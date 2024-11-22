神戸女子大学

学校法人行吉学園は、2024年11月21日に開催した理事会で、次期学長に現副学長の洪愛子看護学部教授を選任いたしました。

この度の選出は現学長の栗原伸公教授の任期満了に伴うもので、任期は4年となります。

また、次期学長は神戸女子大学と神戸女子短期大学の学長を兼任します。

本学では、1950年の神戸女子短期大学開学時および1966年の神戸女子大学開学時に学園創設者の行吉哉女が初代学長に就任以来、2人目の女性学長となります。

神戸女子大学、神戸女子短期大学の次期学長

洪 (こう） 愛子（あいこ)

任期は、2025年4月1日から2029年3月31日まで

略歴（2024年11月21日現在）

洪(こう） 愛子（あいこ)

（1957年1月25日生・67歳）

専門分野

感染管理／医療管理

学歴

1980年 3月 東京都立公衆衛生看護専門学校 卒業

1995年 3月 大阪市立大学経済学部 卒業

2000年 3月 東京医科歯科大学大学院医学系研究科保健衛生学専攻修士課程 修了

2004年 3月 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科環境社会医歯学系専攻博士課程 修了

博士（医学）

職歴

1980年 4月 大阪大学医学部附属病院文部技官（看護師）（1996年1月まで）

1996年 2月 ジョンソンエンドジョンソン株式会社学術教育マネージャー（2000年3月まで）

2000年 4月 社団法人日本看護協会看護研修学校 主任教員（2004年3月まで）

2004年 4月 （同） 部長代行（2005年3月まで）

2005年 4月 社団法人日本看護協会 認定部 部長（2009年5月まで）

2009年 6月 公益社団法人日本看護協会 常任理事（2017年6月まで）

2011年 6月 公益社団法人日本看護協会看護研修学校校長（2011年9月まで）

2017年 7月 神戸女子大学健康福祉学部教授（2018年3月まで）

2018年 4月 神戸女子大学看護学部教授（現在に至る）

2019年 4月 神戸女子大学看護学部長（2023年3月まで）

2019年 4月 神戸女子大学大学院看護学研究科教授（現在に至る）

2023年 4月 神戸女子大学・神戸女子短期大学副学長（現在に至る）

2024年 4月 学校法人行吉学園 評議員（現在に至る）

所属学会

日本看護研究学会、日本看護科学学会、日本看護管理学会、

日本感染管理ネットワーク学会、日本環境感染学会、日本看護協会日本看護学会

賞罰

1995年 3月 大阪市立大学 学長表彰

2018年 6月 公益社団法人日本看護協会 会長表彰

2021年 11月 一般社団法人日本病院会 会長表彰

2022年 7月 行吉学園 理事長表彰