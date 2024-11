レクサー・リサーチとアスエネは脱炭素活動に関する人材育成事業を推進する覚書（MoU）を締結、共同してASEANでの人材育成事業を開始

株式会社レクサー・リサーチ

株式会社レクサー・リサーチ(東京本社:東京都中央区日本橋小伝馬町14-10アソルティ小伝馬町Liens 8F)はアスエネ株式会社(本社:東京都港区虎ノ門1-10-5KDX虎ノ門一丁目ビルWeWork4階)と脱炭素領域での人材育成事業に関するパートナーシップ契約を締結しました。レクサー・リサーチの製造領域の専門性とアスエネの環境領域での専門性を補完的に活かし、今後の脱炭素活動を推進するための人材育成事業を両社で推進します。

この連携の第1弾として、レクサー・リサーチの推進するILX(製造業向けDX/GX人材育成講座)にアスエネがパートナーとして参加し、共同してASEANでの人材育成活動を展開します。当該事業ではILXのASEAN現地パートナーがAMEICC(日アセアン経済産業協力委員会)のASEAN人材育成事業に採択されました。本事業体制でタイ、インドネシアにおいて本年度、合計7講座を実施する計画です。

AMEICCの支援を受けて推進するILX製造業向け人材育成講座

■提携内容

株式会社レクサー・リサーチは製造業域で生産システムシミュレーションやサイバーフィジカルシステム等の事業を展開するとともに、デジタル・エンジニアリングの知見を元に製造業向け人材育成活動を進めていますが、脱炭素化を推進するために、GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「アスエネキャリア」を提供しているアスエネ株式会社と連携して人材育成事業で推進します。ここではレクサー・リサーチの製造領域の知見とアスエネの脱炭素・ESG領域での知見を活かし、今後の脱炭素活動を推進するために重要である製造領域でのGX活動を推進する人材育成講座を開発します。さらに双方の持つ市場とのチャンネルを活かし、共同して当該人材育成講座の普及を推進します。

この連携の第1弾として、レクサー・リサーチが推進するILX(製造業向けDX/GX人材育成講座)にアスエネがパートナとして参加し、共同してASEAN地域での人材育成活動を展開します。また、当該事業はILXのASEAN現地パートナー(タマサート大学:タイ、IJBNET:インドネシア)がAMEICC(日アセアン経済産業協力委員会)の進めるASEAN人材育成事業に採択されました。AMEICCの支援を受けてタイ、インドネシアにおいて本年度は7講座を共同して実施する予定です。

AMEICC公募採択結果: https://ameicc.org/news/2024-10-08/

インドネシアでの採択講座:

https://prtimes.jp/a/?f=d103813-12-8487e87613e349f5ed58ed3a57fff2eb.pdf

タイでの採択講座:

https://prtimes.jp/a/?f=d103813-12-23e011f6b6eba2f3337cab10d6562767.pdf

■AMEICCが推移するASEAN人材の育成事業

AMEICC(日アセアン経済産業協力委員会)は日本政府の支援の下、日・ASEAN経済大臣会合の下部組織として、ASEANの経済発展を目的とした委員会です。

AMEICCは本年度からASEAN地域の人材育成事業「ASEAN Support Program for GX/DX Human Resource Development」を通じて日系サプライチェーンを支えるGX・DX人材を育成するための現地での研修支援を始めました。

この事業の本年度第2回公募でILX人材育成講座の現地パートナー企業が提案する案件が採択され、人材育成講座ILXがタイ、インドネシア両国で実施されることとなりました。

■当社とアスエネが連携して進めるASEANでの人材育成講座ILXの内容

人材育成講座ILXは、これまでレクサー・リサーチと一般社団法人グリーンCPS協議会が日本国内、ASEANで実施していた実績のある人材育成講座を再構築し、ASEAN地域で展開しようとする構想です。ここではアスエネの人材教育教材を新たに組み込み、人材育成効果を強化して以下の講座を開発いたしました。

