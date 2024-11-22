【JAF大阪】周遊スタンプラリー「泉州・和歌山」Cycle Ride2024

一般社団法人 日本自動車連盟[画像1: https://prtimes.jp/i/10088/5573/resize/d10088-5573-29c3773294a620a3027c-0.jpg ]「泉州北部コース」・「泉州南部コース」、「和歌山・岬町コース」・「和歌山東部・南部コース」 の4つのコースを、「JAFドライブスタンプラリー」を利用して観光スポットを巡り、自然、文化、グルメを楽しみながら完走を目指す自転車の周遊イベントです。スタンプを集めると、豪華名産品のプレゼントにも応募できます。【実施概要】●開催期間：2024年10月4日(金)～2025年1月3日(金)まで●参加方法：スマートフォンで参加可能、下記URLまたは二次元コードより●スポット数：24ヵ所(位置情報によりスタンプ取得)●特 典：スタンプを集めた方の中から抽選で、大阪産(もん)認定「なにわ黒牛」ステーキセットなど豪華名産品プレゼント●主 催：一般社団法人KIX泉州ツーリズムビューロー、和歌山市▼スタンプラリー参加、詳細は下記URLまたは二次元コードからhttps://area.jaf.or.jp/drive/stamp-rally/kansai/osaka_stamprally_no1306[画像2: https://prtimes.jp/i/10088/5573/resize/d10088-5573-6ef6e3fd20289a194973-1.png ]