客様にワクワク感と幸せを感じていただくためには、働く社員1人ひとりが日々の業務の中で“喜びや楽しさ”を実感し、高いパフォーマンスを発揮しやすい環境をつくることが何より重要です。社員の働きがいを高めるための、当社のこれまでの取り組みの一部をご紹介いたします。

■4つの「Value(バリュー)」の浸透

「People first」、「Move forward」、「Listen up Speak up」、「Own it together」の4つのValueをビジネスの重要な行動指針と定義し、社員一人ひとりが意識的に体現することで、成果に結びつくリーダーシップ開発につなげています。さらにこの4つのValueを体感し行動に移すための社内外のトレーニングも定期的に実施しています。

■パーパス・ビジョンを体現した職場環境(オフィスフルリノベーションの実施)

2023年に10月に東京・目黒にある本社の大規模フルリノベーションを実施。パーテーションを取り払い開放感のある執務フロアにするほか、コラボレーションスペースやボックス席、スタンディング席、フォーカス席など様々な業務スペースを導入し、部門間の壁を越えた協働が活発に行われています。また、業界初の試みとして、オフィス内に「ビューティーグルーミングスタジオ」を新設。モダンなサロンのような空間で実際に製品を試す事や取引先との打ち合わせができるほか、併設したラボで製品パフォーマンスの評価や処方開発も可能です。

さらに、社員同士のコミュニケーション促進やミーティングスペースとしても活用できる「カフェ」を併設。月替わりのランチボックスの販売やスイーツ、ヘルシーなドリンクなどを社員価格で提供しています。カフェでは、新入社員をお迎えするWelcome Coffee Breakや定期的に全社員向けにタウンホールミーティングを実施。マネジメントからの業績報告や中長期戦略の共有、それに対する社員からのQ&Aなど意見を交換する場としても活用しています。

■望ましい行動をとった人を積極的に承認し成功を祝う(セレブレーション)

「戦略があってもビジネスをドライブするのは人である」という考えのもと、ビジネス成長の為に望ましい行動をとった人を積極的に承認し、成功を祝うセレブレーションを実施しています。社員同士でチームへの貢献を賞賛しあうInspire Joy制度を活用する他、セレブレーションやアワードパーティを実施し、年間を通じて成果を出した社員に対しては盛大な表彰式を行っています。

■エンゲージメント向上を図り、企業文化を強化する部門間を超えた社内イベントの実施

社員のエンゲージメント向上を図り、4つのValueを浸透するために、部門の壁を越えて参加・協働する社内イベント「WWD(Without Wall Day)」を実施しています。運営は部門間や業務範囲を超えて社員が企画・運営に当たります。2024年は、ご家族・ご友人・お取引様に向けたシック・ジャパン初の「ファミリーセール」や、社員の家族に働く職場環境を知ってもらうための「ファミリーデー」を実施し、部署間を超えた交流を図っています。

■81%を達成!エンゲージメントサーベイの実施

定期的に日本国内でのローカルエンゲージメントサーベイを実施する他、シック・ジャパンが日本法人として所属する、全世界50カ国以上でビジネスを展開しているエッジウェルパーソナルケアグループが実施するグローバルエンゲージメントサーベイも実施。2024年このグローバルサーベイにおいて前年と比較して+24%の81%のエンゲージメントを達成しました。

■社員のキャリア開発支援及びその為のトレーニング強化

4つのバリュー行動に関して身をもって体感する「Culture Transformation」研修プログラム及び、研修の振り返りと4つのバリューへの更なる理解を深めるための「Culture Day」を実施する他、社員のキャリア開発支援を目的にリーダーシップチームによる「Culture Talk」を実施。さらに、2024年10月より「Schick Academy」を開講し、社員のビジネススキル及び組織力の向上を図っていきます。

シック・ジャパンでは、これからも社員が働きがいを感じられる環境づくりに取り組んでまいります。

「働きがいのある会社」認定とは

Great Place to Work(R) Institute Japanが、働く人へのアンケートの結果をもとに、「働きやすさ(労働環境・休暇のとりやすさ等)」と「仕事に対するモチベーション、会社への誇り等」の両面から調査・評価し、優れた職場文化を持つ会社を「働きがいのある会社」として正式に認定するものです。

■Great Place to Work(R) Institute Japan とは

Great Place to Work(R) Institute は、世界約150ヵ国で、年間10,000以上の働きがい(エンゲージメント)を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働き甲斐のある会社研究所がGreat Place to Work(R) Instituteよりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTW Japan)を運営しています。

https://hatarakigai.info/

Schick Japanについて

「日本で最も革新的なビューティーグルーミングカンパニーを目指す」というビジョンのもと、ビューティーグルーミングを通して一人でも多くのお客様にワクワク感と幸せを感じていただける毎日をお届けしています。主力製品として男性用ビューティーグルーミングブランド「ハイドロ5」、「スタイリングパートナー」、「シックファースト トーキョー」に加え、女性用ビューティーグルーミングブランド「サロンプラス」、「ハイドロシルク」、「イントゥイション」を展開。2024年11月、世界約150ヵ国で、年間10,000社を超える企業の働きがいの調査を行うGreat Place to Work(R)が運営する「働きがい認定」に選出されました。

【会社概要】

社名 シック・ジャパン(株)(Schick Japan K.K.)

本社 〒141-8671 東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル

代表者 代表取締役社長 後藤 秀夫

https://www.schick.jp/