講座名「Basic Training Course for Carbon Foot Print (CFP) Knowledge and Self-Accounting」

この講座では座学に留まらず、ワークショップ形式で演習を行い、脱炭素活動へ向けての実践的な学びを行うことができるように設計されています。来年度以降も共同してプログラムを拡大し、ASEAN地域全体へ展開していく所存です。



■各社からのコメント

株式会社レクサー・リサーチ/代表取締役CEO 中村昌弘(工学博士)

脱炭素活動は国内に留まらず、広く国際的に進めていく必要がありますが、その推進のためには人材育成を通じた意識醸成や手法普及を進めることが有効です。特にASEANにおいては日本の脱炭素活動へ向けた知見や技術を適用し、アジアでのリーダシップを発揮していくことが期待されています。今回、ASUENEとの覚書に署名し、お互いの持つ補完的な専門知識、人材育成マテリアル、また、サービスを共有、連携させて脱炭素活動を国内、海外で推進できることを嬉しく思います。

アスエネ株式会社/Co-Founder 取締役 COO 岩田 圭弘

ASEANにおける脱炭素目標の達成は、持続可能な社会と企業の成長に不可欠です。私たちはこれまで多くの企業の脱炭素経営をサポートしてきた知見を活かし、製造業の脱炭素化を支える次世代の人材育成に全力で取り組んでまいります。レクサー・リサーチ社とともにASEAN地域でのGX人材育成事業に取り組めることを心から嬉しく思います。この事業が地域の持続可能な未来に貢献することを願っています。

■「ASUENE」について

会社名:アスエネ株式会社

代表者:Founder&代表取締役CEO 西和田 浩平

URL:https://corp.earthene.com/



■レクサー・リサーチについて

一貫してプロセス・マネジメント技術を追求、ITプロダクトを自社開発し、販売。CPS(サイバーフィジカルシステム)、生産エンジニアリング・コンサルティングからグリーン領域の人材育成へも展開

創業以来、認識技術やバーチャル・リアリティ技術の開発を行い、「aWORLD」、「AsseyWORK」、「eReality」などのVRを活用する各種ソフトウェアや、生産ラインを仮想化して仮想カイゼンを行う工程設計ソフトウェア「GP4」を独自に開発。その後、離散系シミュレーション「GD.findi」を開発し、自動車メーカー、電機メーカー、重工業などに展開、製造業のグローバル展開の支援や、国内製造業の競争力強化に活用されている。タイ、インドネシアなどAEAN各国での連携活動を進めるとともに、近年ではナレッジ技術やグリーン領域の技術開発を進め、DX,GXに関する人材育成事業へも展開してる。



・経済産業省の表彰制度である第4回ものづくり日本大賞・経済産業大臣賞受賞

・技術コンセプトを広く発信するため、日経BPをはじめ、当社CEO著作の書籍を出版

・2021年経済産業省・ものづくり白書に当社のサプライチェーン革新技術開発が紹介される

・タイ・タマサート大学をはじめ、ASEANでの教育機関で当社シミュレータGD.findiを活用する人材育成講座を推進中。

・インドネシア工業省とMOUを結び、インドネシア製造業の在職者人材育成を実施。

・NEDO「次世代人工知能・ロボットの中核となるインテグレート技術開発」での技術開発では東京大学等と共に採択され、新しい人工知能技術の開発を推進中。



■ レクサー・リサーチ会社概要

会社名:株式会社レクサー・リサーチ

資本金:7,680万円(資本剰余金含む)

代表者:代表取締役CEO 中村昌弘(工学博士)

設立:1993年3月

住所:東京本社:東京都中央区日本橋小伝馬町14-10 アソルティ小伝馬町Liens 8F

鳥取本社:鳥取市千代水2丁目98番地

WEBサイト:https://lexer.co.jp/