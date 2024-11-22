欲しかった本がお得に買える！「掘り出し良書フェア 2024年11月 人気高額書特集」を11月22日（金）より開催

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、対象の電子書籍が50％オフで購入できる「毎月開催！掘り出し良書フェア 2024年11月」を2024年11月22日（金）から11月29日（金）まで実施いたします。今回は、「欲しかった本がお得に買える 高額書特集」として20タイトルを取り揃えたフェアになっています。

＜フェア特設ページ＞

https://book.impress.co.jp/bargain/(https://book.impress.co.jp/bargain/)

セール期間：2024年11月22日（金）から11月29日（金）まで

■人気高額書20タイトルをラインナップしたお得なフェア！

「色々なジャンルの良書を知りたい！」そんな気持ちにお応えするために、インプレスブックスで販売している電子書籍を対象として50％オフで販売する「毎月開催！掘り出し良書フェア」。IT、デザイン、ビジネス、写真撮影など、幅広いジャンルから毎月、おすすめの書籍をピックアップしています。

11月開催のフェアでは、3,000円以上の人気書20点をラインナップ。専門知識が学べるプロフェッショナル向けの書籍をお得な価格で買える機会となっています。

■フェア対象書籍- Pythonで学ぶ画像認識（機械学習実践シリーズ）- Pythonで学ぶ音源分離（機械学習実践シリーズ）- Pythonで学ぶ音声認識（機械学習実践シリーズ）- Pythonで学ぶ音声合成（機械学習実践シリーズ）- プロフェッショナルPython ソフトウェアデザインの原則と実践- ディープラーニング実装入門 PyTorchによる画像・自然言語処理- プログラマーなら知っておきたい40のアルゴリズム 定番・最新系をPythonで実践！- インタプリタの作り方 -言語設計／開発の基本と2つの方式による実装-- Unity 3Dゲーム開発ではじめるC#プログラミング- CentOS 8 実践ガイド［サーバ構築編］- Rocky Linux & AlmaLinux実践ガイド- Ansibleクックブック- Kubernetes CI/CDパイプラインの実装- Dockerコンテナ開発・環境構築の基本- 軽量Alpine LinuxによるDockerコンテナ構築術- Rustプログラミング完全ガイド 他言語との比較で違いが分かる！- AWS Lambda実践ガイド 第2版- 生成AI時代の新プログラミング実践ガイド Pythonで学ぶGPTとCopilotの活用ベストプラクティス- できる大事典 Excel VBA 2019/2016/2013＆Microsoft 365対応- できる逆引き Excel VBAを極める勝ちワザ716 2021/2019/2016＆Microsoft 365対応

計20タイトル

フェアの詳細を見る :https://book.impress.co.jp/bargain/

セール期間：2024年11月22日（金）から11月29日（金）まで

当社では様々なセール・キャンペーンを随時実施中です。最新情報はインプレスブックスの公式X（@impress_corp(https://x.com/impress_corp)）でも発信いたします。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大輔、証券コード：東証スタンダード市場9479）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。