【茨城県境町】第６回ジュニア・チャンピオンズリーグ優勝のＵ-15チャンピオン大里拳輝さんが茨城県教委長を表敬訪問します
境町役場
茨城県境町立境第一中学校の大里拳輝さん（大里ナックル道場所属）が、９月２９日（日）にドーム立川立飛（東京都立川市）で行われた第６回ジュニア・チャンピオンズリーグ全国大会において、Ｕ-15 60kg級で優勝し、大会２連覇を達成しました。
優勝までの経過
大里拳輝さんその他の大会成績（2024)
茨城県境町立境第一中学校の大里拳輝さん（大里ナックル道場所属）が、９月２９日（日）にドーム立川立飛（東京都立川市）で行われた第６回ジュニア・チャンピオンズリーグ全国大会において、Ｕ-15 60kg級で優勝し、大会２連覇を達成しました。
この優勝の報告のため茨城県庁を訪れ、県教育長と地元出身の県議会議長を表敬訪問いたします。
表敬訪問日程
１１月２６日（火）
〇県議会議長訪問 午後１時から午後１時３０分
〇県教育長訪問 午後１時４５分から午後２時１５分
優勝までの経過
第６回ジュニア・チャンピオンズリーグ全国大会（ジュニア・チャンピオンズリーグ実行委員会）
５月２６日（日）
東日本地区予選 会場：駿台学園（東京・北区）
Ｕ-15 60kg級 優勝（出場者４名）
９月２９日（日）
全国大会 会場：ドーム立川立飛（東京都立川市）
Ｕ-15 60kg級 優勝（出場者２名）
大里拳輝さんその他の大会成績（2024)
第１１回全日本ＵＪボクシング王座決定戦 準優勝
開催日：２０２４年８月２３日（金）
会場：アダストリアみとアリーナボクシング場
主催：（公社）日本ボクシング連盟