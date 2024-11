「2024 MAMA AWARDS」D-DAY！今日、全世界が注目する話題の授賞式がいよいよ開催！アメリカ→日本に続く熱い熱気

CJ ENM Japan 株式会社

韓国100%エンターテインメントチャンネル「Mnet」および動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営する CJ ENM Japan 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)の韓国本社である株式会社CJ ENMは、25年間「最初」の道を切り開き、独歩的な地位と権威を受け継いできたグローバル代表K-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」がいよいよ今日(22日)、その華やかな幕を開けます。

(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

毎年限界を超えるスケールとステージを多彩に披露し、世界中のK-POPファンの注目を集めてきた「2024 MAMA AWARDS」が、日本時間11月22日(金)昼12時、アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで幕を開けます。アメリカの熱い熱気をそのまま引き継ぎ、同日22日午後4時のレッドカーペットを皮切りに京セラドーム大阪で繰り広げられる「2024 MAMA AWARDS」の現場が生中継されます。毎年、一年を輝かせたアーティストと豪華な授賞者、そして世界中の音楽ファンが一体となる「Music Makes ONE」の力を見せてきただけに、今年も豊かな見どころが満載されることが期待されます。

「2024 MAMA AWARDS」は「BIG BLUR : What is Real?」をコンセプトに、それを貫くメッセージを込めた舞台演出を披露する見通しです。日本時間11月22日正午、その幕を開けるロサンゼルスのドルビー・シアターは、俳優パク・ボゴムがホストとしてスタートを告げます。ラインナップの参加だけで注目を集めたAnderson .Paakをはじめ、今年デビュー30周年を迎えた歌手兼プロデューサーのJ.Y.Park、そしてILLIT、KATSEYE、RIIZE、TWS、YOUNG POSSEなど、情熱で武装したアーティストが総出動します。特に、ロサンゼルスのドルビー・シアターをアメリカ初の開催地として選んだだけに、オスカーノミネートや受賞歴を持つ俳優や映画監督など、ハリウッドを象徴する人物がサプライズ授賞者として登場することが知られており、注目が集まっています。

日本で開催されるCHAPTER1、CHAPTER2も、豪華なパフォーミングアーティストのラインナップとワールドクラス級の授賞者ラインナップを披露します。同日11月22日に京セラドーム大阪で行われるCHAPTER1では、TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNとROBOTDOGのコラボで繰り広げられるTHEME STAGEを皮切りに、BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、IVE、izna、Lee Young Ji、ME:I、PLAVE、TOMORROW X TOGETHER、TREASUREなどが「2024 MAMA AWARDS」だけの特別なパフォーマンスを披露します。さらに、爆発的な「APT.」シンドロームの主人公Bruno MarsとROSEのパフォーマンスも世界初公開される予定です。世界中の音楽ファンが直接選んだFans’ Choiceの受賞者にも注目が集まります。

11月23日のCHAPTER2では、信頼できる俳優キム・テリがホストとして登場し、アーティストたちと華麗なオープニングを飾ります。(G)I-DLEのMEGA STAGE、ZEROBASEONEのCINEMATIC STAGEをはじめ、aespa、BIBI、INI、MEOVV、SEVENTEENなど、唯一無二のパフォーマンスを披露するアーティストのステージで熱気を盛り上げます。特に、ビョン・ウソクのEXCLUSIVE STAGEと待望のG-DRAGONのソロ新曲カムバックステージは見逃せないポイントです。果たして「2024 MAMA AWARDS」のトロフィーに名前を刻む主人公は誰になるのか、グローバルK-POPファンの関心が集まっています。

毎年年末を独歩的な見どころで埋め尽くし、数々の話題を呼んできた世界が注目するK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」は、タイトルスポンサーとして世界200カ国以上に決済ネットワークを運営するグローバル電子決済サービスの大手企業Visaと共にします。「2024 MAMA AWARDS」日本時間11月22日(金)昼12時、アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで授賞式が行われ、同日22日午後4時、日本の京セラドーム大阪でのレッドカーペットでCHAPTER1が始まります。 また、23日(土)CHAPTER2は13時にレッドカーペットが、15時から授賞式が行われる予定です。「2024 MAMA AWARDS」の現場中継は、MnetだけでなくYou TubeチャンネルMnet K-POPをはじめMnet TVなどを通じて全世界に生中継される予定です。日本では、CS放送Mnetと動画配信サービスMnet Smart+及び、Pontaパスにて放送・配信を予定しています。

<放送情報>

放送:CS放送Mnet Japan

配信:動画配信サービス「Mnet Smart+」

番組名:『2024 MAMA AWARDS』

番組サイト: https://mnetjp.com/mama/2024/(https://mnetjp.com/mama/2024/)



<放送日時(予定)>

11月22日(金)

アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター

※レッドカーペット(字幕なし):9:00~(予定)Mnet Smart+無料配信

授賞式:12:00~(予定)

京セラドーム大阪

レッドカーペット:16:00~(予定)

授賞式:18:00~(予定)

11月23日(土)

京セラドーム大阪

レッドカーペット:13:00~(予定)

授賞式:15:00~(予定)



※アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターのレッドカーペットはCS放送Mnet での放送予定はございません。

※アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターのレッドカーペット以外は全て有料加入(CS放送Mnet及び動画配信サービスMnet Smart+)が必須です。

※Mnet Japan日本語字幕つきにて放送予定です

※放送配信日時・内容が都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください

【Mnet チャンネル情報】 https://mnetjp.com/

韓国100%エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー!、全国のケーブルテレビほかで視聴可能

【Mnet Smart+】 https://smart.mnetjp.com/

最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴できます。