【茨城県境町】第６回ジュニア・チャンピオンズリーグ優勝のＵ-15チャンピオン大里拳輝さんが茨城県教委長を表敬訪問します

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境町役場


茨城県境町立境第一中学校の大里拳輝さん（大里ナックル道場所属）が、９月２９日（日）にドーム立川立飛（東京都立川市）で行われた第６回ジュニア・チャンピオンズリーグ全国大会において、Ｕ-15 60kg級で優勝し、大会２連覇を達成しました。
この優勝の報告のため茨城県庁を訪れ、県教育長と地元出身の県議会議長を表敬訪問いたします。


表敬訪問日程


１１月２６日（火）


　〇県議会議長訪問　午後１時から午後１時３０分


　〇県教育長訪問　午後１時４５分から午後２時１５分



優勝までの経過

第６回ジュニア・チャンピオンズリーグ全国大会（ジュニア・チャンピオンズリーグ実行委員会）


５月２６日（日）


　東日本地区予選　会場：駿台学園（東京・北区）


　Ｕ-15 60kg級　優勝（出場者４名）


９月２９日（日）


　全国大会　会場：ドーム立川立飛（東京都立川市）


　Ｕ-15 60kg級　優勝（出場者２名）


大里拳輝さんその他の大会成績（2024)

第１１回全日本ＵＪボクシング王座決定戦　準優勝


　開催日：２０２４年８月２３日（金）


　会場：アダストリアみとアリーナボクシング場


　主催：（公社）日本ボクシング連盟